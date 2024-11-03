Выдрин: Продвижение ВС РФ должно быть стремительнее, чем западные подковерные интриги и ухищрения - 03.11.2024 Украина.ру
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Выдрин: Продвижение ВС РФ должно быть стремительнее, чем западные подковерные интриги и ухищрения
Выдрин: Продвижение ВС РФ должно быть стремительнее, чем западные подковерные интриги и ухищрения - 03.11.2024 Украина.ру
Выдрин: Продвижение ВС РФ должно быть стремительнее, чем западные подковерные интриги и ухищрения
Россия уже успела сосредоточиться. А а недруги не должны успеть. То есть главный противник ныне не Запад, а время
2024-11-03T10:40
2024-11-03T10:40
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Такое мнение в интервью изданию высказал политолог, публицист Дмитрий Выдрин.Эксперт прокомментировал свою точку зрения по поводу дальнейшего развития украинского конфликта:Политолог пришел к выводу, что почти все зависит от скорости военных успехов России.“Условно говоря, российское военное продвижение должно быть быстрее, чем западные подковерные интриги и ухищрения”, — заключил Выдрин.Полный текст интервью — Дмитрий Выдрин о причинах спецоперации и самоуничтожении Украины: Конституцию отвергли - получили войну
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новости, россия, запад, украина, детали
Новости, Россия, Запад, Украина, детали

Выдрин: Продвижение ВС РФ должно быть стремительнее, чем западные подковерные интриги и ухищрения

10:40 03.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Подготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Россия уже успела сосредоточиться. А а недруги не должны успеть. То есть главный противник ныне не Запад, а время
Такое мнение в интервью изданию высказал политолог, публицист Дмитрий Выдрин.
Эксперт прокомментировал свою точку зрения по поводу дальнейшего развития украинского конфликта:
“Противостояние постепенно будет смещаться из военной сферы в медийную и дипломатическую. Любой результат, Запад потом попытается трактовать как свою победу и нивелировать наши выгоды своими дипломатическими ухищрениями”.
Политолог пришел к выводу, что почти все зависит от скорости военных успехов России.
Коллаж: Покровск, ВС РФ, танк - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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При нынешних темпах наступления ВС РФ вскоре будут у ДнепропетровскаДонецкий штабист и ополченец первой волны с позывным "Оцелот" в интервью изданию Украина.ру дал свой прогноз действиям российской армии на покровском направлении в ближайшие месяцы
“Условно говоря, российское военное продвижение должно быть быстрее, чем западные подковерные интриги и ухищрения”, — заключил Выдрин.
Полный текст интервью — Дмитрий Выдрин о причинах спецоперации и самоуничтожении Украины: Конституцию отвергли - получили войну
 
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