Суды начали наказывать украинцев за видеозаписи силовой мобилизации – СМИ - 28.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241028/1058419399.html
Суды начали наказывать украинцев за видеозаписи силовой мобилизации – СМИ
Суды начали наказывать украинцев за видеозаписи силовой мобилизации – СМИ - 28.10.2024 Украина.ру
Суды начали наказывать украинцев за видеозаписи силовой мобилизации – СМИ
Суды на Украине начали наказывать граждан за публикацию видеозаписей силовой мобилизации, сообщает 28 октября "Страна.ua"
2024-10-28T14:36
2024-10-28T14:53
новости
украина
одесса
ивано-франковск
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101780/37/1017803767_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_eb5dada5471f214393879f0c5702763c.jpg
"Суды уже наказывают украинцев за публикацию видео силовой мобилизации. Малиновский райсуд Одессы дал мужчине пять лет тюрьмы (условно – ред.) с испытательным сроком в один год за публикацию в TikTok видео, на которых сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) проводили "мобилизационные мероприятия", - говорится в материале.По данным издания, от заключения мужчину спасла сделка со следствием и признание вины. Также у него конфисковали телефон.В мае на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Теперь повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" считают число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Интернет кишит видеозаписями силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам, увозят их в неизвестном направлении.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
украина
одесса
ивано-франковск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101780/37/1017803767_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_b26ad17a4180818a4773d7932b8ff664.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, одесса, ивано-франковск, мобилизация
Новости, Украина, Одесса, Ивано-Франковск, мобилизация

Суды начали наказывать украинцев за видеозаписи силовой мобилизации – СМИ

14:36 28.10.2024 (обновлено: 14:53 28.10.2024)
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать в
Суды на Украине начали наказывать граждан за публикацию видеозаписей силовой мобилизации, сообщает 28 октября "Страна.ua"
"Суды уже наказывают украинцев за публикацию видео силовой мобилизации. Малиновский райсуд Одессы дал мужчине пять лет тюрьмы (условно – ред.) с испытательным сроком в один год за публикацию в TikTok видео, на которых сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) проводили "мобилизационные мероприятия", - говорится в материале.
По данным издания, от заключения мужчину спасла сделка со следствием и признание вины. Также у него конфисковали телефон.
В мае на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Теперь повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" считают число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
Интернет кишит видеозаписями силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам, увозят их в неизвестном направлении.
О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаОдессаИвано-Франковскмобилизация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:35Суд Хельсинки арестовал активы России по иску "Нафтогаза Украины"
15:02Орбан отправился в Грузию не в качестве представителя ЕС - Еврокомиссия
15:00Лавров объяснил, зачем Западу нужна была северокорейская "истерия"
14:36Суды начали наказывать украинцев за видеозаписи силовой мобилизации – СМИ
14:33ВСУ нанесли большой ущерб исторической усадьбе в Курской области
14:33Самый мирный президент США? Западные СМИ раскрыли, что Трамп сделает с Украиной
14:30Удалось ли России донести свою позицию по Украине на БРИКС и где там очень тонкая грань - Алимусаев
14:19"Настоящая инклюзивность". Киселев о результатах саммита БРИКС
14:13СК РФ разыскивает грузинского наёмника Беруашвили
14:02Зеленский внес в Раду предложение уволить генпрокурора Украины
13:35Казаки России на защите Родины: Украина.ру в гостях у добровольческой бригады "Терек". Наш спецрепортаж
13:24Кремль отреагировал на рейтинг сильнейших армий мира
13:08Кабмин Украины решил, кто будет выполнять функции оскандалившейся Центральной МСЭК
13:06Власти Запорожья пытаются сделать из города "фортецю"
13:01Освобождение Цукурино, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 октября
12:29Во Владивостоке открыли стену памяти лётчиков СВО
12:21Опаснее любых других движений ВС РФ: "Страна.ua" о том, чем обернется для ВСУ потеря Селидово и Горняка
12:21Зеленский попытался надавить на Моди, чтобы тот вредил России
12:04Канада отправила для ВСУ первый десяток медицинских "Супер Бизонов"
12:00Всё для Трампа, всё для победы. Почему снова заговорила Мелания
Лента новостейМолния