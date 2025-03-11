Картаполов предложил ответить Киеву с помощью "Орешника"
Глава комитета Госдумы РФ по обороне генерал Андрей Картаполов, комментируя массированный налет ВСУ на российские территории призвал нанести ответный удар с помощью баллистической ракеты "Орешник". Такое заявление он сделал в беседе с журналистом Кремлевского пула Александром Юнашевым
"Решение за Верховным главнокомандующим, но, думаю, будет нелишним [запустить "Орешник"], лучше даже не один", - сказал Картаполов.
Журналистка Юлия Витязева обратила внимание на посты ряда украинских телеграм-каналов, похваставшихся, что таким образом Киев пытается выиграть себе на предстоящих переговорах в саудовском городе Джидда.
"[Украина] пишет: "Сегодня наша делегация должна предложить американцам частичное прекращение огня в воздухе и море. Наш сегодняшний налет на Москву призван показать, что такое решение будет выгодно всем сторонам". На самом деле - это демонстративный срыв переговоров. Потому как после сегодняшней ночи о каких-либо договоренностях, о каком-либо "прекращении огня" и речи быть не может. В принципе, мы и до этого ни на какие "договоренности" идти не собирались. Но дроны с подшипниками, которыми были атакованы наши жилые дома сегодня ночью, окончательно сняли все западные "мирные инициативы" с повестки дня". - подчеркнула она.
10:17Самая массированная атака БПЛА в ночь перед переговорами: что о причинах говорят экспертыВСУ атаковали Москву 74 дронами, всего же в ночь на 11 марта надо территорией Росси было сбито 377 вражеских БПЛА. Произошло это накануне встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии и визита в российскую столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу
В ночь на 11 марта произошла одна из самых масштабных атак ВСУ на российские регионы. Над Московской областью был сбит 91 беспилотник. По предварительным данным, 14 человек пострадали, включая несколько детей. Двое мужчин - 38 и 50 лет - погибли.
Всего же над территорией России за ночь было сбито 377 вражеских БПЛА: 126 беспилотников ликвидировали над территорией Курской области, 38 - над территорией Брянской области, 25 - над территорией Белгородской области, 22 дрона - над территорией Рязанской области, 10 - над территорией Калужской области, по 8 - над Липецкой и Орловской областями, 6 - над Воронежской и 3 - над Нижегородской областью.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уточнил, что велась эта массированная атака дронов ВСУ как минимум из трех областей Украины - Днепропетровской, Сумской и Черниговской.
10:3691 беспилотник над Московской областью, 377 - над всей Россией: всё об украинской атаке БПЛАВ ночь на 11 марта произошла самая массированная атака БПЛА со стороны ВСУ за 2025 год. В Москву прилетели 74 дрона, они были уничтожены силами ПВО, Всего же в ночь на 11 марта надо территорией Росси было сбито 377 вражеских БПЛА
Автор издания Украина.ру Павел Котов изучил мнения экспертов и пришел к выводу, что в сложившихся обстоятельствах Москве необходимо продолжать изобличать Зеленского и его режим как главного поджигателя войны, действующего при поддержке Великобритании, Франции и Германии. "И весь мир должен понимать, что именно на киевском режиме будет лежать вина за возможный срыв переговоров": Беспрецедентная атака БПЛА на Москву. Как Зеленский пытается сорвать решающие переговоры.