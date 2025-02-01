https://ukraina.ru/20250201/1060642078.html

Первая мировая информационная война: Вайнер о том, какими “ударами” обменялись КНР и США

Первая мировая информационная война: Вайнер о том, какими “ударами” обменялись КНР и США - 01.02.2025 Украина.ру

Первая мировая информационная война: Вайнер о том, какими “ударами” обменялись КНР и США

Новости о том, что китайский стартап взорвал рынок искусственного интеллекта (ИИ) и обошел США в информационной сфере — блеф от Пекина. Это ответ Китая на аналитику, которую опубликовало ЦРУ

2025-02-01T05:30

2025-02-01T05:30

2025-02-01T05:30

новости

китай

пекин

сша

вашингтон

дональд трамп

цру

искусственный интеллект

детали

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер.Он напомнил, что 27 января ведомство предположило, что пандемия COVID-19 могла быть связана с утечкой вируса из лаборатории в Ухани (Китай). Это стало главной сенсацией дня, подчеркнул политолог.В конце минувшей недели американское издание The New York Times написало, что ЦРУ поддерживает версию о лабораторном происхождении коронавируса COVID-19 и рассматривает ее в контексте отношений Вашингтона с Пекином."Новый директор ЦРУ Джон Рэтклифф давно поддерживает гипотезу утечки из лаборатории. Он сказал, что это критически важная часть разведданных, которую необходимо понять, и что она имеет последствия для американо-китайских отношений", — говорилось в публикации.После этого официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что США следует прекратить политизировать и инструментализировать вопрос происхождения СOVID-19, а также прекратить перекладывать вину на другие страны.Кроме того, уточнила представитель официального Пекина, Вашингтон должен "развеять сомнения" и ответственно подойти к разъяснениям общественности вопросов, связанных с деятельностью биологических лабораторий США.Полный текст интервью Грега Вайнера: Трампу не до Украины, потому что грядет информационная война КНР и США

https://ukraina.ru/20250128/1060620495.html

китай

пекин

сша

вашингтон

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новости, китай, пекин, сша, вашингтон, дональд трамп, цру, искусственный интеллект, детали