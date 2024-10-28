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Двое молодых людей погибли в Курской области от атаки украинского БПЛА

Двое молодых людей погибли в Курской области от атаки украинского БПЛА - 28.10.2024 Украина.ру

Двое молодых людей погибли в Курской области от атаки украинского БПЛА

От удара украинского дрона в Курской области погибли два человека. Об этом 28 октября сообщил губернатор Алексей Смирнов

2024-10-28T16:32

2024-10-28T16:32

2024-10-28T16:32

новости

курская область

запад

северная корея

алексей смирнов (губернатор)

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мирные жители

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"Сегодня утром на территории Льговского района украинский коптер атаковал автомобиль мирного жителя, было сброшено два взрывных устройства. Двое молодых людей, которые находились внутри, скончались на месте – полученные ранения были несовместимы с жизнью", - сообщил Смирнов в своём телеграм-канале.Он выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших.В течение дня в телеграм-канале губернатора неоднократно сообщалось об опасностях атак ракет и БПЛА.За неполный день, отметил Смирнов, над территорией Курской области сбито ещё пять украинских БПЛА самолётного типа.СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Также на эту тему: Курская "Пятёрочка" и последствия самоубийственной авантюры ВСУ: наш спецрепортаж из Коренево

курская область

запад

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новости, курская область, запад, северная корея, алексей смирнов (губернатор), нато, всу, военные преступления, кто, мирные жители, бпла, беспилотники, дроны