Первая мировая информационная война: Вайнер о том, какими “ударами” обменялись КНР и США
Фото: флаг КНР и США
Новости о том, что китайский стартап взорвал рынок искусственного интеллекта (ИИ) и обошел США в информационной сфере — блеф от Пекина. Это ответ Китая на аналитику, которую опубликовало ЦРУ
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер.
Он напомнил, что 27 января ведомство предположило, что пандемия COVID-19 могла быть связана с утечкой вируса из лаборатории в Ухани (Китай). Это стало главной сенсацией дня, подчеркнул политолог.
“Если все-таки подтвердится версия от американского ведомства, это будет стоить Китаю десятки триллионов долларов. Также после таких заявлений ЦРУ представитель Китая заявил, что информация относительно происхождения вируса является политической манипуляцией. То есть КНР и США вступают в первую мировую информационную войну”, — предположил Вайнер.
В конце минувшей недели американское издание The New York Times написало, что ЦРУ поддерживает версию о лабораторном происхождении коронавируса COVID-19 и рассматривает ее в контексте отношений Вашингтона с Пекином.
"Новый директор ЦРУ Джон Рэтклифф давно поддерживает гипотезу утечки из лаборатории. Он сказал, что это критически важная часть разведданных, которую необходимо понять, и что она имеет последствия для американо-китайских отношений", — говорилось в публикации.
После этого официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что США следует прекратить политизировать и инструментализировать вопрос происхождения СOVID-19, а также прекратить перекладывать вину на другие страны.
Кроме того, уточнила представитель официального Пекина, Вашингтон должен "развеять сомнения" и ответственно подойти к разъяснениям общественности вопросов, связанных с деятельностью биологических лабораторий США.
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Полный текст интервью Грега Вайнера: Трампу не до Украины, потому что грядет информационная война КНР и США