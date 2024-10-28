Суд Хельсинки арестовал активы России по иску "Нафтогаза Украины" - 28.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241028/1058420960.html
Суд Хельсинки арестовал активы России по иску "Нафтогаза Украины"
Суд Хельсинки арестовал активы России по иску "Нафтогаза Украины" - 28.10.2024 Украина.ру
Суд Хельсинки арестовал активы России по иску "Нафтогаза Украины"
Окружной суд города Хельсинки арестовал российские активы на территории Финляндии по иску НАК "Нафтогаз Украины" и еще пяти дочерних компаний этой украинской госструктуры. Об этом говорится в публикации на сайте "Нафтогаза"
2024-10-28T15:35
2024-10-28T15:35
новости
хельсинки
россия
финляндия
алексей чернышев
нафтогаз
замороженные активы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102591/40/1025914099_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_b43d2f73fa3e327afee384528777d59f.jpg
Арестованное российское имущество представлено недвижимостью и другими активами, которые оцениваются в десятки миллионов долларов."Это решение – часть глобальной стратегии Нафтогаза по взысканию компенсации за ущерб, нанесенный захватом активов компаний Группы в АР Крым согласно решению Гаагского арбитража", - констатировали в украинской госкомпании.Также отметили, что решение хельсинкского суда - это первый известный успешный арест активов за пределами Украины во исполнение арбитражного решения по делам, связанным с исками украинских компаний к России по "экспроприации крымского имущества" в 2014 году."В то же время, мы предпринимаем активные действия по выполнению арбитражного решения в других целевых юрисдикциях, где есть российские активы", – заявил глава нафтогазовской группы Алексей Чернышев.Тем временем Киевские судьи конфисковали земельные участки, автомобили и песни Таисии Повалий
хельсинки
россия
финляндия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102591/40/1025914099_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_79aa08a0c81266e3d7251bb315eb353d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, хельсинки, россия, финляндия, алексей чернышев, нафтогаз, замороженные активы
Новости, Хельсинки, Россия, Финляндия, Алексей Чернышев, Нафтогаз, замороженные активы

Суд Хельсинки арестовал активы России по иску "Нафтогаза Украины"

15:35 28.10.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкции с требованием включить отопление в городах Украины
Акции с требованием включить отопление в городах Украины - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Окружной суд города Хельсинки арестовал российские активы на территории Финляндии по иску НАК "Нафтогаз Украины" и еще пяти дочерних компаний этой украинской госструктуры. Об этом говорится в публикации на сайте "Нафтогаза"
Арестованное российское имущество представлено недвижимостью и другими активами, которые оцениваются в десятки миллионов долларов.
"Это решение – часть глобальной стратегии Нафтогаза по взысканию компенсации за ущерб, нанесенный захватом активов компаний Группы в АР Крым согласно решению Гаагского арбитража", - констатировали в украинской госкомпании.
Также отметили, что решение хельсинкского суда - это первый известный успешный арест активов за пределами Украины во исполнение арбитражного решения по делам, связанным с исками украинских компаний к России по "экспроприации крымского имущества" в 2014 году.
"В то же время, мы предпринимаем активные действия по выполнению арбитражного решения в других целевых юрисдикциях, где есть российские активы", – заявил глава нафтогазовской группы Алексей Чернышев.
Тем временем Киевские судьи конфисковали земельные участки, автомобили и песни Таисии Повалий
 
НовостиХельсинкиРоссияФинляндияАлексей ЧернышевНафтогаззамороженные активы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:58ФСБ: уничтожены иностранные диверсанты, прорывавшиеся в Брянскую область
17:57"Психиатр с паспортом РФ и боевой гранатой": СБУ отчиталась о ликвидации шести "схем уклонистов"
17:47Доказательств нет, но мы так чувствуем: президент Грузии предложила искать против Москвы в США
17:31"Вовину тысячу" Зеленского высмеяли в TikTok
17:29Единственный выживший: мужчина, которого пытались эвакуировать из Часова Яра, больше не выходит на связь
17:16Трамп нашел решение конфликта на Украине в недавнем прошлом. Почему это не сработает
17:11Зеленский прибыл в Исландию поговорить о своем плане и встретиться с госпожой президентом
17:07Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия погонит ВСУ по украинской степи от Покровска и Мирнограда
16:47Назад к Минску-2 или вперёд, на штурм Брюсселя? Новое в позиции Украины
16:32Двое молодых людей погибли в Курской области от атаки украинского БПЛА
16:14В НАТО впервые заявили о северокорейских военных в зоне СВО
16:12Ни дня без русских: украинский радиодиктант не обошелся без москвичей
16:03Закон о мове, расколовший Украину
15:53Каски СС, немецкая речь и выстрелы в спину: The New York Times о зверствах ВСУ в Курской области
15:35Суд Хельсинки арестовал активы России по иску "Нафтогаза Украины"
15:02Орбан отправился в Грузию не в качестве представителя ЕС - Еврокомиссия
15:00Лавров объяснил, зачем Западу нужна была северокорейская "истерия"
14:36Суды начали наказывать украинцев за видеозаписи силовой мобилизации – СМИ
14:33ВСУ нанесли большой ущерб исторической усадьбе в Курской области
14:33Самый мирный президент США? Западные СМИ раскрыли, что Трамп сделает с Украиной
Лента новостейМолния