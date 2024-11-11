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Президент Франции и премьер Британии попытаются убедить Байдена разрешить удары вглубь РФ - Telegraph

Президент Франции и премьер Британии попытаются убедить Байдена разрешить удары вглубь РФ - Telegraph - 11.11.2024 Украина.ру

Президент Франции и премьер Британии попытаются убедить Байдена разрешить удары вглубь РФ - Telegraph

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут попытаться убедить президента США Джо Байдена снять запрет на удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь территории России до завершения президентского срока, пишет Telegraph

2024-11-11T07:16

2024-11-11T07:16

2024-11-11T07:24

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"Ожидается, что... они подготовят последнюю попытку помешать планам (победителя на выборах президента США) Дональда Трампа по уменьшению американской поддержки Украины. Британский и французкий лидеры обсудят возможность убедить президента США Джо Байдена дать разрешение на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России", — говорится в материале.По словам источника в британском правительстве, в Лондоне планируют максимально эффективно использовать оставшееся до истечения срока Байдена время. В Уайт-Холле надеются, что Байден перед уходом захочет превратить снятие запрета на удары в часть своего внешнеполитического наследия.Одновременно с этим подчеркивается, что победивший на выборах США Дональд Трамп может рассмотреть намерения Стармера как вред внешней политике Штатов. Это может спровоцировать угрозу двусторонним отношениям Лондона и Вашингтона еще до вступления Трампа в должность президента.Еще в сентябре глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предупреждал, что разрешение ВСУ наносить удары вглубь России с применением западного дальнобойного оружия может повлечь использование ядерного оружия по обновленной доктрине.В октябре Байден указал, что страны Запада не достигли консенсуса по вопросу снятия ограничений на нанесение ударов дальнобойным оружием вглубь территории России. Он также призвал не спекулировать на тему того, что должно произойти, чтобы страны Запада сняли ограничение на соответствующие атаки.Подробнее о бесполезности ударов вглубь РФ - в материале Сергея Зуева Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.

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новости, россия, джо байден, дональд трамп, сша, франция, эммануэль макрон, госдума, вооруженные силы украины