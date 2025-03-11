https://ukraina.ru/20250311/1061717276.html

А знал ли Трамп заранее? В Совете Федерации посмотрели на налет БПЛА под другим углом

А знал ли Трамп заранее? В Совете Федерации посмотрели на налет БПЛА под другим углом - 11.03.2025 Украина.ру

А знал ли Трамп заранее? В Совете Федерации посмотрели на налет БПЛА под другим углом

Массированная ночная атака беспилотников ВСУ на российские регионы, в большей степени увязана "с внутренней ситуацией в Киеве". Но знал ли о ней президент США Дональд Трамп заранее?

2025-03-11T17:17

2025-03-11T17:17

2025-03-11T18:21

эксклюзив

сша

россия

московская область

дональд трамп

вооруженные силы украины

совет федерации

обсе

бпла

киев

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На этот вопрос издания Украина.ру ответил во время пресс-конференции, состоявшейся 11 марта в Международном мультимедийном пресс-центре, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов.В ночь на 11 марта ВСУ атаковали Московскую область 91 дроном, всего же над территорией России было сбито 377 вражеских БПЛА. По предварительным данным, погибло три человека, еще 14 получили ранения разной степени тяжести, включая несколько детей.Произошло это накануне встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии и визита в российскую столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу. Однако помимо этих двух событий эксперты увязывают украинский налет и с другими событиями, например, стремительно рассыпающимся фронтом ВСУ: Самая массированная атака БПЛА в ночь перед переговорами: что о причинах говорят эксперты.В саудовской Джидде в настоящее время проходит второй раунд переговоров американской и украинской делегаций. Первый длился примерно четыре часа: Первый раунд переговоров закончился: в СФ обратили внимание на странное место его проведения.

https://ukraina.ru/20250311/1061695336.html

сша

россия

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

эксклюзив, сша, россия, московская область, дональд трамп, вооруженные силы украины, совет федерации, обсе, бпла, киев, атака