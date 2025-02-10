https://ukraina.ru/20250210/1033235814.html

"Неизвращённая история Украины-Руси". Как власовец в Америке боролся с украинским национализмом

"Неизвращённая история Украины-Руси". Как власовец в Америке боролся с украинским национализмом - 10.02.2025 Украина.ру

"Неизвращённая история Украины-Руси". Как власовец в Америке боролся с украинским национализмом

130 лет назад, 9 февраля 1895 года, родился Андрей Занкевич, более известный под псевдонимом Дикий. В свое время он являлся одной из самых заметных фигур русской антикоммунистической эмиграции

2025-02-10T16:00

2025-02-10T16:00

2025-02-10T16:00

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Общественное положение этого семейства позволяют понять наблюдения литератора Сергея Манцлова, направленного в 1915 г. в Конотоп министерством Земледелия. Местный земский деятель так наставлял столичного назначенца:"Вся власть уезда сосредоточена в руках Занковичией, Кандыб и Рачинских: все они перепутаны родством, всюду тащат своих, и лучше не задирайтесь с ними. Помните уезд сверх дворянский!"После революции 1917 года Занкевичи перебрались в Югославию, Андрей весьма активно участвовал в эмигрантской жизни и одно время даже входил в Совет НТС — Народно-трудовой союз российских солидаристов. Эта организация с очень интересной эмблемой (тризуб на фоне российского триколора) в свое время считалась в СССР не менее опасной, чем РОВС.Многие солидаристы сочувствовали Власову и пытались установить с ним контакты. Занкевич даже формально вступил в РОА, хотя в действительности не находился в строевых частях, а работал в кадровом управлении КОНР.После окончания войны Занкевич сумел перебраться за океан, где взял себе псевдоним Дикий и занялся публицистикой.В начале 1950-х он был, пожалуй, самым активным популяризатором версии о еврейском заговоре в РСДРП. По версии Дикого, октябрьская революция в России была следствием непропорционально большого участия еврейского населения в революционном движении. В СССР и России Дикий получил славу патриарха эмигрантского антисемитизма.Правда, еврейская тема Дикому очень быстро надоела, и он взялся за украинскую.Как уроженцу Черниговской губернии с глубокими малороссийскими корнями, ему было что сказать украинским националистам. В конце 50-х — начале 60-х Дикий издал аж два тома, которые озаглавил "Неизвращённая история Украины-Руси"*.Книги были отчаянной попыткой Дикого оспорить взгляды украинских националистов на историю как Украины, так и России. Он писал:"Цель "Неизвращённой Истории Украины-Руси" изложена в начале книги: дать правдивую историю Руси-Украины и тем опровергнуть все извращения этой истории, которыми обилует украинская сепаратистическая историография. (…)Задача нелёгкая, особенно в эмигрантских условиях, но совершенно необходимая. Пришли крайние сроки начать исторической правдой разбивать сепаратистические измышления, которые являются фундаментом для пропаганды расчленения России".Первый том посвящён истории вплоть до Запорожской Сечи. Второй начинается сразу со второй половины XIX века.Дикий придерживается версии, что в массах никакого стремления к отмежеванию не было ни в XIX веке, ни в начале XX. Воду мутили "мазепинцы" — сепаратисты, зачастую финансировавшиеся австрийцами.Весьма негативно Дикий относился и к деятельности Центральной Рады. Он доказывал, что это был орган политических самозванцев. Он ссылается на данные выборов в органы местного самоуправления, которые прошли летом 1917 года в малороссийских губерниях. Нигде самостийники не смогли получить даже сколько-нибудь заметного меньшинства, только в Киеве им с трудом удалось взять около четверти выборных мест.Главной силой, без которой затея украинизации сразу же провалилась бы во всех крупных городах Дикий считал отпущенных из плена галичан. Он писал:"Эти галичане —" украинцы", считавшие себя квинтэссенцией украинской культуры, давили на оказавшихся на гребне революционной волны, юношей-социалистов и полуинтеллигенцию и требовали немедленной украинизации всей жизни, разумеется, по их указаниям и под их руководством. Широкие же круги населения не чувствовали их "своими" и относились к ним, в лучшем случае, настороженно, а то и враждебно".Ещё более скептически он оценивал т.н. "вольное казачество"."В сёлах и городах создавались отряды "Вольного Казачества", получали оружие и облачались в "историческую" форму: шапки со шлыками, жупаны, кривые сабли и т.п.В том самом Чигирине, где происходил съезд "Вольного Казачества", образовался специальный "Комитет Гражданской Безопасности" для борьбы с обысками, арестами и конфискациями имущества, которые самочинно проводили "вольные казаки". Подобные комитеты пришлось организовать и в нескольких других городах Украины.Через несколько недель "Вольное Казачество" растворилось в волнах наступивших событий, и никто не может указать случай, чтобы, хотя бы одна тысяча из 60-тысячного "Вольного Казачества" выступила в защиту Центральной Рады, которая так на него надеялась".