"Около 30 тысяч они смогут найти": Ростислав Ищенко о том, разместят ли западных военных на Украине - 26.02.2025 Украина.ру
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"Около 30 тысяч они смогут найти": Ростислав Ищенко о том, разместят ли западных военных на Украине
"Около 30 тысяч они смогут найти": Ростислав Ищенко о том, разместят ли западных военных на Украине - 26.02.2025 Украина.ру
"Около 30 тысяч они смогут найти": Ростислав Ищенко о том, разместят ли западных военных на Украине
Париж и Лондон исходят из того, что если они отправят на Украину войска, то покажут, что не исключают возможность конфликта в Европе. Они считают, что Россия поостережётся наносить удары по пунктам, где разместят британские и французские войска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-02-26T04:30
2025-02-26T04:30
новости
украина
европа
россия
ростислав ищенко
дональд трамп
гитанас науседа
иностранный легион
военные
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Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что лидеры стран Евросоюза на онлайн-саммите не приняли решения об отправке войск на Украину. При этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается представить Трампу совместно разработанный с Францией план об отправке около 30 тысяч военнослужащих в помощь ВСУ.Около 30 тысяч военнослужащих они могут найти, считает эксперт. Британцы утверждают, что у них есть 10 тысяч военных, которых они могут куда-то отправить. У французов 10 тысяч тоже найдется, численность "Иностранного легиона" — это около 9 тысяч, уточнил эксперт.Париж и Лондон исходят из того, что если они отправят на Украину войска, то покажут, что не исключают возможность европейского конфликта. Они считают, что Россия поостережётся наносить удары по пунктам, где разместят британские и французские войска, отметил он."Я думаю, они ошибаются. Кроме того, у нас есть позиция США: "Сумасшедшие власти Европы могут делать все, что угодно, но Америка не будет вмешиваться в конфликт на их стороне, если они спровоцируют войну с Россией". Эта позиция может измениться, но пока она действует", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Европа начнет с Россией войну на Украине, она лишит Трампа козыря на переговорах на сайте Украина.ру.О том, как могут развиваться боевые действия на четвертый год СВО – в материале Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, европа, россия, ростислав ищенко, дональд трамп, гитанас науседа, иностранный легион, военные, великобритания, франция, сша, война, сво, конфликт
Новости, Украина, Европа, Россия, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Гитанас Науседа, иностранный легион, военные, Великобритания, Франция, США, война, СВО, конфликт

"Около 30 тысяч они смогут найти": Ростислав Ищенко о том, разместят ли западных военных на Украине

04:30 26.02.2025
 
© commons.wikimedia.org / Marinha do BrasilАрмия Франция
Армия Франция - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© commons.wikimedia.org / Marinha do Brasil
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Париж и Лондон исходят из того, что если они отправят на Украину войска, то покажут, что не исключают возможность конфликта в Европе. Они считают, что Россия поостережётся наносить удары по пунктам, где разместят британские и французские войска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что лидеры стран Евросоюза на онлайн-саммите не приняли решения об отправке войск на Украину. При этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается представить Трампу совместно разработанный с Францией план об отправке около 30 тысяч военнослужащих в помощь ВСУ.
Около 30 тысяч военнослужащих они могут найти, считает эксперт. Британцы утверждают, что у них есть 10 тысяч военных, которых они могут куда-то отправить. У французов 10 тысяч тоже найдется, численность "Иностранного легиона" — это около 9 тысяч, уточнил эксперт.
"Если они полностью его соберут и добавят к нему части спецназа постоянной готовности, то 15 тысяч найдется. Остальных можно наскрести в Европе в качестве наемников", — подчеркнул Ищенко.
Париж и Лондон исходят из того, что если они отправят на Украину войска, то покажут, что не исключают возможность европейского конфликта. Они считают, что Россия поостережётся наносить удары по пунктам, где разместят британские и французские войска, отметил он.
"Я думаю, они ошибаются. Кроме того, у нас есть позиция США: "Сумасшедшие власти Европы могут делать все, что угодно, но Америка не будет вмешиваться в конфликт на их стороне, если они спровоцируют войну с Россией". Эта позиция может измениться, но пока она действует", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Европа начнет с Россией войну на Украине, она лишит Трампа козыря на переговорах на сайте Украина.ру.
О том, как могут развиваться боевые действия на четвертый год СВО – в материале Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.
Александр Крамаренко интервью - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Вчера, 18:15
Александр Крамаренко: Украина хочет спрятаться за спиной США и говорить с Россией с позиции силыБритания и Франция не ветировали резолюцию Совбеза ООН о мире на Украине, так как не хотят ссориться с США. А Трампу важно понять, что происходило между Киевом и Вашингтоном в дни, предшествовавшие началу СВО, и наладить отношения с РФ
 
НовостиУкраинаЕвропаРоссияРостислав ИщенкоДональд ТрампГитанас Науседаиностранный легионвоенныеВеликобританияФранцияСШАвойнаСВОконфликт
 
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