"Неизвращённая история Украины-Руси". Как власовец в Америке боролся с украинским национализмом - 10.02.2025 Украина.ру
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"Неизвращённая история Украины-Руси". Как власовец в Америке боролся с украинским национализмом
"Неизвращённая история Украины-Руси". Как власовец в Америке боролся с украинским национализмом - 10.02.2025 Украина.ру
"Неизвращённая история Украины-Руси". Как власовец в Америке боролся с украинским национализмом
130 лет назад, 9 февраля 1895 года, родился Андрей Занкевич, более известный под псевдонимом Дикий. В свое время он являлся одной из самых заметных фигур русской антикоммунистической эмиграции
2025-02-10T16:00
2025-02-10T16:00
история
эмиграция
конотоп
история украины
коллаборационисты
история
украина
россия
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Общественное положение этого семейства позволяют понять наблюдения литератора Сергея Манцлова, направленного в 1915 г. в Конотоп министерством Земледелия. Местный земский деятель так наставлял столичного назначенца:"Вся власть уезда сосредоточена в руках Занковичией, Кандыб и Рачинских: все они перепутаны родством, всюду тащат своих, и лучше не задирайтесь с ними. Помните уезд сверх дворянский!"После революции 1917 года Занкевичи перебрались в Югославию, Андрей весьма активно участвовал в эмигрантской жизни и одно время даже входил в Совет НТС — Народно-трудовой союз российских солидаристов. Эта организация с очень интересной эмблемой (тризуб на фоне российского триколора) в свое время считалась в СССР не менее опасной, чем РОВС.Многие солидаристы сочувствовали Власову и пытались установить с ним контакты. Занкевич даже формально вступил в РОА, хотя в действительности не находился в строевых частях, а работал в кадровом управлении КОНР.После окончания войны Занкевич сумел перебраться за океан, где взял себе псевдоним Дикий и занялся публицистикой.В начале 1950-х он был, пожалуй, самым активным популяризатором версии о еврейском заговоре в РСДРП. По версии Дикого, октябрьская революция в России была следствием непропорционально большого участия еврейского населения в революционном движении. В СССР и России Дикий получил славу патриарха эмигрантского антисемитизма.Правда, еврейская тема Дикому очень быстро надоела, и он взялся за украинскую.Как уроженцу Черниговской губернии с глубокими малороссийскими корнями, ему было что сказать украинским националистам. В конце 50-х — начале 60-х Дикий издал аж два тома, которые озаглавил "Неизвращённая история Украины-Руси"*.Книги были отчаянной попыткой Дикого оспорить взгляды украинских националистов на историю как Украины, так и России. Он писал:"Цель "Неизвращённой Истории Украины-Руси" изложена в начале книги: дать правдивую историю Руси-Украины и тем опровергнуть все извращения этой истории, которыми обилует украинская сепаратистическая историография. (…)Задача нелёгкая, особенно в эмигрантских условиях, но совершенно необходимая. Пришли крайние сроки начать исторической правдой разбивать сепаратистические измышления, которые являются фундаментом для пропаганды расчленения России".Первый том посвящён истории вплоть до Запорожской Сечи. Второй начинается сразу со второй половины XIX века.Дикий придерживается версии, что в массах никакого стремления к отмежеванию не было ни в XIX веке, ни в начале XX. Воду мутили "мазепинцы" — сепаратисты, зачастую финансировавшиеся австрийцами.Весьма негативно Дикий относился и к деятельности Центральной Рады. Он доказывал, что это был орган политических самозванцев. Он ссылается на данные выборов в органы местного самоуправления, которые прошли летом 1917 года в малороссийских губерниях. Нигде самостийники не смогли получить даже сколько-нибудь заметного меньшинства, только в Киеве им с трудом удалось взять около четверти выборных мест.