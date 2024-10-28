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ВС РФ подходят к Курахово - советник Пушилина

ВС РФ подходят к Курахово - советник Пушилина - 28.10.2024 Украина.ру

ВС РФ подходят к Курахово - советник Пушилина

Селидово практически зачищено, тем временем российские военные подходят к Курахово. Об этом 28 октября в эфире "Соловьев Live" заявил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский

2024-10-28T11:58

2024-10-28T11:58

2024-10-28T11:58

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Ранее глава региона Денис Пушилин обнародовал информацию о том, что ВС РФ ведут дозачистку от ВСУ городов Селидово и Горняк, осталось лишь дождаться официального сообщения Минобороны РФ об освобождении этих населенных пунктов."Оба населенных пункта приближают россиян к ключевой цели их операций в этом районе - к обходу с запада города Курахово, который является важнейшим центром обороны ВСУ, на котором держится фронт к юго-западу от Донецка", - отметило украинское издание "Страна.ua".Украинский военный паблик Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР), подтвердил отход ВСУ от Селидово и Горняка. Также DS сообщает о том, что почти вся Богоявленка, что расположена к северу от Угледара, перешла под контроль ВС РФ, и еще российские силы выровняли фланги в районе Шахтерского и Новоукраинки.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Угледар, Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр, Максимильяновку, Александрополь, Серебрянку и Николаевку.Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.Также появлялась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка) и прорвали оборону Часова Яра.* Димитров был переименован в Мирноград в 2016 году.Еще по теме: Цели российского наступления на 2025 год: освобождение части Днепропетровской и Харьковской областей.

https://ukraina.ru/20241028/1058410089.html

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новости, россия, курахово, селидово, денис пушилин, игорь кимаковский, вооруженные силы украины, вс рф