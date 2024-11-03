https://ukraina.ru/20241103/1058535557.html
Выдрин: Продвижение ВС РФ должно быть стремительнее, чем западные подковерные интриги и ухищрения
Выдрин: Продвижение ВС РФ должно быть стремительнее, чем западные подковерные интриги и ухищрения - 03.11.2024 Украина.ру
Выдрин: Продвижение ВС РФ должно быть стремительнее, чем западные подковерные интриги и ухищрения
Россия уже успела сосредоточиться. А а недруги не должны успеть. То есть главный противник ныне не Запад, а время
2024-11-03T10:40
2024-11-03T10:40
2024-11-03T10:40
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Такое мнение в интервью изданию высказал политолог, публицист Дмитрий Выдрин.Эксперт прокомментировал свою точку зрения по поводу дальнейшего развития украинского конфликта:Политолог пришел к выводу, что почти все зависит от скорости военных успехов России.“Условно говоря, российское военное продвижение должно быть быстрее, чем западные подковерные интриги и ухищрения”, — заключил Выдрин.Полный текст интервью — Дмитрий Выдрин о причинах спецоперации и самоуничтожении Украины: Конституцию отвергли - получили войну
https://ukraina.ru/20241031/1058516919.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запад, украина, детали
Новости, Россия, Запад, Украина, детали
Выдрин: Продвижение ВС РФ должно быть стремительнее, чем западные подковерные интриги и ухищрения
Россия уже успела сосредоточиться. А а недруги не должны успеть. То есть главный противник ныне не Запад, а время