Главной силой, без которой затея украинизации сразу же провалилась бы во всех крупных городах Дикий считал отпущенных из плена галичан. Он писал:"Эти галичане —" украинцы", считавшие себя квинтэссенцией украинской культуры, давили на оказавшихся на гребне революционной волны, юношей-социалистов и полуинтеллигенцию и требовали немедленной украинизации всей жизни, разумеется, по их указаниям и под их руководством. Широкие же круги населения не чувствовали их "своими" и относились к ним, в лучшем случае, настороженно, а то и враждебно".Ещё более скептически он оценивал т.н. "вольное казачество"."В сёлах и городах создавались отряды "Вольного Казачества", получали оружие и облачались в "историческую" форму: шапки со шлыками, жупаны, кривые сабли и т.п.В том самом Чигирине, где происходил съезд "Вольного Казачества", образовался специальный "Комитет Гражданской Безопасности" для борьбы с обысками, арестами и конфискациями имущества, которые самочинно проводили "вольные казаки". Подобные комитеты пришлось организовать и в нескольких других городах Украины.Через несколько недель "Вольное Казачество" растворилось в волнах наступивших событий, и никто не может указать случай, чтобы, хотя бы одна тысяча из 60-тысячного "Вольного Казачества" выступила в защиту Центральной Рады, которая так на него надеялась".Период гетманата Дикий считал единственным реальным шансом на свержение большевиков в Москве. Петлюру же полагал полностью попавшим под влияние галичан.Весьма интересно Дикий формулировал отличия украинизации при петлюровцах и большевиках:"Национализм петлюровцев был шовинизмом, толкавшим их по путям острого руссоненавистничества, чуждого широким массам украинского народа. Национализм (тоже украинский) их противников был чужд шовинизма и руссоненавистничества, а поэтому они имели больше успеха и из Гражданской войны вышли победителями".Кроме того, он уделил целую главу полемике с принятой у эмигрантов трактовкой "Голодомора" 1930-х годов:"Голод на Украине, приведший в 1932-33 годах к гибели многих миллионов населения от голодной смерти, украинские сепаратисты изображают, как мероприятие оккупировавших Украину великороссов, направленное на уничтожение украинцев и всячески его выпячивают в своей пропаганде.Наличие голода никто и не отрицает. Число жертв, разумеется, никто точно не знает. Если об этом и существуют какие-нибудь точные данные, то они скрыты в архивах, в настоящее время еще не доступных исследователям. По приблизительному подсчету разных исследователей этого вопроса число жертв голода колеблется от пяти до десяти миллионов. Как наиболее вероятную можно принять среднюю цифру в 7 миллионов.Не отрицает никто и то обстоятельство, что голод был результатом мероприятий правительства (правительства УССР), согласованного, конечно, с соответствующими мероприятиями, проводившимися на всей территории СССР.Но цель этих мероприятий была вовсе не физическое уничтожение нескольких миллионов украинцев, как утверждают сепаратисты, а совсем другая: власти надо было во что бы то ни стало сломить пассивное сопротивление украинских крестьян, не желавших идти в колхозы.(…)На Украине это противодействие было почти поголовным, так как украинское крестьянство было относительно зажиточно, бедняков имело не так много, а, кроме того, привыкло к индивидуальному землепользованию на правах частной собственности и не знало общины.От голода на Украине пострадали исключительно крестьяне, в то время как голодных смертей среди городского населения не было. Оно все же получало какой-то хоть и скудный паек.И не только крестьяне-украинцы. Целые села в Новороссии и Харьковской губернии с чисто великорусским населением почти поголовно вымерли точно так же, как и соседние села с украинским населением".Хотя Дикий формально и сам числился в рядах РОА, он тем не менее крайне неодобрительно отзывался о деятельности УПА**, обвиняя украинских националистов в преступлениях против человечества:"Общеизвестные, например, зверства украинских фашистов, сотрудничавших с немцами, над поляками в начале 2-ой мировой войны и их способы "украинизации" на занятой немцами территории, с их точки зрения — "национальный подвиг". С точки же зрения не только их противников, но и общечеловеческой — это преступление против человечества".