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Он мешает. Дубинский рассказал, кто отстранит от власти Зеленского

Он мешает. Дубинский рассказал, кто отстранит от власти Зеленского - 27.02.2025 Украина.ру

Он мешает. Дубинский рассказал, кто отстранит от власти Зеленского

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем телеграм-канале предположил, что Владимира Зеленского отстранит от власти его личное окружение

2025-02-27T07:52

2025-02-27T07:52

2025-02-27T08:02

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верховная рада

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Он указал, что в ответ на его пост о том, кто мог бы отстранить от власти Зеленского, его подписчики предположили, что "некому" будет это сделать.По его словам, представители окружения Зеленского захотят разобраться с ним до того, как откроется реальная картина с растраченными средствами страны."Они же понимают, что если доведут ситуацию до цугундера - их первыми отловят и вырежут с целью грабежа. Тут надо на опережение", - добавил депутат.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Подробнее о будущем Зеленского - в материале Незавидная судьба: эксперт о том, что Запад планирует сделать с Зеленским на сайте Украина.ру.

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новости, украина, запад, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада