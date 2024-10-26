https://ukraina.ru/20241026/1058370584.html

Пышные заявления Франции не стоят и евро, у Украины остаются прежние хозяева — эксперт

Пышные заявления Франции не стоят и евро, у Украины остаются прежние хозяева — эксперт - 26.10.2024 Украина.ру

Пышные заявления Франции не стоят и евро, у Украины остаются прежние хозяева — эксперт

Элиты Парижа расходятся во мнении в части поддержки Киева, поэтому отправлять войска на Украину для Франции было бы крайне рискованно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2024-10-26T06:40

2024-10-26T06:40

2024-10-26T06:40

франция

новости

украина

россия

владимир зеленский

эммануэль макрон

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102528/90/1025289087_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c96bb25424d653c50e67450270f5a73.jpg

Размышляя над заявлениями министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, эксперт отметил, что до тех пор пока они не сопровождаются какими-либо действиями, на них не стоит обращать внимания.За все время СВО французы говорили очень много, но реальной военно-экономической помощи Париж отправил на Украину не так много, добавил Безпалько.По его мнению, основными военными донорами Украины остаются США, Польша, Германия и Британия, а Франция пока ограничивалась пышными заявлениями.Министр обороны Франции Себастьян Лекорню, комментируя "план победы" Владимира Зеленского, заявил, что пришло время заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы в случае прекращения огня иметь возможность "отразить новую угрозу со стороны России".Подробнее об этом — в материале Пакет с ракетами: как Зеленский задумал "сдержать" РоссиюПолный текст интервью — Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с США

https://ukraina.ru/20241025/1058344048.html

франция

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

франция, новости, украина, россия, владимир зеленский, эммануэль макрон, детали