ОУНовцев он считал "украинскими фашистами, террористическими по духу и германофильскими по устремлениям высшего руководства".Закончил свою книгу Дикий так:"Книга, несмотря на все её недостатки (которые я признаю), достигла своей цели. Она внесла нужную ясность и точность в вопрос о русско-украинских взаимоотношениях в прошлом. Том прошлом, которое искажается и извращается теми, кто этим путем хочет создать предпосылки для украинской сепаратистической пропаганды и расчленительской по отношению к России политики свободного мира".Последующие строки выглядят и вовсе пророческими, если учитывать, что они были написаны в 1950-х годах:"Искажение этой правды принесло неисчислимые бедствия украинскому народу в прошлом, вызвавши братоубийственную гражданскую войну. К такой же братоубийственной войне толкают эти искажения и в будущем, если только не будут своевременно разоблачены и тем сделана невозможной руссоненавистническая пропаганда украинских шовинистов".После выхода книги Дикий работал в "Толстовском фонде" — созданном дочерью писателя Льва Толстого для поддержки русской культуры в эмиграции. В рядах украинской эмиграции он заслужил славу украинофоба, а в русскоязычной — антисемита. Существует весьма распространенное мнение, что отдельные работы Дикого оказали значительное влияние на Александра Солженицына, который познакомился с ними уже в эмиграции.Дикий ещё при своей жизни был основательно позабыт. Он умер в Нью-Йорке в сентябре 1977 года в возрасте 82 лет.Андрей Занкевич был носителем той версии общерусской идентичности, которая некогда преобладала в Малороссии, а затем была практически утрачена. Его пример показывает, что далеко не всякий антисоветизм даже в разгар Холодной войны был востребован в США.* Дикий сразу же допускает системную логическую ошибку – концепция "Украины-Руси", может иметь только одну трактовку – сепаратистскую и русофобскую. В этом смысле "неизвращённой" она быть не может – Ред.** Террористическая организация, запрещённая в России.
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история, эмиграция, конотоп, история украины, коллаборационисты, украина, россия, ссср
История, эмиграция, Конотоп, история Украины, коллаборационисты, История, Украина, Россия, СССР

"Неизвращённая история Украины-Руси". Как власовец в Америке боролся с украинским национализмом

16:00 10.02.2025
 
© commons.wikimedia.org Историк Андрей Дикий (Занкевич)
 Историк Андрей Дикий (Занкевич) - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© commons.wikimedia.org
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Евгений Антонюк
публицист
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130 лет назад, 9 февраля 1895 года, родился Андрей Занкевич, более известный под псевдонимом Дикий. В свое время он являлся одной из самых заметных фигур русской антикоммунистической эмиграции
Общественное положение этого семейства позволяют понять наблюдения литератора Сергея Манцлова, направленного в 1915 г. в Конотоп министерством Земледелия. Местный земский деятель так наставлял столичного назначенца:
"Вся власть уезда сосредоточена в руках Занковичией, Кандыб и Рачинских: все они перепутаны родством, всюду тащат своих, и лучше не задирайтесь с ними. Помните уезд сверх дворянский!"
После революции 1917 года Занкевичи перебрались в Югославию, Андрей весьма активно участвовал в эмигрантской жизни и одно время даже входил в Совет НТС — Народно-трудовой союз российских солидаристов. Эта организация с очень интересной эмблемой (тризуб на фоне российского триколора) в свое время считалась в СССР не менее опасной, чем РОВС.
Многие солидаристы сочувствовали Власову и пытались установить с ним контакты. Занкевич даже формально вступил в РОА, хотя в действительности не находился в строевых частях, а работал в кадровом управлении КОНР.
После окончания войны Занкевич сумел перебраться за океан, где взял себе псевдоним Дикий и занялся публицистикой.
