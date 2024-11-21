"Киевский режим не унимается": Песков высказался об атаках ВСУ на российские регионы - 21.11.2024 Украина.ру
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"Киевский режим не унимается": Песков высказался об атаках ВСУ на российские регионы
"Киевский режим не унимается": Песков высказался об атаках ВСУ на российские регионы - 21.11.2024 Украина.ру
"Киевский режим не унимается": Песков высказался об атаках ВСУ на российские регионы
Киевский режим с помощью беспилотников атакует жилые объекты на территории РФ, в отличие от российских военных, которые работают только по военным целям. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости
2024-11-21T07:16
2024-11-21T07:27
новости
россия
дмитрий песков
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вооруженные силы украины
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"Действительно, во многих регионах это большая проблема. Киевский режим не унимается. Они бьют по жилым объектам. В рамках специальной военной операции наши военные работают только по военным целям и целям, связанным с военно-промышленным комплексом. О киевском режиме этого не скажешь", - сказал Песков.Минобороны России также не раз подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.В то же время Вооруженные силы Украины (ВСУ) не жалеют мирных граждан и жилье. Только в 2024 году они нанесли ущерб российским регионам на почти 60 миллиардов рублей, сообщали в пресс-службе Следственного комитета.Губернаторы приграничных регионов регулярно отчитываются о поврежденных жилых домах и раненых жителях.Подробнее о преступлениях националистов - в материале Расстреляли мирных жителей, обстреляли и заминировали церковь: МИД России рассказали о преступлениях ВСУ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, дмитрий песков, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет
Новости, Россия, Дмитрий Песков, Украина, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет

"Киевский режим не унимается": Песков высказался об атаках ВСУ на российские регионы

07:16 21.11.2024 (обновлено: 07:27 21.11.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Киевский режим с помощью беспилотников атакует жилые объекты на территории РФ, в отличие от российских военных, которые работают только по военным целям. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости
"Действительно, во многих регионах это большая проблема. Киевский режим не унимается. Они бьют по жилым объектам. В рамках специальной военной операции наши военные работают только по военным целям и целям, связанным с военно-промышленным комплексом. О киевском режиме этого не скажешь", - сказал Песков.
Минобороны России также не раз подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В то же время Вооруженные силы Украины (ВСУ) не жалеют мирных граждан и жилье. Только в 2024 году они нанесли ущерб российским регионам на почти 60 миллиардов рублей, сообщали в пресс-службе Следственного комитета.
Губернаторы приграничных регионов регулярно отчитываются о поврежденных жилых домах и раненых жителях.
Подробнее о преступлениях националистов - в материале Расстреляли мирных жителей, обстреляли и заминировали церковь: МИД России рассказали о преступлениях ВСУ на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияДмитрий ПесковУкраинаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет
 
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