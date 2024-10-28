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Суд Хельсинки арестовал активы России по иску "Нафтогаза Украины"
Суд Хельсинки арестовал активы России по иску "Нафтогаза Украины" - 28.10.2024 Украина.ру
Суд Хельсинки арестовал активы России по иску "Нафтогаза Украины"
Окружной суд города Хельсинки арестовал российские активы на территории Финляндии по иску НАК "Нафтогаз Украины" и еще пяти дочерних компаний этой украинской госструктуры. Об этом говорится в публикации на сайте "Нафтогаза"
2024-10-28T15:35
2024-10-28T15:35
2024-10-28T15:35
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хельсинки
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алексей чернышев
нафтогаз
замороженные активы
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Арестованное российское имущество представлено недвижимостью и другими активами, которые оцениваются в десятки миллионов долларов."Это решение – часть глобальной стратегии Нафтогаза по взысканию компенсации за ущерб, нанесенный захватом активов компаний Группы в АР Крым согласно решению Гаагского арбитража", - констатировали в украинской госкомпании.Также отметили, что решение хельсинкского суда - это первый известный успешный арест активов за пределами Украины во исполнение арбитражного решения по делам, связанным с исками украинских компаний к России по "экспроприации крымского имущества" в 2014 году."В то же время, мы предпринимаем активные действия по выполнению арбитражного решения в других целевых юрисдикциях, где есть российские активы", – заявил глава нафтогазовской группы Алексей Чернышев.Тем временем Киевские судьи конфисковали земельные участки, автомобили и песни Таисии Повалий
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новости, хельсинки, россия, финляндия, алексей чернышев, нафтогаз, замороженные активы
Новости, Хельсинки, Россия, Финляндия, Алексей Чернышев, Нафтогаз, замороженные активы
Суд Хельсинки арестовал активы России по иску "Нафтогаза Украины"
Окружной суд города Хельсинки арестовал российские активы на территории Финляндии по иску НАК "Нафтогаз Украины" и еще пяти дочерних компаний этой украинской госструктуры. Об этом говорится в публикации на сайте "Нафтогаза"