Ищенко: ВС РФ выпроваживают ВСУ из Курской области, пока у Сырского заканчиваются последние резервы - 12.11.2024 Украина.ру
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Ищенко: ВС РФ выпроваживают ВСУ из Курской области, пока у Сырского заканчиваются последние резервы
Ищенко: ВС РФ выпроваживают ВСУ из Курской области, пока у Сырского заканчиваются последние резервы - 12.11.2024 Украина.ру
Ищенко: ВС РФ выпроваживают ВСУ из Курской области, пока у Сырского заканчиваются последние резервы
Сейчас ВС РФ выпроваживают украинские части из Курской области. Пока российские военные выбивают оттуда противника, у главкома ВСУ Александра Сырского заканчиваются резервы, чтобы удерживать эту территорию. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-11-12T06:15
2024-11-12T06:15
новости
курская область
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ростислав ищенко
марьяна безуглая
вооруженные силы украины
всу
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Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что главком ВСУ Сырский готовится выводить войска из Курской области. Но дело в том, что в этом вопросе киевский режим спрашивать никто не будет, сказал эксперт.ВСУ из Курской области выпроваживают российские войска. Если российские военные перестанут по ним стрелять, они никуда не уйдут. А если мы уйдем из Курской области, они пойдут за нами, указал политолог.По официальным данным ТЦК, режим Зеленского поставил перед ними задачу мобилизовать до конца года 160 тысяч человек. А 80 тысяч новых рекрутов в месяц – это в два раза больше того, что у Украины было в самые хорошие месяцы 2022 года, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия заставила Сырского удерживать Курскую область заклинаниями и красивыми жестами на сайте Украина.руО перспективах переговоров по вопросу стратегической безопасности в Европе — в интервью Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет на сайте Украина.ру
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новости, курская область, россия, украина, александр сырский, ростислав ищенко, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, всу, потери всу, детали, сво, спецоперация
Новости, Курская область, Россия, Украина, Александр Сырский, Ростислав Ищенко, Марьяна Безуглая, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, детали, СВО, Спецоперация

Ищенко: ВС РФ выпроваживают ВСУ из Курской области, пока у Сырского заканчиваются последние резервы

06:15 12.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУТероборона ВСУ
Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ
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Сейчас ВС РФ выпроваживают украинские части из Курской области. Пока российские военные выбивают оттуда противника, у главкома ВСУ Александра Сырского заканчиваются резервы, чтобы удерживать эту территорию. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что главком ВСУ Сырский готовится выводить войска из Курской области. Но дело в том, что в этом вопросе киевский режим спрашивать никто не будет, сказал эксперт.
ВСУ из Курской области выпроваживают российские войска. Если российские военные перестанут по ним стрелять, они никуда не уйдут. А если мы уйдем из Курской области, они пойдут за нами, указал политолог.
"Пока же мы противника оттуда просто выбиваем, а у Сырского заканчиваются резервы, чтобы эту территорию удерживать. И если мы продолжим их оттуда выбивать, они рано или поздно выйдут. В этом смысле Безуглая абсолютно права", — подчеркнул Ищенко.
По официальным данным ТЦК, режим Зеленского поставил перед ними задачу мобилизовать до конца года 160 тысяч человек. А 80 тысяч новых рекрутов в месяц – это в два раза больше того, что у Украины было в самые хорошие месяцы 2022 года, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия заставила Сырского удерживать Курскую область заклинаниями и красивыми жестами на сайте Украина.ру
О перспективах переговоров по вопросу стратегической безопасности в Европе — в интервью Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет на сайте Украина.ру
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НовостиКурская областьРоссияУкраинаАлександр СырскийРостислав ИщенкоМарьяна БезуглаяВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУдеталиСВОСпецоперация
 
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