Период гетманата Дикий считал единственным реальным шансом на свержение большевиков в Москве. Петлюру же полагал полностью попавшим под влияние галичан.Весьма интересно Дикий формулировал отличия украинизации при петлюровцах и большевиках:"Национализм петлюровцев был шовинизмом, толкавшим их по путям острого руссоненавистничества, чуждого широким массам украинского народа. Национализм (тоже украинский) их противников был чужд шовинизма и руссоненавистничества, а поэтому они имели больше успеха и из Гражданской войны вышли победителями".Кроме того, он уделил целую главу полемике с принятой у эмигрантов трактовкой "Голодомора" 1930-х годов:"Голод на Украине, приведший в 1932-33 годах к гибели многих миллионов населения от голодной смерти, украинские сепаратисты изображают, как мероприятие оккупировавших Украину великороссов, направленное на уничтожение украинцев и всячески его выпячивают в своей пропаганде.Наличие голода никто и не отрицает. Число жертв, разумеется, никто точно не знает. Если об этом и существуют какие-нибудь точные данные, то они скрыты в архивах, в настоящее время еще не доступных исследователям. По приблизительному подсчету разных исследователей этого вопроса число жертв голода колеблется от пяти до десяти миллионов. Как наиболее вероятную можно принять среднюю цифру в 7 миллионов.Не отрицает никто и то обстоятельство, что голод был результатом мероприятий правительства (правительства УССР), согласованного, конечно, с соответствующими мероприятиями, проводившимися на всей территории СССР.Но цель этих мероприятий была вовсе не физическое уничтожение нескольких миллионов украинцев, как утверждают сепаратисты, а совсем другая: власти надо было во что бы то ни стало сломить пассивное сопротивление украинских крестьян, не желавших идти в колхозы.(…)На Украине это противодействие было почти поголовным, так как украинское крестьянство было относительно зажиточно, бедняков имело не так много, а, кроме того, привыкло к индивидуальному землепользованию на правах частной собственности и не знало общины.От голода на Украине пострадали исключительно крестьяне, в то время как голодных смертей среди городского населения не было. Оно все же получало какой-то хоть и скудный паек.И не только крестьяне-украинцы. Целые села в Новороссии и Харьковской губернии с чисто великорусским населением почти поголовно вымерли точно так же, как и соседние села с украинским населением".Хотя Дикий формально и сам числился в рядах РОА, он тем не менее крайне неодобрительно отзывался о деятельности УПА**, обвиняя украинских националистов в преступлениях против человечества:"Общеизвестные, например, зверства украинских фашистов, сотрудничавших с немцами, над поляками в начале 2-ой мировой войны и их способы "украинизации" на занятой немцами территории, с их точки зрения — "национальный подвиг". С точки же зрения не только их противников, но и общечеловеческой — это преступление против человечества".ОУНовцев он считал "украинскими фашистами, террористическими по духу и германофильскими по устремлениям высшего руководства".Закончил свою книгу Дикий так:"Книга, несмотря на все её недостатки (которые я признаю), достигла своей цели. Она внесла нужную ясность и точность в вопрос о русско-украинских взаимоотношениях в прошлом. Том прошлом, которое искажается и извращается теми, кто этим путем хочет создать предпосылки для украинской сепаратистической пропаганды и расчленительской по отношению к России политики свободного мира".Последующие строки выглядят и вовсе пророческими, если учитывать, что они были написаны в 1950-х годах:"Искажение этой правды принесло неисчислимые бедствия украинскому народу в прошлом, вызвавши братоубийственную гражданскую войну. К такой же братоубийственной войне толкают эти искажения и в будущем, если только не будут своевременно разоблачены и тем сделана невозможной руссоненавистническая пропаганда украинских шовинистов".После выхода книги Дикий работал в "Толстовском фонде" — созданном дочерью писателя Льва Толстого для поддержки русской культуры в эмиграции. В рядах украинской эмиграции он заслужил славу украинофоба, а в русскоязычной — антисемита. Существует весьма распространенное мнение, что отдельные работы Дикого оказали значительное влияние на Александра Солженицына, который познакомился с ними уже в эмиграции.Дикий ещё при своей жизни был основательно позабыт. Он умер в Нью-Йорке в сентябре 1977 года в возрасте 82 лет.Андрей Занкевич был носителем той версии общерусской идентичности, которая некогда преобладала в Малороссии, а затем была практически утрачена. Его пример показывает, что далеко не всякий антисоветизм даже в разгар Холодной войны был востребован в США.* Дикий сразу же допускает системную логическую ошибку – концепция "Украины-Руси", может иметь только одну трактовку – сепаратистскую и русофобскую. В этом смысле "неизвращённой" она быть не может – Ред.** Террористическая организация, запрещённая в России.

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история, эмиграция, конотоп, история украины, коллаборационисты, украина, россия, ссср