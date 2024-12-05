Операция «Сарнский крест». Дерзкий удар партизанского края - 05.12.2024 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20241205/1025937382.html
Операция «Сарнский крест». Дерзкий удар партизанского края
Операция «Сарнский крест». Дерзкий удар партизанского края - 05.12.2024 Украина.ру
Операция «Сарнский крест». Дерзкий удар партизанского края
5 декабря 2024 года в центре Киева был демонтирован памятник легендарному партизанскому командиру Сидору Ковпаку. Акция как будто специально (а может и специально) была подогнана под 82 годовщину присвоения ему звания генерал-майора за операцию "Сарненский крест", в которой его партизанское соединение сыграло решающую роль
2024-12-05T15:59
2024-12-05T15:59
история
великая отечественная война
партизанское движение
1942
сидор ковпак
история
история ссср
история украины
красная армия
украина
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Главенство Ковпака объясняется просто — его сила была единственной сохранившей себя после разгрома оккупантами партизанского движения и подполья на Украине и первой вышедшей из Брянских лесов. А на конец 1942 года, пожалуй, самой эффективной. Но не единственной.В широкой бреши, соединившей тыл Красной армии с партизанским краем и известной под названием "Витебских ворот", сосредоточилось несколько соединений, в том числе Александра Сабурова, Алексея Фёдорова, Якова Мельника.Перед всеми ними главнокомандующим партизанским движением, маршалом Ворошиловым была поставлена единая задача – двигаться на Запад. Точнее, задача была в общих чертах обозначена 31 августа 1942 г. в ходе совещания сотрудников Центрального штаба партизанского движения с командирами партизанских отрядов Брянского фронта – созданный в мае Украинский ШПД пока еще не располагал пространством для работы.Отряды Ковпака в огромном рейде вышли одновременно с объединенными силами Сабурова, которые 31 октября получили приказ постоянно держать связь с "товарищем Ковалем" (таким был псевдоним Ковпака) и узнавать, чем он занят. А после переправы на правый берег Днепра в бассейн Припяти занят он был, как окажется позже, решением глобальной проблемы."Решалась судьба партизанского края, которому суждено было сыграть основную роль в развитии партизанского движения Правобережной Украины. Решалась, но ещё не была решена. Все эти гиблые, болотистые места, составлявшие несколько административных районов — Лельчицкий, Ракитянский, Словеченский, Столинский, — по территории равных хорошей области, были объединены немецкими властями в один округ, или по-ихнему гебит.Голова округа — гебитскомиссар — выбрал себе резиденцией районный городишко Лельчицы и находился там под охраной крупной комендатуры жандармерии и батальона полиции. До тех пор, пока мы не разгромим гебитскомиссариат, не может быть и речи о создании партизанского края. Леса были нужны нам только как база, откуда будут совершать лихие набеги партизаны. Тогда нам и в голову не приходило, что Лельчицами мы решали судьбу карпатского рейда Ковпака, судьбу целого ряда крупных партизанских соединений, возникших через полгода-год в Житомирской, Ровенской, Каменец-Подольской областях Украины.Если бы немцы остались в Лельчицах или Словечном, укрепились бы там, сделали их своими опорными пунктами, не было бы там партизанского края, а значит, базы партизан", — писал о тех событиях заместитель командира по разведке ковпаковского соединения Пётр Вершигора (кстати, один из немногих, кто писал мемуары действительно сам).Собственно говоря, и Сарны, к которым стремились партизаны севернее и южнее Припяти, были одной из ключевых точек огромного, безлюдного пространства, пропустив через себя основные дороги в объезд лесов и болот. Они и возникли-то как полустанок на пересечении железных дорог Ровно-Лунинец и Ковель-Коростень, во время Первой мировой войны превратившись в стратегический пункт, где размещались воинские части, госпитали, склады с амуницией. В этом смысле роль Сарн не очень изменилась, что и сделало их целью войны в глубоком тылу противника.Но туда еще нужно было дойти.