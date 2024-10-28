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Суды начали наказывать украинцев за видеозаписи силовой мобилизации – СМИ
Суды начали наказывать украинцев за видеозаписи силовой мобилизации – СМИ - 28.10.2024 Украина.ру
Суды начали наказывать украинцев за видеозаписи силовой мобилизации – СМИ
Суды на Украине начали наказывать граждан за публикацию видеозаписей силовой мобилизации, сообщает 28 октября "Страна.ua"
2024-10-28T14:36
2024-10-28T14:36
2024-10-28T14:53
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"Суды уже наказывают украинцев за публикацию видео силовой мобилизации. Малиновский райсуд Одессы дал мужчине пять лет тюрьмы (условно – ред.) с испытательным сроком в один год за публикацию в TikTok видео, на которых сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) проводили "мобилизационные мероприятия", - говорится в материале.По данным издания, от заключения мужчину спасла сделка со следствием и признание вины. Также у него конфисковали телефон.В мае на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Теперь повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" считают число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Интернет кишит видеозаписями силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам, увозят их в неизвестном направлении.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
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новости, украина, одесса, ивано-франковск, мобилизация
Новости, Украина, Одесса, Ивано-Франковск, мобилизация
Суды начали наказывать украинцев за видеозаписи силовой мобилизации – СМИ
14:36 28.10.2024 (обновлено: 14:53 28.10.2024)
Суды на Украине начали наказывать граждан за публикацию видеозаписей силовой мобилизации, сообщает 28 октября "Страна.ua"
"Суды уже наказывают украинцев за публикацию видео силовой мобилизации. Малиновский райсуд Одессы дал мужчине пять лет тюрьмы (условно – ред.) с испытательным сроком в один год за публикацию в TikTok видео, на которых сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) проводили "мобилизационные мероприятия", - говорится в материале.
По данным издания, от заключения мужчину спасла сделка со следствием и признание вины. Также у него конфисковали телефон.
В мае на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Теперь повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" считают число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
Интернет кишит видеозаписями силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам, увозят их в неизвестном направлении.