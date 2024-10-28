https://ukraina.ru/20241028/1058420960.html

Суд Хельсинки арестовал активы России по иску "Нафтогаза Украины"

Суд Хельсинки арестовал активы России по иску "Нафтогаза Украины" - 28.10.2024 Украина.ру

Суд Хельсинки арестовал активы России по иску "Нафтогаза Украины"

Окружной суд города Хельсинки арестовал российские активы на территории Финляндии по иску НАК "Нафтогаз Украины" и еще пяти дочерних компаний этой украинской госструктуры. Об этом говорится в публикации на сайте "Нафтогаза"

2024-10-28T15:35

2024-10-28T15:35

2024-10-28T15:35

новости

хельсинки

россия

финляндия

алексей чернышев

нафтогаз

замороженные активы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102591/40/1025914099_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_b43d2f73fa3e327afee384528777d59f.jpg

Арестованное российское имущество представлено недвижимостью и другими активами, которые оцениваются в десятки миллионов долларов."Это решение – часть глобальной стратегии Нафтогаза по взысканию компенсации за ущерб, нанесенный захватом активов компаний Группы в АР Крым согласно решению Гаагского арбитража", - констатировали в украинской госкомпании.Также отметили, что решение хельсинкского суда - это первый известный успешный арест активов за пределами Украины во исполнение арбитражного решения по делам, связанным с исками украинских компаний к России по "экспроприации крымского имущества" в 2014 году."В то же время, мы предпринимаем активные действия по выполнению арбитражного решения в других целевых юрисдикциях, где есть российские активы", – заявил глава нафтогазовской группы Алексей Чернышев.Тем временем Киевские судьи конфисковали земельные участки, автомобили и песни Таисии Повалий

хельсинки

россия

финляндия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, хельсинки, россия, финляндия, алексей чернышев, нафтогаз, замороженные активы