В ночь на 27 ноября по хорошей санной дороге отдохнувшие ковпаковцы двинулись в направлении Лельчиц, имея план на полное окружение и уничтожение противника. Комиссар Семён Руднев шутя говорил командирам: "Ну, держись, хлопцы! Знайте, что Лельчицы — это наши партизанские "Канны"!" Канны пришлось брать с применением полевой артиллерии из двухэтажного дома, где располагалась районная полицейская управа, врага выкуривали 76-мм пушкой. А здание тюрьмы было превращено в настоящий опорный пункт, прикрытый огневой точкой, в основе которой немцы положили пьедестал памятника Ленину. Присланное подкрепление партизаны отбили и к концу дня 27 ноября полностью контролировали райцентр."Интересен бой еще и тем, что я на практике ощутил, что может сделать воля командира, когда наступление захлебнется. И снова везёт — два раза смерть ходила локоть в локоть со мной и прошла мимо. Первый раз из противотанковой пушки бронебойным снарядом снесло голову пулеметчику, стоявшему рядом, второй раз пулька, маленькая пулька, попала в переносицу соседа, пролетев мимо моего уха", — с дотошностью исследователя описывал свои эмоции Вершигора.По ту сторону Припяти партизаны Сабурова заняли Словечно неподалеку от Овруча, расширив южную часть партизанского края и имея задачу оборудовать в своем районе площадки для приема самолетов от Центрального штаба партизанского движения.В это же самое время войска Сталинградского и Донского фронтов, ведя ожесточённые бои с окруженными 23 ноября войсками сталинградской группировки немцев, продолжали сжимать стальные клещи. При этом ещё 10 ноября было остановлено общее наступление растянутых на огромное расстояние немецких войск, перешедших к обороне на всем южном крыле советско-германского фронта.Немецкое командование считало, что Красная армия измотана, на крупное наступление не способна, а значит, нужно пересидеть зиму на укреплённых рубежах и весной 1943 года снова перейти в наступление.Таким образом, действия партизан, в частности, на Украине не предполагало помощи Сталинграду, как многие любят утверждать.24 ноября Гитлер велел армии Паулюса разбираться со своими проблемами самостоятельно. Они должны были внести существенные коррективы в немецкие планы перезимовать и подкопить силы."На карте, лежащей на столе у Руднева, был нарисован небольшой паучок с четырьмя черными лапками железных дорог и синими усиками рек, а сбоку надпись: "Сарны". Несколько вечеров просидели мы — Руднев, Ковпак, Базыма, Войцехович и я, — думая, как раздавить нам "паучка". Повторить лельчицкие "партизанские Канны", как шутя прозвал Руднев тот бой, — здесь было невозможно. Город имел значительно больший гарнизон, подступы к нему были не в пользу атакующих, а кроме того, к городу вело много коммуникаций, — здесь-то и была главная для нас опасность. Но это и привлекало нас больше всего.А разведка доносила, что "паучок" живет жадной паучьей жизнью. Черные щупальца дорог лихорадочно гонят на фронт боеприпасы и войска. В обратную сторону — на запад — идет награбленный хлеб, высококачественный авиационный лес. И еще — что болью отзывалось в наших сердцах — по рельсам катят запломбированные вагоны, везут в Германию согнанных со всей Украины невольников, наших советских людей", — пишет Вершигора, чьей первостепенной задачей на этапе подготовки была агентурная разведка, поскольку все дороги тщательно патрулировались противником.Окрылённые успехом в Лельчицах, командиры рассматривали вариант штурма Сарн, однако словак-перебежчик, приведенный разведчицей Анькой-самогонщицей, сообщил, что в город только что прибыло четыре эшелона с немецкими солдатами и техникой, которые усилили словацкий гарнизон и организовали заслоны на всех дорогах.Учитывая обстоятельства, а главное, страшный дефицит боеприпасов и снарядов к пушке, Ковпак, Руднев, Вершигора, начштаба Григорий Базыма, командир развдроты Иван Бережной, комбат Пётр Кульбака, помначштаба Василий Войцехович по кличке Кутузов решили не штурмовать станцию, а одновременно взорвать пять мостов вокруг неё и надолго парализовать работу железнодорожного узла."Оце и буде — Сарнский крест", — встал из-за стола, отряхиваясь как после сложной борьбы, Ковпак.