Генерал Власов - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
14 сентября 2024, 16:01История
Украинская предыстория генерала Власова14 сентября 1901 года родился Андрей Власов. Сегодня его имя чётко ассоциируется с предательством. Однако до трагической Любанской операции Власов был на хорошем счету у высшего военно-политического руководства СССР. Войну он начал в составе Юго-Западного фронта и отличился в приграничном сражении и особенно при обороне Киева.
В начале 1950-х он был, пожалуй, самым активным популяризатором версии о еврейском заговоре в РСДРП. По версии Дикого, октябрьская революция в России была следствием непропорционально большого участия еврейского населения в революционном движении. В СССР и России Дикий получил славу патриарха эмигрантского антисемитизма.
Правда, еврейская тема Дикому очень быстро надоела, и он взялся за украинскую.
Как уроженцу Черниговской губернии с глубокими малороссийскими корнями, ему было что сказать украинским националистам. В конце 50-х — начале 60-х Дикий издал аж два тома, которые озаглавил "Неизвращённая история Украины-Руси"*.
Книги были отчаянной попыткой Дикого оспорить взгляды украинских националистов на историю как Украины, так и России. Он писал:
"Цель "Неизвращённой Истории Украины-Руси" изложена в начале книги: дать правдивую историю Руси-Украины и тем опровергнуть все извращения этой истории, которыми обилует украинская сепаратистическая историография. (…)
Историк Константин Штеппа
15 декабря 2024, 08:09История
Константин Штеппа: слуга Клио, НКВД, гестапо и ЦРУСреди множества знаковых для истории Украины персонажей, существует один, который искренне удивляет одной своей способностью выживать, приспосабливаться и переобуваться в воздухе. Конечно, сейчас на просторах "нэньки" таких много, но они не идут ни в какое сравнение с Константином Штеппой
Задача нелёгкая, особенно в эмигрантских условиях, но совершенно необходимая. Пришли крайние сроки начать исторической правдой разбивать сепаратистические измышления, которые являются фундаментом для пропаганды расчленения России".
Первый том посвящён истории вплоть до Запорожской Сечи. Второй начинается сразу со второй половины XIX века.
Дикий придерживается версии, что в массах никакого стремления к отмежеванию не было ни в XIX веке, ни в начале XX. Воду мутили "мазепинцы" — сепаратисты, зачастую финансировавшиеся австрийцами.
Весьма негативно Дикий относился и к деятельности Центральной Рады. Он доказывал, что это был орган политических самозванцев. Он ссылается на данные выборов в органы местного самоуправления, которые прошли летом 1917 года в малороссийских губерниях. Нигде самостийники не смогли получить даже сколько-нибудь заметного меньшинства, только в Киеве им с трудом удалось взять около четверти выборных мест.
Главной силой, без которой затея украинизации сразу же провалилась бы во всех крупных городах Дикий считал отпущенных из плена галичан. Он писал:
Историк Михаил Максимович - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
15 сентября 2024, 16:00История
"Крестный отец" Киевской Руси: 220 лет Михаилу МаксимовичуМихаил Александрович Максимович был одним из последних представителей поколения энциклопедистов – знаменитый ботаник, этнограф, филолог, историк, издатель и даже администратор. Причём свои лучшие профессиональные качества ему удалось проявить и в Москве, и в Киеве
"Эти галичане —" украинцы", считавшие себя квинтэссенцией украинской культуры, давили на оказавшихся на гребне революционной волны, юношей-социалистов и полуинтеллигенцию и требовали немедленной украинизации всей жизни, разумеется, по их указаниям и под их руководством. Широкие же круги населения не чувствовали их "своими" и относились к ним, в лучшем случае, настороженно, а то и враждебно".
Ещё более скептически он оценивал т.н. "вольное казачество".
"В сёлах и городах создавались отряды "Вольного Казачества", получали оружие и облачались в "историческую" форму: шапки со шлыками, жупаны, кривые сабли и т.п.
