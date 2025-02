https://ukraina.ru/20250227/1061401844.html

Эдуард Лозанский: США расколоты на две части, только время покажет, справится ли Трамп с несогласными

Когда речь заходит о Владимире Зеленском, даже американская The Hill, позиционирующая себя как беспартийная газета, освещающая Конгресс и Белый дом, называет его "безумным королем Киева"

2025-02-27T14:09

2025-02-27T14:09

2025-02-27T14:29

Об этом президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, который сейчас находится в Вашингтоне, рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Эдуард Дмитриевич, расскажите, как сейчас чувствует себя американская элита? Поддерживает Трампа? Какие настроения у населения в Америке?— Страна расколота примерно на две равные части, если говорить о внутренней политике. Реформы Трампа довольно радикальные и затрагивают многие слои населения.Новый департамент государственной эффективности DOGE, возглавляемый Илоном Маском, вскрывает факты колоссальной коррупции в госструктурах и нарушения законов в разведслужбах. Это естественно встречает сопротивление в этих кругах и в СМИ, которые по-прежнему на стороне демократов и других противников Трампа.Что касается внешней политики, то годы, прямо скажем, истерической антироссийской пропаганды оказали влияние на многих американских граждан и изменить их настроения нелегко. Только время покажет, сможет ли Трамп справиться с этим за 4 года, чтобы убедить, что он был прав, когда говорил, что "ладить с Россией это хорошо, а не плохо."— Зачем в американских СМИ начали писать о третьем сроке Трампа?— Я думаю, это скорее пиаровская или даже юмористическая акция. Для этого необходимо изменение конституции, что является сложнейшим бюрократическим процессом. Тем более, что по возрасту Трампа это практически невозможно. Но позлить своих противников — почему бы нет.— Какова будет роль Европы в переговорном процессе по Украине? Действительно ли между ЕС и США назрело противостояние? Готовы ли европейцы поддерживать ВСУ без участия США?— Это сложнейший вопрос. На данный исторический момент большинство европейских лидеров — это американские вассалы, привыкшие подчиняться диктату Вашингтона, причем некоторые делают это из-за русофобских убеждений. Они инвестировали большой финансовый, материальный и политический капитал в войну на Украине, бессовестно используя ее как прокси-наемную силу для борьбы с Россией и отступить теперь без потери лица им будет трудно.В Европе есть здравые силы, понимающие что происходит, но пока они в меньшинстве. Тем не менее, если переговоры России и США пройдут успешно, это поможет указанным европейским силам в борьбе за изменение политики своих правительств.— Как вы считаете, как можно разрешить противоречия между США и Россией относительно введения европейских контингентов, так называемых миротворцев, на Украину? Франция и Британия хотят разместить свои оккупационные войска не на линии фронта, а в крупных городах: Одессе, Харькове, Киеве. Это прямо противоречит заявлениям России о недопущении войск стран НАТО на территорию Украины.— Эти вопросы должны и наверняка будут обсуждаться в процессе переговоров России и США. Трамп хочет закончить эту войну и не устает повторять, что в ее начале и продолжении в течение 3 лет виноват Байден и его команда. Это хорошее введение в начало переговоров.Уверен, что у российской стороны есть достаточное количество аргументов, фактов и документов, чтобы предоставить их американской стороне.Кстати, в американских источниках есть много информации по этой теме, прямо доказывающих, что в войне на Украине виноват Запад. Мы с коллегами их собираем и постоянно обновляем в журнале "Новый Континент".Ну, а поскольку именно Байден неоднократно объявлял себя лидером Запада, то его место на скамье подсудимых предстоящего процесса Нюренберг 2.0— Не будет преувеличением сказать, что город Мюнхен часто упоминается с негативным подтекстом. А после Мюнхенской конференции, которая положила начало новой риторике в международной политике США, что изменилось?— Вы правы. Пивной путч 1923 года, также известный как Мюнхенский путч, организованный лидером нацистской партии Адольфом Гитлером, привлек к нему внимание немецкой нации и в конечном итоге позволил ему стать канцлером Германии.Далее после серии побед нацистской партии на выборах еще одним ударом по имиджу Мюнхена стал день, 30 сентября 1938 года, когда премьер-министры Великобритании и Франции Чемберлен и Даладье встретились с Гитлером и Муссолини, чтобы подписать Мюнхенское соглашение. По мнению многих историков, этот день стал фактической датой начала Второй мировой войны.Намного позже, 5 сентября 1972 года, с Мюнхеном была связана еще одна трагедия, теракт во время летних Олимпийских игр, совершенный восемью членами "Черного сентября".Однако 14 февраля 2025 года в этом городе произошло нечто, что, возможно, добавило ему немного позитива. Это было выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Его речь была полностью одобрена президентом Трампом и существенно снизила риск Третьей мировой войны.