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Двое молодых людей погибли в Курской области от атаки украинского БПЛА
Двое молодых людей погибли в Курской области от атаки украинского БПЛА - 28.10.2024 Украина.ру
Двое молодых людей погибли в Курской области от атаки украинского БПЛА
От удара украинского дрона в Курской области погибли два человека. Об этом 28 октября сообщил губернатор Алексей Смирнов
2024-10-28T16:32
2024-10-28T16:32
2024-10-28T16:32
новости
курская область
запад
северная корея
алексей смирнов (губернатор)
нато
всу
военные преступления
кто
мирные жители
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"Сегодня утром на территории Льговского района украинский коптер атаковал автомобиль мирного жителя, было сброшено два взрывных устройства. Двое молодых людей, которые находились внутри, скончались на месте – полученные ранения были несовместимы с жизнью", - сообщил Смирнов в своём телеграм-канале.Он выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших.В течение дня в телеграм-канале губернатора неоднократно сообщалось об опасностях атак ракет и БПЛА.За неполный день, отметил Смирнов, над территорией Курской области сбито ещё пять украинских БПЛА самолётного типа.СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Также на эту тему: Курская "Пятёрочка" и последствия самоубийственной авантюры ВСУ: наш спецрепортаж из Коренево
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Украина.ру
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новости, курская область, запад, северная корея, алексей смирнов (губернатор), нато, всу, военные преступления, кто, мирные жители, бпла, беспилотники, дроны
Новости, Курская область, Запад, Северная Корея, Алексей Смирнов (губернатор), НАТО, ВСУ, Военные преступления, КТО, мирные жители, БПЛА, беспилотники, дроны
Двое молодых людей погибли в Курской области от атаки украинского БПЛА
От удара украинского дрона в Курской области погибли два человека. Об этом 28 октября сообщил губернатор Алексей Смирнов
"Сегодня утром на территории Льговского района украинский коптер атаковал автомобиль мирного жителя, было сброшено два взрывных устройства. Двое молодых людей, которые находились внутри, скончались на месте – полученные ранения были несовместимы с жизнью", - сообщил Смирнов в своём телеграм-канале.
Он выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших.
В течение дня в телеграм-канале губернатора неоднократно сообщалось об опасностях атак ракет и БПЛА.
За неполный день, отметил Смирнов, над территорией Курской области сбито ещё пять украинских БПЛА самолётного типа.
СК
РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ
в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО
одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях
объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).