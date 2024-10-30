https://ukraina.ru/20241030/1058492540.html

Расстреляли мирных жителей, обстреляли и заминировали церковь: МИД России рассказали о преступлениях ВСУ

Расстреляли мирных жителей, обстреляли и заминировали церковь: МИД России рассказали о преступлениях ВСУ - 30.10.2024 Украина.ру

Расстреляли мирных жителей, обстреляли и заминировали церковь: МИД России рассказали о преступлениях ВСУ

Свидетельства военных преступлений украинских военных и иностранных наёмников в Курской области и на других российских территориях поступают в правоохранительные органы России. Об этом на брифинге 30 октября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-10-30T17:33

2024-10-30T17:33

2024-10-30T17:33

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Она сообщила журналистам, что более 130 пленённых в российском приграничье военнослужащих ВСУ переданы следственным органам в связи с подозрением в причастности к совершению военных преступлений. Следователи выясняют причастность к преступлениям в том числе против мирного населения.Она также сообщила, что в городе Часов Яр с украинской стороны была прицельно обстреляна групп из шести эвакуировавшихся мирных жителей. Беженцы направлялись в сторону расположения российских войск в поисках защиты."Бандеровцы открыли по ним шквальный огонь, безжалостно убивая тех, кто пытался покинуть эту местность. Вся группа погибла, - отметила Захарова. - Ещё раз подчеркну – это мирные жители. Они просто пытались убежать от бандеровцев".Захарова обратила внимание на публикации видеозаписей, на которых жители освобождённого города Украинска рассказывали о казнях военнослужащими ВСУ горожан, отказавшихся покидать свои дома.Кроме того, сообщила она, получено свидетельство о факте расстрела находившимися в состоянии наркотического опьянения боевиками ВСУ двух мирных жителей при отходе из харьковского села Пыльное. МИД РФ также известно о фактах торговли в ВСУ психотропными веществами и медикаментами, полученными в качестве гуманитарной помощи.Тем временем Российский омбудсмен Москалькова выясняет судьбы угнанных на Украину жителей Курской области Тема также представлена в обзоре Расправы над мирными жителями Курской области впечатлили и США. Итоги 28 октября на Украине

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