В ночь с 4-го на 5-е декабря все диверсионные группы были готовы к нанесению удара.Ковпак держал наготове конный эскадрон, чтобы в случае провала одного из отрядов выслать помощь, но рацию для оперативной связи имела только одна группа — старшего лейтенанта Андрея Цимбала, которой пришлось пройти 150 километров до места подрыва самого крупного и длинного моста через Горынь у с. Антоновка. А чтобы всем хватило взрывчатки, которой тоже был дефицит, партизаны накопали в округе противотанковых мин, попросив местных показать, где установлены минные поля ещё по боям 1941 года, получив ещё и "премию" салом и хлебом за очистку полей под распашку.Все прошло отлично, только группа Цимбала, кстати, закончившего войну с Золотой звездой Героя, вступила в перестрелку, отделавшись несколькими ранеными. Движение через Сарненский узел полностью остановилось на две недели, а полностью было восстановлено только через полтора месяца.Всю обратную дорогу ковпаковцы отмахивались от преследования, дав два крупных боя 16-20 декабря в Глушкевичах и 21 декабря в Бухче. Но это был не самый главный ответ "Сарнскому кресту".Отправившись уже в 1943 году в Карпатский рейд, ковпаковцы встретились с новой силой, которая действовала в той же среде, что и они. По словам Вершигоры, осознавая масштаб проблемы, немцы стали показательно "увольнять" украинских националистов, находящихся на службе в разных инстанциях, как бы невзначай давая им полную свободу действий и одновременно натравливая против польского населения.К 1944 году концентрация разного рода вооружённых людей в лесах Западной Украины стала такой, что украинские партизанские соединения, шедшие впереди Красной армии, были вынуждены находиться в постоянном напряжении, которое не закончилось вместе с войной.Хотя это уже другая история, о которой вряд ли можно рассказывать с такой же гордостью, как про "Сарнский крест", увековеченный в книгах и втором фильме из кинотрилогии "Дума о Ковпаке" Александра Довженко.
https://ukraina.ru/20241018/1050198384.html
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история, великая отечественная война, партизанское движение, 1942, сидор ковпак, история ссср, история украины, красная армия, украина, партизаны
История, Великая Отечественная война, Партизанское движение, 1942, Сидор Ковпак, История, история СССР, история Украины, Красная Армия, Украина, партизаны

Операция «Сарнский крест». Дерзкий удар партизанского края

15:59 05.12.2024
 
© memory-book.ua/Альбом "Фотографии Устинова А.В. 1941—1945»Партизанский отряд Ковпака проходит по улице украинского села во время боевого похода
Партизанский отряд Ковпака проходит по улице украинского села во время боевого похода
© memory-book.ua/Альбом "Фотографии Устинова А.В. 1941—1945»
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Дмитрий Заборин
обозреватель
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5 декабря 2024 года в центре Киева был демонтирован памятник легендарному партизанскому командиру Сидору Ковпаку. Акция как будто специально (а может и специально) была подогнана под 82 годовщину присвоения ему звания генерал-майора за операцию "Сарненский крест", в которой его партизанское соединение сыграло решающую роль
Главенство Ковпака объясняется просто — его сила была единственной сохранившей себя после разгрома оккупантами партизанского движения и подполья на Украине и первой вышедшей из Брянских лесов. А на конец 1942 года, пожалуй, самой эффективной. Но не единственной.
В широкой бреши, соединившей тыл Красной армии с партизанским краем и известной под названием "Витебских ворот", сосредоточилось несколько соединений, в том числе Александра Сабурова, Алексея Фёдорова, Якова Мельника.
Перед всеми ними главнокомандующим партизанским движением, маршалом Ворошиловым была поставлена единая задача – двигаться на Запад. Точнее, задача была в общих чертах обозначена 31 августа 1942 г. в ходе совещания сотрудников Центрального штаба партизанского движения с командирами партизанских отрядов Брянского фронта – созданный в мае Украинский ШПД пока еще не располагал пространством для работы.
