Даже если США захотят привезти армию на Украину, они привезут ее на место будущего поражения — эксперт
У Америки нет и не было большой сухопутной армии, потому что она фактически находится на очень большом острове. Даже если сейчас Штаты захотят что-то куда-то привезти, они привезут людей на место будущего поражения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Ранее глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что если бы у русских не было ядерного оружия, "мы уже были бы на Украине и вышвырнули бы их оттуда".
У Америки нет и не было большой сухопутной армии, потому что она фактически находится на очень большом острове. Во время Второй мировой войны у нее было 12 миллионов солдат, но в основном это были летчики и моряки, рассказал эксперт.
По его словам, США всегда делали ставку на авиацию и флот, а не на сухопутные войска. Тем более, эту армию еще надо на чем-то привезти, указал он.
"Даже если сейчас Штаты захотят что-то куда-то привезти, они привезут людей на место будущего поражения. Потому что авиации надо взлетать с сухопутных баз, а авианосцы при современных средствах дистанционного поражения – это огромная мишень. И американцы это понимают", — подчеркнул Крапивник.
Он рассказал про интересный видеоролик 1980-х годов, в котором комитет конгресса США по обороне спрашивает у четырехзвездного адмирала: "Как долго продержится наш флот, если начнется большая война с Советским Союзом"? На что адмирал сказал: "Неделю. А если мы не будем выходить из портов – две недели".
"А ведь тогда еще не было гиперзвуковых ракет, которые наводятся искусственным интеллектом. Вообще у США сейчас другая проблема – у них на носу война с Ираном", —резюмировал собеседник издания.
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