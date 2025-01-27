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Песков высказался об организации встречи Путина и Трампа

Песков высказался об организации встречи Путина и Трампа - 27.01.2025 Украина.ру

Песков высказался об организации встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности организации встречи российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа в РФ и США, передает РИА Новости

2025-01-27T14:16

2025-01-27T14:16

2025-01-27T14:16

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"Как правило, это обсуждается самими главами государств в то время, когда они посчитают целесообразным организовать такой разговор", - сказал Песков.Также он подчеркнул, что Россия пока не получала сигналов от США по контактам президентов.Ранее Путин заявил о готовности встретиться с Трампом и спокойно поговорить по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран.Подробнее о предстоящем разговоре - в материале Мир через силу или что-то другое? О сроках и результатах первого разговора Путина и Трампа – Гасанов на сайте Украина.ру.

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новости, россия, владимир путин, сша, кремль, дмитрий песков, дональд трамп