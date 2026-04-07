Кто может начать третью мировую войну? Ростислав Ищенко рассказал о глобальных рисках - 07.04.2026 Украина.ру

Пока Россия и США не решили воевать друг с другом, никакие европейцы третью мировую войну начать не в состоянии. Даже Китай не может этого сделать, потому что у него не хватает собственного потенциала. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-04-07T14:01

Отвечая на вопрос журналиста о том, приведет ли вооруженное столкновение со странами НАТО к третьей мировой, Ищенко расставил акценты."Третья мировая война начнется тогда, когда ее захотят начать либо Россия, либо США. Больше никто третью мировую войну начать не может. Даже Китай. У него на это собственного потенциала не хватает. Ему надо, чтобы кто-то из великих его в этом деле поддержал", — ответил эксперт.Может быть, со временем к этому клубу стран присоединится Китай, а Соединенные Штаты — наоборот, из него выпадут. Это возможные, но необязательны перспективы, заявил Ищенко.По словам политолога, пока Россия и США не решили воевать друг с другом, никакие европейцы третью мировую войну начать не в состоянии."И пока Россия и США не решили воевать друг с другом, никакие европейцы третью мировую войну начать не в состоянии", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: НАТО растягивает силы России и открывает ей второй фронт от Белоруссии до Белого моря" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале "Михаил Поликарпов: России надо оставить в покое Telegram и срочно проводить мобилизацию для разгрома ВСУ" на сайте Украина.ру.

