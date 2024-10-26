Пышные заявления Франции не стоят и евро, у Украины остаются прежние хозяева — эксперт - 26.10.2024 Украина.ру
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Пышные заявления Франции не стоят и евро, у Украины остаются прежние хозяева — эксперт
Пышные заявления Франции не стоят и евро, у Украины остаются прежние хозяева — эксперт - 26.10.2024 Украина.ру
Пышные заявления Франции не стоят и евро, у Украины остаются прежние хозяева — эксперт
Элиты Парижа расходятся во мнении в части поддержки Киева, поэтому отправлять войска на Украину для Франции было бы крайне рискованно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2024-10-26T06:40
2024-10-26T06:40
франция
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владимир зеленский
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Размышляя над заявлениями министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, эксперт отметил, что до тех пор пока они не сопровождаются какими-либо действиями, на них не стоит обращать внимания.За все время СВО французы говорили очень много, но реальной военно-экономической помощи Париж отправил на Украину не так много, добавил Безпалько.По его мнению, основными военными донорами Украины остаются США, Польша, Германия и Британия, а Франция пока ограничивалась пышными заявлениями.Министр обороны Франции Себастьян Лекорню, комментируя "план победы" Владимира Зеленского, заявил, что пришло время заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы в случае прекращения огня иметь возможность "отразить новую угрозу со стороны России".Подробнее об этом — в материале Пакет с ракетами: как Зеленский задумал "сдержать" РоссиюПолный текст интервью — Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с США
https://ukraina.ru/20241025/1058344048.html
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франция, новости, украина, россия, владимир зеленский, эммануэль макрон, детали
Франция, Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, детали

Пышные заявления Франции не стоят и евро, у Украины остаются прежние хозяева — эксперт

06:40 26.10.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкБогдан Безпалько
Богдан Безпалько - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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Элиты Парижа расходятся во мнении в части поддержки Киева, поэтому отправлять войска на Украину для Франции было бы крайне рискованно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
Размышляя над заявлениями министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, эксперт отметил, что до тех пор пока они не сопровождаются какими-либо действиями, на них не стоит обращать внимания.
За все время СВО французы говорили очень много, но реальной военно-экономической помощи Париж отправил на Украину не так много, добавил Безпалько.
По его мнению, основными военными донорами Украины остаются США, Польша, Германия и Британия, а Франция пока ограничивалась пышными заявлениями.
“Что касается общественного мнения во Франции, то сейчас оно, во-первых, не поддерживает Макрона (у него рейтинг около 20%), а во-вторых, вовсе не настроено на военный конфликт с Россией. Так что сейчас отправлять войска на Украину для Франции было бы крайне рискованно. Интересы европейских элит в части поддержки Украины против России сейчас расходятся с интересами населения европейских стран”, — поделился Безпалько.
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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню, комментируя "план победы" Владимира Зеленского, заявил, что пришло время заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы в случае прекращения огня иметь возможность "отразить новую угрозу со стороны России".
Подробнее об этом — в материале Пакет с ракетами: как Зеленский задумал "сдержать" Россию
Полный текст интервью — Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с США
 
ФранцияНовостиУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийЭммануэль Макрондетали
 
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