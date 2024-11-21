Даже если США захотят привезти армию на Украину, они привезут ее на место будущего поражения — эксперт - 21.11.2024 Украина.ру
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Даже если США захотят привезти армию на Украину, они привезут ее на место будущего поражения — эксперт
Даже если США захотят привезти армию на Украину, они привезут ее на место будущего поражения — эксперт - 21.11.2024 Украина.ру
Даже если США захотят привезти армию на Украину, они привезут ее на место будущего поражения — эксперт
У Америки нет и не было большой сухопутной армии, потому что она фактически находится на очень большом острове. Даже если сейчас Штаты захотят что-то куда-то привезти, они привезут людей на место будущего поражения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2024-11-21T05:30
2024-11-21T05:30
новости
сша
украина
америка
станислав крапивник
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нато
иран
война
армия
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Ранее глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что если бы у русских не было ядерного оружия, "мы уже были бы на Украине и вышвырнули бы их оттуда".У Америки нет и не было большой сухопутной армии, потому что она фактически находится на очень большом острове. Во время Второй мировой войны у нее было 12 миллионов солдат, но в основном это были летчики и моряки, рассказал эксперт.По его словам, США всегда делали ставку на авиацию и флот, а не на сухопутные войска. Тем более, эту армию еще надо на чем-то привезти, указал он.Он рассказал про интересный видеоролик 1980-х годов, в котором комитет конгресса США по обороне спрашивает у четырехзвездного адмирала: "Как долго продержится наш флот, если начнется большая война с Советским Союзом"? На что адмирал сказал: "Неделю. А если мы не будем выходить из портов – две недели". "А ведь тогда еще не было гиперзвуковых ракет, которые наводятся искусственным интеллектом. Вообще у США сейчас другая проблема – у них на носу война с Ираном", —резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США на сайте Украина.ру.О различных аспектах международной политики — в интервью Дмитрия Бабича: Спаррингу Макрона и Ле Пен пришел конец, а Европа для Зеленского лучше, чем США на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, америка, станислав крапивник, владимир зеленский, нато, иран, война, армия, флот, авиация, детали, сво
Новости, США, Украина, Америка, Станислав Крапивник, Владимир Зеленский, НАТО, Иран, война, Армия, флот, авиация, детали, СВО

Даже если США захотят привезти армию на Украину, они привезут ее на место будущего поражения — эксперт

05:30 21.11.2024
 
© РИА Новости . Станислав Савельев / Перейти в фотобанкДемонстрация военной техники НАТО в Латвии
Демонстрация военной техники НАТО в Латвии - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Станислав Савельев
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У Америки нет и не было большой сухопутной армии, потому что она фактически находится на очень большом острове. Даже если сейчас Штаты захотят что-то куда-то привезти, они привезут людей на место будущего поражения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Ранее глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что если бы у русских не было ядерного оружия, "мы уже были бы на Украине и вышвырнули бы их оттуда".
У Америки нет и не было большой сухопутной армии, потому что она фактически находится на очень большом острове. Во время Второй мировой войны у нее было 12 миллионов солдат, но в основном это были летчики и моряки, рассказал эксперт.
По его словам, США всегда делали ставку на авиацию и флот, а не на сухопутные войска. Тем более, эту армию еще надо на чем-то привезти, указал он.
"Даже если сейчас Штаты захотят что-то куда-то привезти, они привезут людей на место будущего поражения. Потому что авиации надо взлетать с сухопутных баз, а авианосцы при современных средствах дистанционного поражения – это огромная мишень. И американцы это понимают", — подчеркнул Крапивник.
Он рассказал про интересный видеоролик 1980-х годов, в котором комитет конгресса США по обороне спрашивает у четырехзвездного адмирала: "Как долго продержится наш флот, если начнется большая война с Советским Союзом"? На что адмирал сказал: "Неделю. А если мы не будем выходить из портов – две недели".
"А ведь тогда еще не было гиперзвуковых ракет, которые наводятся искусственным интеллектом. Вообще у США сейчас другая проблема – у них на носу война с Ираном", —резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США на сайте Украина.ру.
О различных аспектах международной политики — в интервью Дмитрия Бабича: Спаррингу Макрона и Ле Пен пришел конец, а Европа для Зеленского лучше, чем США на сайте Украина.ру.
Геннадий Подлесный интервью
Вчера, 07:58
Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную УкраинуМы можем сколько угодно уничтожать те или иные объекты на Украине, но против нас работают 52 государства мира, которые привезут киевскому режиму все необходимое. Это надо прекращать, если мы хотим добиться победы малой кровью и за относительно короткий срок
 
НовостиСШАУкраинаАмерикаСтанислав КрапивникВладимир ЗеленскийНАТОИранвойнаАрмияфлотавиациядеталиСВО
 
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