Отряды Ковпака в огромном рейде вышли одновременно с объединенными силами Сабурова, которые 31 октября получили приказ постоянно держать связь с "товарищем Ковалем" (таким был псевдоним Ковпака) и узнавать, чем он занят. А после переправы на правый берег Днепра в бассейн Припяти занят он был, как окажется позже, решением глобальной проблемы.
"Решалась судьба партизанского края, которому суждено было сыграть основную роль в развитии партизанского движения Правобережной Украины. Решалась, но ещё не была решена. Все эти гиблые, болотистые места, составлявшие несколько административных районов — Лельчицкий, Ракитянский, Словеченский, Столинский, — по территории равных хорошей области, были объединены немецкими властями в один округ, или по-ихнему гебит.
Ковпак - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
18 октября, 16:01История
Как начиналась легенда о КовпакеПутивльский партизанский отряд, возглавили который командир Сидор Артемьевич Ковпак и комиссар Семён Васильевич Руднев, был создан 18 октября 1941 года в Спадщанском лесу. Появился он там не случайно – ещё в начале июля, после выступления Сталина по радио с призывом к борьбе в тылу врага, тут была заложена партизанская база
Голова округа — гебитскомиссар — выбрал себе резиденцией районный городишко Лельчицы и находился там под охраной крупной комендатуры жандармерии и батальона полиции. До тех пор, пока мы не разгромим гебитскомиссариат, не может быть и речи о создании партизанского края. Леса были нужны нам только как база, откуда будут совершать лихие набеги партизаны. Тогда нам и в голову не приходило, что Лельчицами мы решали судьбу карпатского рейда Ковпака, судьбу целого ряда крупных партизанских соединений, возникших через полгода-год в Житомирской, Ровенской, Каменец-Подольской областях Украины.
Если бы немцы остались в Лельчицах или Словечном, укрепились бы там, сделали их своими опорными пунктами, не было бы там партизанского края, а значит, базы партизан", — писал о тех событиях заместитель командира по разведке ковпаковского соединения Пётр Вершигора (кстати, один из немногих, кто писал мемуары действительно сам).
Собственно говоря, и Сарны, к которым стремились партизаны севернее и южнее Припяти, были одной из ключевых точек огромного, безлюдного пространства, пропустив через себя основные дороги в объезд лесов и болот. Они и возникли-то как полустанок на пересечении железных дорог Ровно-Лунинец и Ковель-Коростень, во время Первой мировой войны превратившись в стратегический пункт, где размещались воинские части, госпитали, склады с амуницией. В этом смысле роль Сарн не очень изменилась, что и сделало их целью войны в глубоком тылу противника.
Но туда еще нужно было дойти.
В ночь на 27 ноября по хорошей санной дороге отдохнувшие ковпаковцы двинулись в направлении Лельчиц, имея план на полное окружение и уничтожение противника. Комиссар Семён Руднев шутя говорил командирам: "Ну, держись, хлопцы! Знайте, что Лельчицы — это наши партизанские "Канны"!" Канны пришлось брать с применением полевой артиллерии из двухэтажного дома, где располагалась районная полицейская управа, врага выкуривали 76-мм пушкой. А здание тюрьмы было превращено в настоящий опорный пункт, прикрытый огневой точкой, в основе которой немцы положили пьедестал памятника Ленину. Присланное подкрепление партизаны отбили и к концу дня 27 ноября полностью контролировали райцентр.
Ковпак - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
5 июля, 12:04История
Уничтожать или перевоспитывать. Почему Ковпак поругался со своим комиссаром из-за бандеровцевДеколонизация на марше - ряд источников сообщает о намерении киевских властей снести памятник легендарному партизану Сидору Ковпаку. Оккупационным властям остро необходимо избавиться от украинских героев с тем, чтобы расчистить площадку для колонизаторов. Пока на место Ковпака не поставили Сесиля Родса, вспомним, чем знаменит этот человек
"Интересен бой еще и тем, что я на практике ощутил, что может сделать воля командира, когда наступление захлебнется. И снова везёт — два раза смерть ходила локоть в локоть со мной и прошла мимо. Первый раз из противотанковой пушки бронебойным снарядом снесло голову пулеметчику, стоявшему рядом, второй раз пулька, маленькая пулька, попала в переносицу соседа, пролетев мимо моего уха", — с дотошностью исследователя описывал свои эмоции Вершигора.
