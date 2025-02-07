https://ukraina.ru/20250207/1060886152.html

Паника от продвижения ВС РФ и стремление продать ресурсы. Что происходит в Днепре (бывш. Днепропетровске)

Паника от продвижения ВС РФ и стремление продать ресурсы. Что происходит в Днепре (бывш. Днепропетровске) - 07.02.2025 Украина.ру

Паника от продвижения ВС РФ и стремление продать ресурсы. Что происходит в Днепре (бывш. Днепропетровске)

В Днепре последние дни заметна суматоха и определенная паника среди националистов в связи с приближением фронта к границам Днепропетровской области. Обсуждают также недавнее предложение Трампа использовать украинские полезные ископаемые в обмен на помощь Киеву.

2025-02-07T06:04

2025-02-07T06:04

2025-02-07T06:04

днепропетровская область

украина

днепр

дональд трамп

владимир зеленский

руслан бортник

вооруженные силы украины

оон

forbes

эксклюзив

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Складывается впечатление, что обе новости взаимосвязаны: американцам стараются успеть продать ресурсы области, пока украинские власти еще ее контролируют.Дело в том, что 70% всех украинских полезных ископаемых сосредоточены в Луганской, Донецкой и Днепропетровской области. Под полным контролем Киева пока остается только Днепропетровская область, стало быть, именно сюда Зеленский желает втянуть американские компании. Издание Forbes оценивает стоимость ископаемых в этой области в 3,5 триллиона долларов. Наиболее перспективными здесь считаются залежи титана.Украинский журналист Андрей Цаплиенко считает, что от границы с Донецкой областью дальше в сторону Днепра у ВСУ нет укреплений. Он говорит это со ссылкой на находящегося там военного. По данным украинских СМИ, российские FPV-дроны уже залетают в Синельниковский район Днепропетровской области."Если российская армия зайдет на территорию Днепропетровской области, это будет политическая победа, политический символ того, что война идет не по украинскому сценарию", - рассказывает украинский политолог Руслан Бортник, предрекая Украине большие политические проблемы в случае взятия ВС РФ каких-то населенных пунктов в области.Из-за повреждений объектов генерации и системы передачи электроэнергии с 3 февраля в Днепропетровской области вернулись аварийные отключения света.Региональные власти рекомендуют жителям юго-восточных районов области эвакуироваться, но параллельно используют фактор продвижения российской армии, чтобы еще раз выдоить ООН. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что сейчас они разрабатывают программу эвакуации, чтобы ООН оплатила транспортные расходы, аренду жилья на несколько месяцев и счета за коммунальные услуги. Средства предлагают передать областной военной администрации, которые она затем будет расходовать по своему усмотрению.По недавно обнародованным данным о демографической ситуации на Украине за прошлый год, Днепропетровская область лидирует по депопуляции – убыли населения. За 2024 год здесь были зарегистрированы 53,3 тыс. смертей и только 14 тыс. рождений.В эти дни делегация депутатов областного совета Днепропетровской области находится в Вашингтоне, где встречается с послом Украины Оксаной Маркаровой. Региональные депутаты через нее ищут выходы на администрации штатов Техас и Нью-Джерси, чтобы попросить денег. В обмен предлагают им флаг Украины с подписями украинских военных."Участие американских компаний в экономике Украины и в Днепропетровской области открывает новые перспективы для экономического сотрудничества. Днепропетровщина – прифронтовой регион и требует особой поддержки. Впереди много работы в Вашингтоне", - сообщает глава областной военной администрации Николай Лукашук.Будут или не будут американские компании участвовать в экономических проектах в этом регионе – бабушка надвое сказала, но попытаться развести их на "особую поддержку" нужно уже сейчас, учитывая прекращение финансирования от USAID.Как и по всей Украине, в Днепре насильственная мобилизация в ряды ВСУ приобретает формы террора против населения страны. На этой неделе адвокат Людмила Петрова сообщила о гибели своего сына вскоре после избиений и пыток в ТЦК (военкомате) в Днепропетровской области. Мужчина перед этим был признан ограниченно пригодным, но все равно похищен на улице и брошен в подвал.Практика похищений и избиений в ходе мобилизации вызывает в регионе и попытки противодействия. На днях в Павлограде Днепропетровской области возле здания ТЦК произошел взрыв, в результате которого был ранен украинский военнослужащий. Полиция через сутки отчиталась в задержании двоих подозреваемых, обвиняя их в теракте по "заказу РФ". Власти Украины в принципе никогда не желают признать, что некое противодействие и сопротивление может возникнуть из-за неприятия определенной политики.Полковник ВСУ в отставке Роман Свитан говорит, что происходящее сейчас с ТЦК это только цветочки и последствия беспредельной "бусификации", которые в дальнейшем приведут к гражданской войне. Поэтому, по его мнению, сотрудников ТЦК нужно в срочном порядке прятать на фронте. Но он это говорит, поскольку находится в отставке.А начальник группы коммуникации Днепропетровского областного ТЦК Елена Кузина продолжает гнуть "линию партии", рассказывая, что сами термины "бусификация", "людоловы" и "ТЦКшники" - якобы исключительно российская пропаганда и российские нарративы, словно их не используют повсеместно украинские СМИ и простые украинцы."Бусификация" стало словом 2024 года по версии словаря современного украинского языка и сленга "Мислово".О том, что в это время происходит в Киеве - в статье Дмитрия Ковалевича "Бордели Кличко и рестораны, опустевшие без американских грантов. Что происходит в Киеве"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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