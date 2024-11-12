Ищенко: ВС РФ выпроваживают ВСУ из Курской области, пока у Сырского заканчиваются последние резервы
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ
Сейчас ВС РФ выпроваживают украинские части из Курской области. Пока российские военные выбивают оттуда противника, у главкома ВСУ Александра Сырского заканчиваются резервы, чтобы удерживать эту территорию. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что главком ВСУ Сырский готовится выводить войска из Курской области. Но дело в том, что в этом вопросе киевский режим спрашивать никто не будет, сказал эксперт.
ВСУ из Курской области выпроваживают российские войска. Если российские военные перестанут по ним стрелять, они никуда не уйдут. А если мы уйдем из Курской области, они пойдут за нами, указал политолог.
"Пока же мы противника оттуда просто выбиваем, а у Сырского заканчиваются резервы, чтобы эту территорию удерживать. И если мы продолжим их оттуда выбивать, они рано или поздно выйдут. В этом смысле Безуглая абсолютно права", — подчеркнул Ищенко.
По официальным данным ТЦК, режим Зеленского поставил перед ними задачу мобилизовать до конца года 160 тысяч человек. А 80 тысяч новых рекрутов в месяц – это в два раза больше того, что у Украины было в самые хорошие месяцы 2022 года, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия заставила Сырского удерживать Курскую область заклинаниями и красивыми жестами на сайте Украина.ру
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