По ту сторону Припяти партизаны Сабурова заняли Словечно неподалеку от Овруча, расширив южную часть партизанского края и имея задачу оборудовать в своем районе площадки для приема самолетов от Центрального штаба партизанского движения.
В это же самое время войска Сталинградского и Донского фронтов, ведя ожесточённые бои с окруженными 23 ноября войсками сталинградской группировки немцев, продолжали сжимать стальные клещи. При этом ещё 10 ноября было остановлено общее наступление растянутых на огромное расстояние немецких войск, перешедших к обороне на всем южном крыле советско-германского фронта.
Немецкое командование считало, что Красная армия измотана, на крупное наступление не способна, а значит, нужно пересидеть зиму на укреплённых рубежах и весной 1943 года снова перейти в наступление.
Таким образом, действия партизан, в частности, на Украине не предполагало помощи Сталинграду, как многие любят утверждать.
От Буга до Вислы (кадр из фильма)
12 февраля, 16:00История
"От Буга до Вислы" - "ковпаковцы", бандеровцы и Армия Крайова12 февраля 1981 года на советские киноэкраны вышел художественный фильм "От Буга до Вислы", снятый режиссёром киностудии им. Довженко Тимофеем Левчуком. Дилогия стала продолжением нашумевшей трилогии "Дума о Ковпаке" (1973-76). Сняли её по мотивам произведений бывшего "ковпаковца" Героя Советского Союза, генерал-майора Петра Петровича Вершигоры
24 ноября Гитлер велел армии Паулюса разбираться со своими проблемами самостоятельно. Они должны были внести существенные коррективы в немецкие планы перезимовать и подкопить силы.
"На карте, лежащей на столе у Руднева, был нарисован небольшой паучок с четырьмя черными лапками железных дорог и синими усиками рек, а сбоку надпись: "Сарны". Несколько вечеров просидели мы — Руднев, Ковпак, Базыма, Войцехович и я, — думая, как раздавить нам "паучка". Повторить лельчицкие "партизанские Канны", как шутя прозвал Руднев тот бой, — здесь было невозможно. Город имел значительно больший гарнизон, подступы к нему были не в пользу атакующих, а кроме того, к городу вело много коммуникаций, — здесь-то и была главная для нас опасность. Но это и привлекало нас больше всего.
А разведка доносила, что "паучок" живет жадной паучьей жизнью. Черные щупальца дорог лихорадочно гонят на фронт боеприпасы и войска. В обратную сторону — на запад — идет награбленный хлеб, высококачественный авиационный лес. И еще — что болью отзывалось в наших сердцах — по рельсам катят запломбированные вагоны, везут в Германию согнанных со всей Украины невольников, наших советских людей", — пишет Вершигора, чьей первостепенной задачей на этапе подготовки была агентурная разведка, поскольку все дороги тщательно патрулировались противником.
Окрылённые успехом в Лельчицах, командиры рассматривали вариант штурма Сарн, однако словак-перебежчик, приведенный разведчицей Анькой-самогонщицей, сообщил, что в город только что прибыло четыре эшелона с немецкими солдатами и техникой, которые усилили словацкий гарнизон и организовали заслоны на всех дорогах.
Учитывая обстоятельства, а главное, страшный дефицит боеприпасов и снарядов к пушке, Ковпак, Руднев, Вершигора, начштаба Григорий Базыма, командир развдроты Иван Бережной, комбат Пётр Кульбака, помначштаба Василий Войцехович по кличке Кутузов решили не штурмовать станцию, а одновременно взорвать пять мостов вокруг неё и надолго парализовать работу железнодорожного узла.
Петр Вершигора - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая 2022, 16:33История
Партизанский генерал «Борода». Как преемник легендарного Ковпака громил нацистов и бандеровцев16 января 1905 года в селе Севериновка Ольгопольского уезда Подольской губернии, которое сейчас относится к Каменскому району Приднестровской республики, родился один из советских партизанских генералов, преемник легендарного Сидора Артемьевича Ковпака и главный летописец Сумского партизанского соединения Пётр Петрович Вершигора.
