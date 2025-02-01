Первая мировая информационная война: Вайнер о том, какими “ударами” обменялись КНР и США - 01.02.2025 Украина.ру
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Первая мировая информационная война: Вайнер о том, какими “ударами” обменялись КНР и США
Первая мировая информационная война: Вайнер о том, какими “ударами” обменялись КНР и США - 01.02.2025 Украина.ру
Первая мировая информационная война: Вайнер о том, какими “ударами” обменялись КНР и США
Новости о том, что китайский стартап взорвал рынок искусственного интеллекта (ИИ) и обошел США в информационной сфере — блеф от Пекина. Это ответ Китая на аналитику, которую опубликовало ЦРУ
2025-02-01T05:30
2025-02-01T05:30
новости
китай
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сша
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детали
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер.Он напомнил, что 27 января ведомство предположило, что пандемия COVID-19 могла быть связана с утечкой вируса из лаборатории в Ухани (Китай). Это стало главной сенсацией дня, подчеркнул политолог.В конце минувшей недели американское издание The New York Times написало, что ЦРУ поддерживает версию о лабораторном происхождении коронавируса COVID-19 и рассматривает ее в контексте отношений Вашингтона с Пекином."Новый директор ЦРУ Джон Рэтклифф давно поддерживает гипотезу утечки из лаборатории. Он сказал, что это критически важная часть разведданных, которую необходимо понять, и что она имеет последствия для американо-китайских отношений", — говорилось в публикации.После этого официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что США следует прекратить политизировать и инструментализировать вопрос происхождения СOVID-19, а также прекратить перекладывать вину на другие страны.Кроме того, уточнила представитель официального Пекина, Вашингтон должен "развеять сомнения" и ответственно подойти к разъяснениям общественности вопросов, связанных с деятельностью биологических лабораторий США.Полный текст интервью Грега Вайнера: Трампу не до Украины, потому что грядет информационная война КНР и США
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, китай, пекин, сша, вашингтон, дональд трамп, цру, искусственный интеллект, детали
Новости, Китай, Пекин, США, Вашингтон, Дональд Трамп, ЦРУ, искусственный интеллект, детали

Первая мировая информационная война: Вайнер о том, какими “ударами” обменялись КНР и США

05:30 01.02.2025
 
Фото: флаг КНР и США
Фото: флаг КНР и США
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Новости о том, что китайский стартап взорвал рынок искусственного интеллекта (ИИ) и обошел США в информационной сфере — блеф от Пекина. Это ответ Китая на аналитику, которую опубликовало ЦРУ
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер.
Он напомнил, что 27 января ведомство предположило, что пандемия COVID-19 могла быть связана с утечкой вируса из лаборатории в Ухани (Китай). Это стало главной сенсацией дня, подчеркнул политолог.
“Если все-таки подтвердится версия от американского ведомства, это будет стоить Китаю десятки триллионов долларов. Также после таких заявлений ЦРУ представитель Китая заявил, что информация относительно происхождения вируса является политической манипуляцией. То есть КНР и США вступают в первую мировую информационную войну”, — предположил Вайнер.
В конце минувшей недели американское издание The New York Times написало, что ЦРУ поддерживает версию о лабораторном происхождении коронавируса COVID-19 и рассматривает ее в контексте отношений Вашингтона с Пекином.
"Новый директор ЦРУ Джон Рэтклифф давно поддерживает гипотезу утечки из лаборатории. Он сказал, что это критически важная часть разведданных, которую необходимо понять, и что она имеет последствия для американо-китайских отношений", — говорилось в публикации.
После этого официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что США следует прекратить политизировать и инструментализировать вопрос происхождения СOVID-19, а также прекратить перекладывать вину на другие страны.
Кроме того, уточнила представитель официального Пекина, Вашингтон должен "развеять сомнения" и ответственно подойти к разъяснениям общественности вопросов, связанных с деятельностью биологических лабораторий США.
Фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
28 января, 13:00
Лавров ответил изданию Украина.ру на вопрос, кто предлагает самые реалистичные идеи для переговоровКакая страна в настоящее время предлагает наиболее приемлемые для России варианты мирных переговоров по Украине? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году
Полный текст интервью Грега Вайнера: Трампу не до Украины, потому что грядет информационная война КНР и США
 
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