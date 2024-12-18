Немецкий депутат призвал возобновить поставки российского газа в ФРГ через "Северный поток-2" - 18.12.2024 Украина.ру
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Немецкий депутат призвал возобновить поставки российского газа в ФРГ через "Северный поток-2"
Немецкий депутат призвал возобновить поставки российского газа в ФРГ через "Северный поток-2" - 18.12.2024 Украина.ру
Немецкий депутат призвал возобновить поставки российского газа в ФРГ через "Северный поток-2"
Германия обязана восстановить диалог с Россией по поводу возобновления поставок газа в ФРГ через уцелевший участок газопровода "Северный поток-2". Об этом 18 декабря написал депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" Клаус Эрнст в своих соцсетях
2024-12-18T11:51
2024-12-18T12:10
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Эрнст подчеркнул, что Берлину следует проводить независимую от желаний Вашингтона политику. По словам депутата, именно США несут ответственность за кризис в Германии. Ранее бывший министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что правительство его страны проводит неверную политику, в которой ошибки госуправления дестабилизируют социальную обстановку. По мнению политика, "домашние проблемы" Германия может решить сама. Для этого есть и специалисты, и капитал, и технологии, однако нужна ещё и воля.На минувшей неделе президент Сербии Александр Вучич заявил, что он не будет вводить санкции против России из-за ожидаемых ограничительных мер США против "Нефтяной индустрии Сербии". "Хотел бы кто-то, чтобы мы ввели санкции против Москвы, а потом раздумать об этом? Не исключаю такой возможности, хоть у меня и нет доказательств этому. Но как президент Сербии и председатель Совета национальной безопасности я не готов в данный момент вообще разговаривать о потенциальных санкциях в отношении Москвы", — сказал Вучич.Он подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы не менять свою политику.Вучич: Сербия не введет санкции в отношении России из-за мер США против NISПодробнее о поставках российского газа — в материале Хроника энергетической войны: Индия ждёт гигантских объёмов нефти из РФ, Германия загоняет себя в угол
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новости, германия, россия, северный поток, северный поток-2, сша, вашингтон, газ, российский газ
Новости, Германия, Россия, Северный поток, Северный поток-2, США, Вашингтон, газ, российский газ

Немецкий депутат призвал возобновить поставки российского газа в ФРГ через "Северный поток-2"

11:51 18.12.2024 (обновлено: 12:10 18.12.2024)
 
© Nord Stream 2 / Nikolai RyutinСеверный поток 2
Северный поток 2
© Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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Германия обязана восстановить диалог с Россией по поводу возобновления поставок газа в ФРГ через уцелевший участок газопровода "Северный поток-2". Об этом 18 декабря написал депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" Клаус Эрнст в своих соцсетях
"Мы должны начать переговоры с Россией о поставках природного газа по оставшемуся участку "Северного потока", — заявил он.
Эрнст подчеркнул, что Берлину следует проводить независимую от желаний Вашингтона политику. По словам депутата, именно США несут ответственность за кризис в Германии.
Ранее бывший министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что правительство его страны проводит неверную политику, в которой ошибки госуправления дестабилизируют социальную обстановку.
По мнению политика, "домашние проблемы" Германия может решить сама. Для этого есть и специалисты, и капитал, и технологии, однако нужна ещё и воля.
Флаг Германии у здания Рейхстага в Берлине. - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
15 декабря, 14:14
"Германия свернула не туда": Экс-министр определил главные экономические проблемы своей страныПравительство ФРГ проводит неверную политику, в которой ошибки госуправления дестабилизируют социальную обстановку. Об этом заявил бывший министр финансов страны Кристиан Линднер.
На минувшей неделе президент Сербии Александр Вучич заявил, что он не будет вводить санкции против России из-за ожидаемых ограничительных мер США против "Нефтяной индустрии Сербии".
"Хотел бы кто-то, чтобы мы ввели санкции против Москвы, а потом раздумать об этом? Не исключаю такой возможности, хоть у меня и нет доказательств этому. Но как президент Сербии и председатель Совета национальной безопасности я не готов в данный момент вообще разговаривать о потенциальных санкциях в отношении Москвы", — сказал Вучич.
Он подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы не менять свою политику.
Вучич: Сербия не введет санкции в отношении России из-за мер США против NIS
Подробнее о поставках российского газа — в материале Хроника энергетической войны: Индия ждёт гигантских объёмов нефти из РФ, Германия загоняет себя в угол
 
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