В том самом Чигирине, где происходил съезд "Вольного Казачества", образовался специальный "Комитет Гражданской Безопасности" для борьбы с обысками, арестами и конфискациями имущества, которые самочинно проводили "вольные казаки". Подобные комитеты пришлось организовать и в нескольких других городах Украины.
Через несколько недель "Вольное Казачество" растворилось в волнах наступивших событий, и никто не может указать случай, чтобы, хотя бы одна тысяча из 60-тысячного "Вольного Казачества" выступила в защиту Центральной Рады, которая так на него надеялась".
Профессор Омельян Прицак
7 апреля 2024, 16:00История
Омельян Прицак: украинский профессор, пытавшийся развести американского президента на $ 20 млн7 апреля 1919 года в Восточной Галичине родился Эмиль Прицак. Позже он объявил себя Омельяном, стал основателем Украинского института при Гарварде и предложил Белому дому начать "научное наступление" на СССР
Период гетманата Дикий считал единственным реальным шансом на свержение большевиков в Москве. Петлюру же полагал полностью попавшим под влияние галичан.
Весьма интересно Дикий формулировал отличия украинизации при петлюровцах и большевиках:
"Национализм петлюровцев был шовинизмом, толкавшим их по путям острого руссоненавистничества, чуждого широким массам украинского народа. Национализм (тоже украинский) их противников был чужд шовинизма и руссоненавистничества, а поэтому они имели больше успеха и из Гражданской войны вышли победителями".
Кроме того, он уделил целую главу полемике с принятой у эмигрантов трактовкой "Голодомора" 1930-х годов:
"Голод на Украине, приведший в 1932-33 годах к гибели многих миллионов населения от голодной смерти, украинские сепаратисты изображают, как мероприятие оккупировавших Украину великороссов, направленное на уничтожение украинцев и всячески его выпячивают в своей пропаганде.
6 декабря 2021, 12:16
Как начинался украинский сепаратизм - историк БазановИсторик, профессор Санкт-Петербургского государственного института культуры Петр Базанов в студии Украина.ру рассказал о жизни Николая Ульянова, выдающегося историка XX века, написавшего работу "Происхождение украинского сепаратизма". Почему Ульянов занялся украинским вопросом? С чем связан его научный интерес?
Наличие голода никто и не отрицает. Число жертв, разумеется, никто точно не знает. Если об этом и существуют какие-нибудь точные данные, то они скрыты в архивах, в настоящее время еще не доступных исследователям. По приблизительному подсчету разных исследователей этого вопроса число жертв голода колеблется от пяти до десяти миллионов. Как наиболее вероятную можно принять среднюю цифру в 7 миллионов.
Не отрицает никто и то обстоятельство, что голод был результатом мероприятий правительства (правительства УССР), согласованного, конечно, с соответствующими мероприятиями, проводившимися на всей территории СССР.
Но цель этих мероприятий была вовсе не физическое уничтожение нескольких миллионов украинцев, как утверждают сепаратисты, а совсем другая: власти надо было во что бы то ни стало сломить пассивное сопротивление украинских крестьян, не желавших идти в колхозы.
(…)
На Украине это противодействие было почти поголовным, так как украинское крестьянство было относительно зажиточно, бедняков имело не так много, а, кроме того, привыкло к индивидуальному землепользованию на правах частной собственности и не знало общины.
От голода на Украине пострадали исключительно крестьяне, в то время как голодных смертей среди городского населения не было. Оно все же получало какой-то хоть и скудный паек.
