https://ukraina.ru/20241112/1058829319.html

Медведев рассказал про осеннее обострение лидеров ЕС после победы Трампа

Медведев рассказал про осеннее обострение лидеров ЕС после победы Трампа - 12.11.2024 Украина.ру

Медведев рассказал про осеннее обострение лидеров ЕС после победы Трампа

Победа Дональда трампа на президентских выборах в США спровоцировала удивительную реакцию политиков в других странах Запада. На это 12 ноября обратил внимание зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

2024-11-12T10:56

2024-11-12T10:56

2024-11-12T10:56

новости

россия

сша

запад

дональд трамп

ес

постсоветское пространство

дмитрий медведев

сво

международная политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/02/1058574462_0:29:3071:1756_1920x0_80_0_0_228011e24ea959882dbf71ca7e9af07a.jpg

"У европейских лидеров после победы Трампа началось осеннее обострение, - констатировал Медведев. - Цель – загнать конфликт с Россией в необратимую фазу. То француз кукарекаетна тему поддержки Киева в случае отката Америки, то натовские начальники умничают, как активнее вести войну с нами дальше".Медведев обратил внимание на поведение кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца. Немецкий политик заявил об ультиматуме России."Или, мол, завершайте СВО, или на следующий день выдам хохлам немецкие ракеты Taurus, - пояснил Медведев. - Понятно, что такие "ультиматумы" носят предвыборный характер. Понятно, что эти ракеты ничего существенно не способны поменять в ходе боевых действий. Их поставка – лишь способ продлить агонию бандеровского режима".Однако при этом есть риск перехода конфликта в самую опасную стадию, отметил Медведев. Вероятность такого сценария многократно увеличивают удары крылатыми ракетами, пояснил он, сославшись также на российского президента Владимира Путина.Ранее на эту тему: Президент Франции и премьер Британии попытаются убедить Байдена разрешить удары вглубь РФ - Telegraph Больше новостей в обзоре: Убежище для Зеленского, успехи ВС РФ, цена брони от мобилизации. Главное на Украине на утро 12 ноября

россия

сша

запад

фрг

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, запад, дональд трамп, ес, постсоветское пространство, дмитрий медведев, сво, международная политика, фрг