Напомню, он отметил, что в отношении Европы его беспокоит угроза, исходящая не от России или Китая, а "угроза изнутри" представляет наибольшую опасность для Запада — из-за подавления инакомыслия, контроля за высказываниями и нарушений прав человека о религиозных свободах.— Кристоф Хойсген, председатель Мюнхенской конференции, закрыл 61-ю сессию словами, которые больше походили на заявление о разводе между Европой и Соединенными Штатами. "Эта конференция начиналась как трансатлантическая, но после выступления вице-президента Вэнса мы должны опасаться, что наша общая ценностная база уже не такая общая", — заявил он. А сегодня Трамп объявил о 25-процентных тарифах на товары из ЕС. Означает ли это, что США и Европа действительно находятся в процессе бурного развода?— Хойсген говорил о разводе партии войны с партией мира.На данный момент нам не следует впадать в эйфорию. Мы должны осознавать, что находимся только в начале сложного и тернистого пути к миру, поскольку партии войны, как в США, так и в Европе, все еще очень сильны.Тем не менее, я бы вспомнил американо-российскую встречу в Эр-Рияде, когда даже The New York Times была вынуждена признать, что "США и Россия продвинулись к головокружительной перезагрузке своих отношений, согласившись работать вместе над прекращением войны на Украине, финансовыми инвестициями и восстановлением нормальных отношений."В то же время, в Европе нет полной солидарности. Там слова "демократия" и "ценности" обесцениваются в основном теми, кто их часто использует и нарушает смысл. Посмотрите на жалкие рейтинги большинства европейских лидеров, прославляемых упомянутым выше Хойсгеном, чья политика игнорирует интересы и пожелания своего народа. Или что говорят в отношении друг друга республиканцы и демократы в США.— Как в США сейчас воспринимают Зеленского?— Когда речь заходит о Зеленском, даже The Hill, позиционирующая себя как "беспартийная газета, освещающая Конгресс и Белый дом", называет его "безумным королем Киева". Автор статьи, Джон Мак Глион, описывает, как "комик по иронии судьбы и с помощью СМИ превратился в воплощение мужества, киевского Черчилля, воина, выступающего против тирании"."Но что, если это повествование полностью ложно? Что, если Зеленский, вместо того чтобы быть героем, является человеком, который не позволит войне закончиться — во всяком случае, на благо своего народа, но потому что мир означал бы его собственное падение? Никаких выборов. Никаких мирных переговоров. Выхода нет. Потому что, если закончится война, закончится и его президентство. И это, более чем что-либо другое, объясняет, почему война должна продолжаться", — пишет Глион.Вот так видят Зеленского в США.Во время своей недавней пресс-конференции Трамп практически процитировал статью The Hill, но еще неизвестно, сможет ли он осушить Вашингтонское болото, сможет ли преуспеть в битве с глубинным государством, которую он проиграл во время первого президентского срока.— Как считаете, приедет ли Трамп в Москву на 9 мая?— Усилия президента Дональда Трампа по прекращению войны на Украине дают надежду, что на этот раз ему удастся реализовать свое видение, высказанное во время первой президентской кампании 2016 года.Тогда он сказал, что после холодной войны внешняя политика США сильно отклонилась от курса и не получилось разработать новое видение для нового времени; со временем внешняя политика Америки стала иметь все меньше и меньше смысла. "Логика была заменена глупостью и высокомерием, что привело к одной внешнеполитической катастрофе за другой", — заявил Трамп.Тогда же он отметил, что "ладить с Россией — это хорошо, а не плохо". Эти слова Трампа оппоненты использовали, чтобы начать скандал Russiagate, который разрушил его президентство, стал причиной выборов 2020 года, спровоцировал войну на Украине и поставил мир на край пропасти.В настоящее время история дала Трампу и его команде второй шанс сделать Америку великой страной, которая способствует миру и взаимовыгодному сотрудничеству с любым государством, которое желает присоединиться. Россия является одной из таких стран.Ранее, 25 апреля 2020 года, президенты Трамп и Путин опубликовали совместное заявление в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией во Второй мировой войне и воссоединения американских и советских военных на реке Эльба. Заявление заканчивалось словами: "Дух Эльбы" — пример того, как наши страны могут отложить в сторону разногласия, построить доверие и сотрудничать ради великой цели".Поэтому считаю, что было бы замечательно, если бы оба президента встретились снова 25 апреля в День Эльбы или 9 мая в День Победы в выбранном ими месте, чтобы скрепить узы дружбы и сотрудничества, которые существовали не только во время Второй мировой войны, но и на протяжении многих лет, начиная с момента образования Соединенных Штатов в 1776 году.О том, как готовятся переговоры на высшем уровне и почему США и России важно всегда быть в контакте, в интервью Анны Черкасовой с послом в отставке Александр Крамаренко: Украина хочет спрятаться за спиной США и говорить с Россией с позиции силы.

Анна Черкасова

Анна Черкасова

