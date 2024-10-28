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"Психиатр с паспортом РФ и боевой гранатой": СБУ отчиталась о ликвидации шести "схем уклонистов"

"Психиатр с паспортом РФ и боевой гранатой": СБУ отчиталась о ликвидации шести "схем уклонистов" - 28.10.2024 Украина.ру

"Психиатр с паспортом РФ и боевой гранатой": СБУ отчиталась о ликвидации шести "схем уклонистов"

Ещё шесть схем помощи уклоняющимся от призыва и мобилизации в ВСУ ликвидировали СБУ и Нацполиция Украины. Среди задержанных – два психиатра, сообщила 28 октября украинская спецслужба

2024-10-28T17:57

2024-10-28T17:57

2024-10-28T17:57

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Среди фигурантов сводки СБУ значится "врач с паспортом РФ и боевой гранатой". Он в числе других задержанных якобы помогал уклонистам избежать мобилизации и нелегально сбежать за границу.Украинские силовики провели мероприятия по ликвидации схем помощи уклонистам в Закарпатской, Львовской и Черкасской областях. Среди организаторов схем СБУ заявлены врачи-чиновники военно-лечебных и врачебно-консультативных комиссий (ВЛК и ВКК)."За деньги они помогали военнообязанным избежать призыва на основании поддельных медицинских документов или же бежать за границу в обход пунктов пропуска. Стоимость таких "услуг" составляла от 2 до 10 тыс. американских долларов, в зависимости от срочности выезда и разновидности "схемы", - рассказали в СБУ.В частости, во Львовской области военная контрразведка СБУ задержала заведующую отделением областной психиатрической больницы, которая якобы продавала уклоняющимся медсправки о непригодности к службе по состоянию здоровья. Её задержали с поличным во время передачи новой суммы взятки."При обыске у её сообщника, представителя ЛКК, врача-психиатра, обнаружен российский паспорт и боевая граната Ф-1", - сообщила СБУ.Во Львове была разоблачена глава отделения местной больницы и задержан заместитель руководителя одного из военных медцентров. Они якобы подделывали диагнозы для "списания" по военному учету. Также задержан чиновник воинской части региона, который за деньги обещал уклонистам "бронирование" со ссылкой на личные связи в ТЦК (военкомате)."В Черкасской области: подозрение получил еще один член ВЛК – врач-психиатр одной из местных больниц. Чиновник принимал взятки за фиктивную постановку потенциальных призывников на психучёт во избежание мобилизации", - отметили в СБУ.В Закарпатье задержан инспектор пограничного отряда, продававший уклонистам маршруты побега в соседнюю страну вне пунктов пропуска.Тем временем Суды начали наказывать украинцев за видеозаписи силовой мобилизации – СМИ

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