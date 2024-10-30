Расстреляли мирных жителей, обстреляли и заминировали церковь: МИД России рассказали о преступлениях ВСУ - 30.10.2024 Украина.ру
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Расстреляли мирных жителей, обстреляли и заминировали церковь: МИД России рассказали о преступлениях ВСУ
Расстреляли мирных жителей, обстреляли и заминировали церковь: МИД России рассказали о преступлениях ВСУ - 30.10.2024 Украина.ру
Расстреляли мирных жителей, обстреляли и заминировали церковь: МИД России рассказали о преступлениях ВСУ
Свидетельства военных преступлений украинских военных и иностранных наёмников в Курской области и на других российских территориях поступают в правоохранительные органы России. Об этом на брифинге 30 октября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-10-30T17:33
2024-10-30T17:33
новости
россия
курская область
украина
мария захарова
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
всу
военные преступления
кто
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Она сообщила журналистам, что более 130 пленённых в российском приграничье военнослужащих ВСУ переданы следственным органам в связи с подозрением в причастности к совершению военных преступлений. Следователи выясняют причастность к преступлениям в том числе против мирного населения.Она также сообщила, что в городе Часов Яр с украинской стороны была прицельно обстреляна групп из шести эвакуировавшихся мирных жителей. Беженцы направлялись в сторону расположения российских войск в поисках защиты."Бандеровцы открыли по ним шквальный огонь, безжалостно убивая тех, кто пытался покинуть эту местность. Вся группа погибла, - отметила Захарова. - Ещё раз подчеркну – это мирные жители. Они просто пытались убежать от бандеровцев".Захарова обратила внимание на публикации видеозаписей, на которых жители освобождённого города Украинска рассказывали о казнях военнослужащими ВСУ горожан, отказавшихся покидать свои дома.Кроме того, сообщила она, получено свидетельство о факте расстрела находившимися в состоянии наркотического опьянения боевиками ВСУ двух мирных жителей при отходе из харьковского села Пыльное. МИД РФ также известно о фактах торговли в ВСУ психотропными веществами и медикаментами, полученными в качестве гуманитарной помощи.Тем временем Российский омбудсмен Москалькова выясняет судьбы угнанных на Украину жителей Курской области Тема также представлена в обзоре Расправы над мирными жителями Курской области впечатлили и США. Итоги 28 октября на Украине
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новости, россия, курская область, украина, мария захарова, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, кто, сво, мид рф
Новости, Россия, Курская область, Украина, Мария Захарова, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, КТО, СВО, МИД РФ

Расстреляли мирных жителей, обстреляли и заминировали церковь: МИД России рассказали о преступлениях ВСУ

17:33 30.10.2024
 
Фото: mil.gov.ua, украинский военнослужащий
Фото: mil.gov.ua, украинский военнослужащий
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Свидетельства военных преступлений украинских военных и иностранных наёмников в Курской области и на других российских территориях поступают в правоохранительные органы России. Об этом на брифинге 30 октября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она сообщила журналистам, что более 130 пленённых в российском приграничье военнослужащих ВСУ переданы следственным органам в связи с подозрением в причастности к совершению военных преступлений. Следователи выясняют причастность к преступлениям в том числе против мирного населения.
"Во время отступления из села Борки Курской области в конце октября укронацисты, руководствуясь самыми низменными мотивами, обстреляли Свято-Знаменскую церковь, а также заминировали её дверь", - сообщила Захарова.
Она также сообщила, что в городе Часов Яр с украинской стороны была прицельно обстреляна групп из шести эвакуировавшихся мирных жителей. Беженцы направлялись в сторону расположения российских войск в поисках защиты.
"Бандеровцы открыли по ним шквальный огонь, безжалостно убивая тех, кто пытался покинуть эту местность. Вся группа погибла, - отметила Захарова. - Ещё раз подчеркну – это мирные жители. Они просто пытались убежать от бандеровцев".
Захарова обратила внимание на публикации видеозаписей, на которых жители освобождённого города Украинска рассказывали о казнях военнослужащими ВСУ горожан, отказавшихся покидать свои дома.
"Среди убитых упоминается женщина с ребёнком. Говорится и о творившемся ранее беспределе, в частности, расстреле невинного человека в его собственном доме за отказ снять георгиевскую ленту", - сказала Захарова.
Кроме того, сообщила она, получено свидетельство о факте расстрела находившимися в состоянии наркотического опьянения боевиками ВСУ двух мирных жителей при отходе из харьковского села Пыльное. МИД РФ также известно о фактах торговли в ВСУ психотропными веществами и медикаментами, полученными в качестве гуманитарной помощи.
Тем временем Российский омбудсмен Москалькова выясняет судьбы угнанных на Украину жителей Курской области
Тема также представлена в обзоре Расправы над мирными жителями Курской области впечатлили и США. Итоги 28 октября на Украине
 
НовостиРоссияКурская областьУкраинаМария ЗахароваТатьяна МоскальковаВооруженные силы УкраиныВСУВоенные преступленияКТОСВОМИД РФ
 
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