Медведев рассказал про осеннее обострение лидеров ЕС после победы Трампа - 12.11.2024 Украина.ру
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Медведев рассказал про осеннее обострение лидеров ЕС после победы Трампа
Медведев рассказал про осеннее обострение лидеров ЕС после победы Трампа - 12.11.2024 Украина.ру
Медведев рассказал про осеннее обострение лидеров ЕС после победы Трампа
Победа Дональда трампа на президентских выборах в США спровоцировала удивительную реакцию политиков в других странах Запада. На это 12 ноября обратил внимание зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
2024-11-12T10:56
2024-11-12T10:56
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"У европейских лидеров после победы Трампа началось осеннее обострение, - констатировал Медведев. - Цель – загнать конфликт с Россией в необратимую фазу. То француз кукарекаетна тему поддержки Киева в случае отката Америки, то натовские начальники умничают, как активнее вести войну с нами дальше".Медведев обратил внимание на поведение кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца. Немецкий политик заявил об ультиматуме России."Или, мол, завершайте СВО, или на следующий день выдам хохлам немецкие ракеты Taurus, - пояснил Медведев. - Понятно, что такие "ультиматумы" носят предвыборный характер. Понятно, что эти ракеты ничего существенно не способны поменять в ходе боевых действий. Их поставка – лишь способ продлить агонию бандеровского режима".Однако при этом есть риск перехода конфликта в самую опасную стадию, отметил Медведев. Вероятность такого сценария многократно увеличивают удары крылатыми ракетами, пояснил он, сославшись также на российского президента Владимира Путина.Ранее на эту тему: Президент Франции и премьер Британии попытаются убедить Байдена разрешить удары вглубь РФ - Telegraph Больше новостей в обзоре: Убежище для Зеленского, успехи ВС РФ, цена брони от мобилизации. Главное на Украине на утро 12 ноября
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новости, россия, сша, запад, дональд трамп, ес, постсоветское пространство, дмитрий медведев, сво, международная политика, фрг
Новости, Россия, США, Запад, Дональд Трамп, ЕС, постсоветское пространство, Дмитрий Медведев, СВО, Международная политика, ФРГ

Медведев рассказал про осеннее обострение лидеров ЕС после победы Трампа

10:56 12.11.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью телеканалу RT
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью телеканалу RT - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Победа Дональда трампа на президентских выборах в США спровоцировала удивительную реакцию политиков в других странах Запада. На это 12 ноября обратил внимание зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"У европейских лидеров после победы Трампа началось осеннее обострение, - констатировал Медведев. - Цель – загнать конфликт с Россией в необратимую фазу. То француз кукарекаетна тему поддержки Киева в случае отката Америки, то натовские начальники умничают, как активнее вести войну с нами дальше".
Медведев обратил внимание на поведение кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца. Немецкий политик заявил об ультиматуме России.
"Или, мол, завершайте СВО, или на следующий день выдам хохлам немецкие ракеты Taurus, - пояснил Медведев. - Понятно, что такие "ультиматумы" носят предвыборный характер. Понятно, что эти ракеты ничего существенно не способны поменять в ходе боевых действий. Их поставка – лишь способ продлить агонию бандеровского режима".
Однако при этом есть риск перехода конфликта в самую опасную стадию, отметил Медведев. Вероятность такого сценария многократно увеличивают удары крылатыми ракетами, пояснил он, сославшись также на российского президента Владимира Путина.
"Вообще говоря, просто удивительно, до какой степени нынешнее поколение европейских политиков хочет затащить войну на свою территорию. Причём к явной радости американцев и вопреки пожеланиям своих собственных народов. Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать. Опытные, да и просто умные лидеры Европы ушли в историю. Пришли ничтожества с завышенной самооценкой. А значит, плохой сценарий остаётся самым вероятным", - резюмировал зампред Совбеза России.
Ранее на эту тему: Президент Франции и премьер Британии попытаются убедить Байдена разрешить удары вглубь РФ - Telegraph
Больше новостей в обзоре: Убежище для Зеленского, успехи ВС РФ, цена брони от мобилизации. Главное на Украине на утро 12 ноября
 
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