"Оце и буде — Сарнский крест", — встал из-за стола, отряхиваясь как после сложной борьбы, Ковпак.
В ночь с 4-го на 5-е декабря все диверсионные группы были готовы к нанесению удара.
Ковпак держал наготове конный эскадрон, чтобы в случае провала одного из отрядов выслать помощь, но рацию для оперативной связи имела только одна группа — старшего лейтенанта Андрея Цимбала, которой пришлось пройти 150 километров до места подрыва самого крупного и длинного моста через Горынь у с. Антоновка. А чтобы всем хватило взрывчатки, которой тоже был дефицит, партизаны накопали в округе противотанковых мин, попросив местных показать, где установлены минные поля ещё по боям 1941 года, получив ещё и "премию" салом и хлебом за очистку полей под распашку.
Все прошло отлично, только группа Цимбала, кстати, закончившего войну с Золотой звездой Героя, вступила в перестрелку, отделавшись несколькими ранеными. Движение через Сарненский узел полностью остановилось на две недели, а полностью было восстановлено только через полтора месяца.
Всю обратную дорогу ковпаковцы отмахивались от преследования, дав два крупных боя 16-20 декабря в Глушкевичах и 21 декабря в Бухче. Но это был не самый главный ответ "Сарнскому кресту".
Н.Н. Попудренко и его товарищи за разработкой плана боевой операции
28 декабря 2023, 08:14История
Черниговский герой-партизан Попудренко: убит немцами и вынут из могилы потомкамиВ 2017 году из центра Чернигова на кладбище перенесли могилу человека, покоившегося здесь с 1944 года. Когда-то он сражался за право своих земляков просто жить на этой земле. Они же, кто в рамках декоммунизации, кто в порядке проявления гражданской гиперактивности, а большинство просто потому, что им наплевать, спешат поскорее о нём забыть
Отправившись уже в 1943 году в Карпатский рейд, ковпаковцы встретились с новой силой, которая действовала в той же среде, что и они. По словам Вершигоры, осознавая масштаб проблемы, немцы стали показательно "увольнять" украинских националистов, находящихся на службе в разных инстанциях, как бы невзначай давая им полную свободу действий и одновременно натравливая против польского населения.
К 1944 году концентрация разного рода вооружённых людей в лесах Западной Украины стала такой, что украинские партизанские соединения, шедшие впереди Красной армии, были вынуждены находиться в постоянном напряжении, которое не закончилось вместе с войной.
Хотя это уже другая история, о которой вряд ли можно рассказывать с такой же гордостью, как про "Сарнский крест", увековеченный в книгах и втором фильме из кинотрилогии "Дума о Ковпаке" Александра Довженко.
 
ИсторияИсторияВеликая Отечественная войнаПартизанское движение1942Сидор Ковпакистория СССРистория УкраиныКрасная АрмияУкраинапартизаны
 
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Заголовок открываемого материала
16:32Директор национального музея истории Украины сбежал с Украины
16:21Они не двигаются с места: Ермак поехал к людям Трампа
16:03Просится в НАТО и богатеет на войне. Чем занимается пятый президент Украины Порошенко
15:57Кого затянет торговая война США и Китая и зачем Такер Карлсон приехал в Россию – Колташов
15:52Лавров: инициативы по Украине обязаны учитывать проблему уважения прав человека
15:28Наёмник из Грузии приговорён к 14 годам колонии строгого режима
15:14Путин считает целесообразным подписание с Белоруссией договора о гарантиях безопасности
15:12Следком объявил в розыск полковника ВСУ, применившего оружие массового поражения под Курском
14:58Ян Таксюр: Украина - нацистская диктатура, которая по указке своих начальников взялась за нашу церковь
14:19Грузия не получала официальных уведомлений об украинских санкциях - премьер
14:01Кадыров рассказал, почему потеряли Украину и Грузию
13:48Ермак высказал отношение к перспективе переговоров с Россией
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