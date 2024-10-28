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Суды начали наказывать украинцев за видеозаписи силовой мобилизации – СМИ

Суды начали наказывать украинцев за видеозаписи силовой мобилизации – СМИ - 28.10.2024 Украина.ру

Суды начали наказывать украинцев за видеозаписи силовой мобилизации – СМИ

Суды на Украине начали наказывать граждан за публикацию видеозаписей силовой мобилизации, сообщает 28 октября "Страна.ua"

2024-10-28T14:36

2024-10-28T14:36

2024-10-28T14:53

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"Суды уже наказывают украинцев за публикацию видео силовой мобилизации. Малиновский райсуд Одессы дал мужчине пять лет тюрьмы (условно – ред.) с испытательным сроком в один год за публикацию в TikTok видео, на которых сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) проводили "мобилизационные мероприятия", - говорится в материале.По данным издания, от заключения мужчину спасла сделка со следствием и признание вины. Также у него конфисковали телефон.В мае на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Теперь повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" считают число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Интернет кишит видеозаписями силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам, увозят их в неизвестном направлении.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.

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новости, украина, одесса, ивано-франковск, мобилизация