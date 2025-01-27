Песков высказался об организации встречи Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности организации встречи российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа в РФ и США, передает РИА Новости
"Как правило, это обсуждается самими главами государств в то время, когда они посчитают целесообразным организовать такой разговор", - сказал Песков.
Также он подчеркнул, что Россия пока не получала сигналов от США по контактам президентов.
"Пока мы не получали от американцев никаких сигналов. Поэтому мы работаем, что называется, по своему графику. Готовность сохраняется. Такая же готовность, насколько мы слышали, сохраняется и с американской стороны. По всей видимости, требуется определённое время", - сказал официальный представитель Кремля.
Ранее Путин заявил о готовности встретиться с Трампом и спокойно поговорить по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран.
Подробнее о предстоящем разговоре - в материале Мир через силу или что-то другое? О сроках и результатах первого разговора Путина и Трампа – Гасанов на сайте Украина.ру.