https://ukraina.ru/20241112/1058816426.html

Ищенко: ВС РФ выпроваживают ВСУ из Курской области, пока у Сырского заканчиваются последние резервы

Ищенко: ВС РФ выпроваживают ВСУ из Курской области, пока у Сырского заканчиваются последние резервы - 12.11.2024 Украина.ру

Ищенко: ВС РФ выпроваживают ВСУ из Курской области, пока у Сырского заканчиваются последние резервы

Сейчас ВС РФ выпроваживают украинские части из Курской области. Пока российские военные выбивают оттуда противника, у главкома ВСУ Александра Сырского заканчиваются резервы, чтобы удерживать эту территорию. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-11-12T06:15

2024-11-12T06:15

2024-11-12T06:15

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всу

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Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что главком ВСУ Сырский готовится выводить войска из Курской области. Но дело в том, что в этом вопросе киевский режим спрашивать никто не будет, сказал эксперт.ВСУ из Курской области выпроваживают российские войска. Если российские военные перестанут по ним стрелять, они никуда не уйдут. А если мы уйдем из Курской области, они пойдут за нами, указал политолог.По официальным данным ТЦК, режим Зеленского поставил перед ними задачу мобилизовать до конца года 160 тысяч человек. А 80 тысяч новых рекрутов в месяц – это в два раза больше того, что у Украины было в самые хорошие месяцы 2022 года, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия заставила Сырского удерживать Курскую область заклинаниями и красивыми жестами на сайте Украина.руО перспективах переговоров по вопросу стратегической безопасности в Европе — в интервью Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241111/1058764930.html

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новости, курская область, россия, украина, александр сырский, ростислав ищенко, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, всу, потери всу, детали, сво, спецоперация