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Немецкий депутат призвал возобновить поставки российского газа в ФРГ через "Северный поток-2"

Немецкий депутат призвал возобновить поставки российского газа в ФРГ через "Северный поток-2" - 18.12.2024 Украина.ру

Немецкий депутат призвал возобновить поставки российского газа в ФРГ через "Северный поток-2"

Германия обязана восстановить диалог с Россией по поводу возобновления поставок газа в ФРГ через уцелевший участок газопровода "Северный поток-2". Об этом 18 декабря написал депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" Клаус Эрнст в своих соцсетях

2024-12-18T11:51

2024-12-18T11:51

2024-12-18T12:10

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Эрнст подчеркнул, что Берлину следует проводить независимую от желаний Вашингтона политику. По словам депутата, именно США несут ответственность за кризис в Германии. Ранее бывший министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что правительство его страны проводит неверную политику, в которой ошибки госуправления дестабилизируют социальную обстановку. По мнению политика, "домашние проблемы" Германия может решить сама. Для этого есть и специалисты, и капитал, и технологии, однако нужна ещё и воля.На минувшей неделе президент Сербии Александр Вучич заявил, что он не будет вводить санкции против России из-за ожидаемых ограничительных мер США против "Нефтяной индустрии Сербии". "Хотел бы кто-то, чтобы мы ввели санкции против Москвы, а потом раздумать об этом? Не исключаю такой возможности, хоть у меня и нет доказательств этому. Но как президент Сербии и председатель Совета национальной безопасности я не готов в данный момент вообще разговаривать о потенциальных санкциях в отношении Москвы", — сказал Вучич.Он подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы не менять свою политику.Вучич: Сербия не введет санкции в отношении России из-за мер США против NISПодробнее о поставках российского газа — в материале Хроника энергетической войны: Индия ждёт гигантских объёмов нефти из РФ, Германия загоняет себя в угол

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