Кто может начать третью мировую войну? Ростислав Ищенко рассказал о глобальных рисках
2026-04-07T14:01
Кто может начать третью мировую войну? Ростислав Ищенко рассказал о глобальных рисках

14:01 07.04.2026
 
- РІА Новини, 1920, 07.04.2026
Пока Россия и США не решили воевать друг с другом, никакие европейцы третью мировую войну начать не в состоянии. Даже Китай не может этого сделать, потому что у него не хватает собственного потенциала. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос журналиста о том, приведет ли вооруженное столкновение со странами НАТО к третьей мировой, Ищенко расставил акценты.
"Третья мировая война начнется тогда, когда ее захотят начать либо Россия, либо США. Больше никто третью мировую войну начать не может. Даже Китай. У него на это собственного потенциала не хватает. Ему надо, чтобы кто-то из великих его в этом деле поддержал", — ответил эксперт.
Может быть, со временем к этому клубу стран присоединится Китай, а Соединенные Штаты — наоборот, из него выпадут. Это возможные, но необязательны перспективы, заявил Ищенко.
По словам политолога, пока Россия и США не решили воевать друг с другом, никакие европейцы третью мировую войну начать не в состоянии.
"И пока Россия и США не решили воевать друг с другом, никакие европейцы третью мировую войну начать не в состоянии", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: НАТО растягивает силы России и открывает ей второй фронт от Белоруссии до Белого моря" на сайте Украина.ру.
