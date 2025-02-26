https://ukraina.ru/20250226/1061371714.html

Суд обязал администрацию Трампа спонсировать Киев

Суд обязал администрацию Трампа спонсировать Киев - 26.02.2025 Украина.ру

Суд обязал администрацию Трампа спонсировать Киев

Суд дал действующей власти США менее двух дней на возобновление иностранной помощи. Об этом 26 февраля сообщило американское информагентство Associated Press (АР)

2025-02-26T15:17

2025-02-26T15:17

2025-02-26T15:17

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В статье также отмечается: истцы мотивировали свое требование тем, что заморозка нарушает федеральный закон США. В то же время журналисты АР констатировали, что власти США проигнорировали судебное постановление примерно двухнедельной давности об ослаблении заморозки финансирования других стран.Ранее американское издание Politico со ссылкой на анонимные источники в администрации США писало, что в Госдепартаменте разрабатывают план по возобновлению военной помощи Украине. В материале также отмечалось, что новый пакет якобы может выйти за рамки тех разрешений, которые дал государственный секретарь США Марко Рубио.При этом в среду, 26 февраля, лидер США Дональд Трамп заявил, что на данный момент Вашингтон не предоставляет Киеву "никакой" помощи в сфере обороны, и ВСУ вполне хватит запасов переданного при экс-президенте США Джо Байдене оружия до момента достижения мирного соглашения с Россией.Тема скорого отлучения киевского режима от американских денег прозвучала и в свежем материале американской газеты The Wall Street Journal. Издание отметило, что без американского военного снабжения ВСУ протянут на фронте только до лета.Тем временем Трамп продолжает настаивать на том, что Киев должен вернуть уже вложенные в него средства "натурой", то есть редкоземельными металлами. В ходе пресс-конференции в среду он уточнил, что сделка ожидается "на триллион долларов", а значит, американские налогоплательщики получат свои деньги обратно "с избытком".Интересно, что в финальной версии документа, который Вашингтон и Киев планируют подписать уже в пятницу, не прописаны никакие гарантии безопасности со стороны США, на которых изначально настаивала Украина.Параллельно новый американский лидер намекнул, что антироссийские санкции "в какой-то момент" будут сняты в обмен на возможность Вашингтона покупать у Москвы полезные ископаемые. Как в России отреагировали на такое предложение и при чем здесь Китай, в своем материале Киев отдаст так, а у России купим. Трамп решил вопрос с Зеленским и нацелился на российские редкозёмы рассказала автор издания Украина.ру Марина Полякова.

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новости, сша, киев, украина, дональд трамп, джо байден, марко рубио, вооруженные силы украины, politico, рада