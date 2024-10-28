ВС РФ подходят к Курахово - советник Пушилина
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Селидово практически зачищено, тем временем российские военные подходят к Курахово. Об этом 28 октября в эфире "Соловьев Live" заявил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский
"Наши ребята уже подходят к Курахово непосредственно... Ровно от Курахово до границы 25 километров... Есть уверенность в том, что в ближайшее время и Селидово, ну, оно уже фактически наше... Точно такая же судьба гарнизонов украинских постигнет и в Мирнограде*, в нашем Димитрове... и в других населенных пунктах ДНР", - сказал Кимаковский.
Ранее глава региона Денис Пушилин обнародовал информацию о том, что ВС РФ ведут дозачистку от ВСУ городов Селидово и Горняк, осталось лишь дождаться официального сообщения Минобороны РФ об освобождении этих населенных пунктов.
"Оба населенных пункта приближают россиян к ключевой цели их операций в этом районе - к обходу с запада города Курахово, который является важнейшим центром обороны ВСУ, на котором держится фронт к юго-западу от Донецка", - отметило украинское издание "Страна.ua".
Украинский военный паблик Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР), подтвердил отход ВСУ от Селидово и Горняка. Также DS сообщает о том, что почти вся Богоявленка, что расположена к северу от Угледара, перешла под контроль ВС РФ, и еще российские силы выровняли фланги в районе Шахтерского и Новоукраинки.
10:28Осталось дождаться заявления Минобороны: Пушилин рассказал, что происходит в Селидово и ГорнякеРоссийские военные ведут дозачистку от ВСУ городов Селидово и Горняк в Донецкой Народной Республике (ДНР), где у противника были оборудованы серьезные укрепления. Об этом 28 октября в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава региона Денис Пушилин
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Угледар, Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр, Максимильяновку, Александрополь, Серебрянку и Николаевку.
Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.
Также появлялась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка) и прорвали оборону Часова Яра.
* Димитров был переименован в Мирноград в 2016 году.