Немецкий депутат призвал возобновить поставки российского газа в ФРГ через "Северный поток-2"
11:51 18.12.2024 (обновлено: 12:10 18.12.2024)
© Nord Stream 2 / Nikolai RyutinСеверный поток 2
© Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Германия обязана восстановить диалог с Россией по поводу возобновления поставок газа в ФРГ через уцелевший участок газопровода "Северный поток-2". Об этом 18 декабря написал депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" Клаус Эрнст в своих соцсетях
"Мы должны начать переговоры с Россией о поставках природного газа по оставшемуся участку "Северного потока", — заявил он.
Эрнст подчеркнул, что Берлину следует проводить независимую от желаний Вашингтона политику. По словам депутата, именно США несут ответственность за кризис в Германии.
Ранее бывший министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что правительство его страны проводит неверную политику, в которой ошибки госуправления дестабилизируют социальную обстановку.
По мнению политика, "домашние проблемы" Германия может решить сама. Для этого есть и специалисты, и капитал, и технологии, однако нужна ещё и воля.
На минувшей неделе президент Сербии Александр Вучич заявил, что он не будет вводить санкции против России из-за ожидаемых ограничительных мер США против "Нефтяной индустрии Сербии".
"Хотел бы кто-то, чтобы мы ввели санкции против Москвы, а потом раздумать об этом? Не исключаю такой возможности, хоть у меня и нет доказательств этому. Но как президент Сербии и председатель Совета национальной безопасности я не готов в данный момент вообще разговаривать о потенциальных санкциях в отношении Москвы", — сказал Вучич.
Он подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы не менять свою политику.
Подробнее о поставках российского газа — в материале Хроника энергетической войны: Индия ждёт гигантских объёмов нефти из РФ, Германия загоняет себя в угол