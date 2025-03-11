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Картаполов предложил ответить Киеву с помощью "Орешника"

Картаполов предложил ответить Киеву с помощью "Орешника" - 11.03.2025 Украина.ру

Картаполов предложил ответить Киеву с помощью "Орешника"

Глава комитета Госдумы РФ по обороне генерал Андрей Картаполов, комментируя массированный налет ВСУ на российские территории призвал нанести ответный удар с помощью баллистической ракеты "Орешник". Такое заявление он сделал в беседе с журналистом Кремлевского пула Александром Юнашевым

2025-03-11T11:28

2025-03-11T11:28

2025-03-11T11:28

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Он также отметил, что ночная атака беспилотников ВСУ связана с переговорами между Украиной и США. И налет - это пропагандистский ход Киева, который хочет показать американской общественности, "что он еще что-то может".Журналистка Юлия Витязева обратила внимание на посты ряда украинских телеграм-каналов, похваставшихся, что таким образом Киев пытается выиграть себе на предстоящих переговорах в саудовском городе Джидда."[Украина] пишет: "Сегодня наша делегация должна предложить американцам частичное прекращение огня в воздухе и море. Наш сегодняшний налет на Москву призван показать, что такое решение будет выгодно всем сторонам". На самом деле - это демонстративный срыв переговоров. Потому как после сегодняшней ночи о каких-либо договоренностях, о каком-либо "прекращении огня" и речи быть не может. В принципе, мы и до этого ни на какие "договоренности" идти не собирались. Но дроны с подшипниками, которыми были атакованы наши жилые дома сегодня ночью, окончательно сняли все западные "мирные инициативы" с повестки дня". - подчеркнула она.В ночь на 11 марта произошла одна из самых масштабных атак ВСУ на российские регионы. Над Московской областью был сбит 91 беспилотник. По предварительным данным, 14 человек пострадали, включая несколько детей. Двое мужчин - 38 и 50 лет - погибли.Всего же над территорией России за ночь было сбито 377 вражеских БПЛА: 126 беспилотников ликвидировали над территорией Курской области, 38 - над территорией Брянской области, 25 - над территорией Белгородской области, 22 дрона - над территорией Рязанской области, 10 - над территорией Калужской области, по 8 - над Липецкой и Орловской областями, 6 - над Воронежской и 3 - над Нижегородской областью.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уточнил, что велась эта массированная атака дронов ВСУ как минимум из трех областей Украины - Днепропетровской, Сумской и Черниговской.Автор издания Украина.ру Павел Котов изучил мнения экспертов и пришел к выводу, что в сложившихся обстоятельствах Москве необходимо продолжать изобличать Зеленского и его режим как главного поджигателя войны, действующего при поддержке Великобритании, Франции и Германии. "И весь мир должен понимать, что именно на киевском режиме будет лежать вина за возможный срыв переговоров": Беспрецедентная атака БПЛА на Москву. Как Зеленский пытается сорвать решающие переговоры.

https://ukraina.ru/20250311/1061694603.html

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новости, киев, россия, украина, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины, госдума