Президент Украины Виктор Ющенко на открытии обновленной выставки Голодомор 1932-1933 годов - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
23 ноября 2024, 16:00История
Голодомор и рождение нацииВ последнюю субботу ноября, в 2024 году – 23 числа, Украина празднует День Голодомора. Впервые эта памятная дата появилась в календаре в 1998 году и неоднократно меняла название. По форме мероприятие траурное, по глубокой же внутренней сущности – праздник. Как так получилось? Давайте разберёмся
И не только крестьяне-украинцы. Целые села в Новороссии и Харьковской губернии с чисто великорусским населением почти поголовно вымерли точно так же, как и соседние села с украинским населением".
Хотя Дикий формально и сам числился в рядах РОА, он тем не менее крайне неодобрительно отзывался о деятельности УПА**, обвиняя украинских националистов в преступлениях против человечества:
"Общеизвестные, например, зверства украинских фашистов, сотрудничавших с немцами, над поляками в начале 2-ой мировой войны и их способы "украинизации" на занятой немцами территории, с их точки зрения — "национальный подвиг". С точки же зрения не только их противников, но и общечеловеческой — это преступление против человечества".
ОУНовцев он считал "украинскими фашистами, террористическими по духу и германофильскими по устремлениям высшего руководства".
Закончил свою книгу Дикий так:
23 июля 2020, 01:18
Древнерусская народность. Научный миф или историческая реальностьВопрос о существовании древнерусской народности приобрел отчетливый политический характер. Не в последнюю очередь это связано с желанием политических элит в Белоруссии и Украине максимально дистанцироваться от России и русской истории
"Книга, несмотря на все её недостатки (которые я признаю), достигла своей цели. Она внесла нужную ясность и точность в вопрос о русско-украинских взаимоотношениях в прошлом. Том прошлом, которое искажается и извращается теми, кто этим путем хочет создать предпосылки для украинской сепаратистической пропаганды и расчленительской по отношению к России политики свободного мира".
Последующие строки выглядят и вовсе пророческими, если учитывать, что они были написаны в 1950-х годах:
"Искажение этой правды принесло неисчислимые бедствия украинскому народу в прошлом, вызвавши братоубийственную гражданскую войну. К такой же братоубийственной войне толкают эти искажения и в будущем, если только не будут своевременно разоблачены и тем сделана невозможной руссоненавистническая пропаганда украинских шовинистов".
После выхода книги Дикий работал в "Толстовском фонде" — созданном дочерью писателя Льва Толстого для поддержки русской культуры в эмиграции. В рядах украинской эмиграции он заслужил славу украинофоба, а в русскоязычной — антисемита. Существует весьма распространенное мнение, что отдельные работы Дикого оказали значительное влияние на Александра Солженицына, который познакомился с ними уже в эмиграции.
Дикий ещё при своей жизни был основательно позабыт. Он умер в Нью-Йорке в сентябре 1977 года в возрасте 82 лет.
1 февраля 2020, 01:00
Исторический миф: как москали-мокшане у украинцев русское имя укралиМария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД, откликнулась на реплику украинского коллеги о том, что Россия похитила историю «Украины-Руси». «Хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи», - написала Захарова. Ответа украинской стороны не последовало. Попробуем прояснить этот вопрос мы.
Андрей Занкевич был носителем той версии общерусской идентичности, которая некогда преобладала в Малороссии, а затем была практически утрачена. Его пример показывает, что далеко не всякий антисоветизм даже в разгар Холодной войны был востребован в США.
* Дикий сразу же допускает системную логическую ошибку – концепция "Украины-Руси", может иметь только одну трактовку – сепаратистскую и русофобскую. В этом смысле "неизвращённой" она быть не может – Ред.
** Террористическая организация, запрещённая в России.
 
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Заголовок открываемого материала
17:55Как в Чехии борются против русофобии и отстаивают историческую справедливость: эксклюзив из Праги
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17:42Дмитрий Андреев: "Мирный план" Трампа – самоубийство для России
17:40Отступали от Курахово и угодили в новый котел: военкор Коц описал обстановку на юге Донецкого направления
17:35Как защитить города России от беспилотников ВСУ и почему средства РЭБ от них не спасают — Филиппов
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