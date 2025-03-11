А знал ли Трамп заранее? В Совете Федерации посмотрели на налет БПЛА под другим углом
17:17 11.03.2025 (обновлено: 18:21 11.03.2025)
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкП/к первого заместителя председателя Комитета СФ по обороне и безопасности В. Чижова
Массированная ночная атака беспилотников ВСУ на российские регионы, в большей степени увязана "с внутренней ситуацией в Киеве". Но знал ли о ней президент США Дональд Трамп заранее?
На этот вопрос издания Украина.ру ответил во время пресс-конференции, состоявшейся 11 марта в Международном мультимедийном пресс-центре, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов.
"Это надо было Трампа спросить (знал ли о налете украинских БПЛА на Россию заранее. - Ред.). А то, что эта атака действительно самая массированная, не только за год, а за все время СВО, это факт. Вся беда в том: когда летит беспилотник, то даже если его сбивают, все равно обломки падают. Увы, но другого способа с ним разделаться законы физики не предусматривают. А насчет связи с другими политическими событиями, я думаю, что если и есть такая увязка, то скорее с внутренней ситуацией в Киеве", - отметил Чижов.
В ночь на 11 марта ВСУ атаковали Московскую область 91 дроном, всего же над территорией России было сбито 377 вражеских БПЛА. По предварительным данным, погибло три человека, еще 14 получили ранения разной степени тяжести, включая несколько детей.
10:3691 беспилотник над Московской областью, 377 - над всей Россией: всё об украинской атаке БПЛАВ ночь на 11 марта произошла самая массированная атака БПЛА со стороны ВСУ за 2025 год. В Москву прилетели 74 дрона, они были уничтожены силами ПВО, Всего же в ночь на 11 марта надо территорией Росси было сбито 377 вражеских БПЛА
Произошло это накануне встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии и визита в российскую столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу. Однако помимо этих двух событий эксперты увязывают украинский налет и с другими событиями, например, стремительно рассыпающимся фронтом ВСУ: Самая массированная атака БПЛА в ночь перед переговорами: что о причинах говорят эксперты.
В саудовской Джидде в настоящее время проходит второй раунд переговоров американской и украинской делегаций. Первый длился примерно четыре часа: Первый раунд переговоров закончился: в СФ обратили внимание на странное место его проведения.