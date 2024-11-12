Медведев рассказал про осеннее обострение лидеров ЕС после победы Трампа
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью телеканалу RT
Победа Дональда трампа на президентских выборах в США спровоцировала удивительную реакцию политиков в других странах Запада. На это 12 ноября обратил внимание зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"У европейских лидеров после победы Трампа началось осеннее обострение, - констатировал Медведев. - Цель – загнать конфликт с Россией в необратимую фазу. То француз кукарекаетна тему поддержки Киева в случае отката Америки, то натовские начальники умничают, как активнее вести войну с нами дальше".
Медведев обратил внимание на поведение кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца. Немецкий политик заявил об ультиматуме России.
"Или, мол, завершайте СВО, или на следующий день выдам хохлам немецкие ракеты Taurus, - пояснил Медведев. - Понятно, что такие "ультиматумы" носят предвыборный характер. Понятно, что эти ракеты ничего существенно не способны поменять в ходе боевых действий. Их поставка – лишь способ продлить агонию бандеровского режима".
Однако при этом есть риск перехода конфликта в самую опасную стадию, отметил Медведев. Вероятность такого сценария многократно увеличивают удары крылатыми ракетами, пояснил он, сославшись также на российского президента Владимира Путина.
"Вообще говоря, просто удивительно, до какой степени нынешнее поколение европейских политиков хочет затащить войну на свою территорию. Причём к явной радости американцев и вопреки пожеланиям своих собственных народов. Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать. Опытные, да и просто умные лидеры Европы ушли в историю. Пришли ничтожества с завышенной самооценкой. А значит, плохой сценарий остаётся самым вероятным", - резюмировал зампред Совбеза России.
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