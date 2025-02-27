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Он мешает. Дубинский рассказал, кто отстранит от власти Зеленского
Он мешает. Дубинский рассказал, кто отстранит от власти Зеленского - 27.02.2025 Украина.ру
Он мешает. Дубинский рассказал, кто отстранит от власти Зеленского
Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем телеграм-канале предположил, что Владимира Зеленского отстранит от власти его личное окружение
2025-02-27T07:52
2025-02-27T07:52
2025-02-27T08:02
новости
украина
запад
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада
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Он указал, что в ответ на его пост о том, кто мог бы отстранить от власти Зеленского, его подписчики предположили, что "некому" будет это сделать.По его словам, представители окружения Зеленского захотят разобраться с ним до того, как откроется реальная картина с растраченными средствами страны."Они же понимают, что если доведут ситуацию до цугундера - их первыми отловят и вырежут с целью грабежа. Тут надо на опережение", - добавил депутат.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Подробнее о будущем Зеленского - в материале Незавидная судьба: эксперт о том, что Запад планирует сделать с Зеленским на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада
Он мешает. Дубинский рассказал, кто отстранит от власти Зеленского
07:52 27.02.2025 (обновлено: 08:02 27.02.2025)
Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем телеграм-канале предположил, что Владимира Зеленского отстранит от власти его личное окружение
Он указал, что в ответ на его пост о том, кто мог бы отстранить от власти Зеленского, его подписчики предположили, что "некому" будет это сделать.
"Его (Зеленского - ред.) снесут те, кто сейчас вокруг него - потому что он им уже мешает тикать (сбежать - ред.) с награбленным", - заверил Дубинский.
По его словам, представители окружения Зеленского захотят разобраться с ним до того, как откроется реальная картина с растраченными средствами страны.
"Они же понимают, что если доведут ситуацию до цугундера - их первыми отловят и вырежут с целью грабежа. Тут надо на опережение", - добавил депутат.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.