https://ukraina.ru/20241121/1059073943.html

Даже если США захотят привезти армию на Украину, они привезут ее на место будущего поражения — эксперт

Даже если США захотят привезти армию на Украину, они привезут ее на место будущего поражения — эксперт - 21.11.2024 Украина.ру

Даже если США захотят привезти армию на Украину, они привезут ее на место будущего поражения — эксперт

У Америки нет и не было большой сухопутной армии, потому что она фактически находится на очень большом острове. Даже если сейчас Штаты захотят что-то куда-то привезти, они привезут людей на место будущего поражения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2024-11-21T05:30

2024-11-21T05:30

2024-11-21T05:30

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станислав крапивник

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война

армия

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Ранее глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что если бы у русских не было ядерного оружия, "мы уже были бы на Украине и вышвырнули бы их оттуда".У Америки нет и не было большой сухопутной армии, потому что она фактически находится на очень большом острове. Во время Второй мировой войны у нее было 12 миллионов солдат, но в основном это были летчики и моряки, рассказал эксперт.По его словам, США всегда делали ставку на авиацию и флот, а не на сухопутные войска. Тем более, эту армию еще надо на чем-то привезти, указал он.Он рассказал про интересный видеоролик 1980-х годов, в котором комитет конгресса США по обороне спрашивает у четырехзвездного адмирала: "Как долго продержится наш флот, если начнется большая война с Советским Союзом"? На что адмирал сказал: "Неделю. А если мы не будем выходить из портов – две недели". "А ведь тогда еще не было гиперзвуковых ракет, которые наводятся искусственным интеллектом. Вообще у США сейчас другая проблема – у них на носу война с Ираном", —резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США на сайте Украина.ру.О различных аспектах международной политики — в интервью Дмитрия Бабича: Спаррингу Макрона и Ле Пен пришел конец, а Европа для Зеленского лучше, чем США на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241120/1059034508.html

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америка

иран

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новости, сша, украина, америка, станислав крапивник, владимир зеленский, нато, иран, война, армия, флот, авиация, детали, сво