Креминь назвал разговаривающих на русском украинцев шизофрениками - 24.10.2024 Украина.ру
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Креминь назвал разговаривающих на русском украинцев шизофрениками
Креминь назвал разговаривающих на русском украинцев шизофрениками - 24.10.2024 Украина.ру
Креминь назвал разговаривающих на русском украинцев шизофрениками
Двуязычие на Украине порождает "языковую шизофрению", заявил уполномоченный по защите госязыка на Украине Тарас Креминь, передает телеграм-канал "Новое издание"
2024-10-24T10:48
2024-10-24T10:48
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Одновременное использование нескольких языков без четкого приоритета украинского как государственного якобы влияет на поведение граждан и их отношение к национальным интересам, заявил он."Поэтому часть граждан продолжает ходить в церковь, которая ассоциируется с русской православной церковью. Поэтому есть коллаборанты и люди, которые сдают украинские позиции; люди, считающие, что можно договориться с Россией, что есть хорошие россияне", - возмутился языковой омбудсмен. В 2014 году после госпереворота на Украине власти страны начали борьбу со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Ранее тот же Креминь признавал, что языковой закон является наступлением на русскоязычное население страны.Подробнее о проблемах русскоязычных - в материале Виктории Титовой ...И дебилы во власти. Так украинские эксперты отреагировали на запрет говорить в школах на русском языке на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, тарас креминь, верховная рада
Новости, Украина, Россия, Тарас Креминь, Верховная Рада

Креминь назвал разговаривающих на русском украинцев шизофрениками

10:48 24.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тарас КреміньТарас Креминь
Тарас Креминь - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тарас Кремінь
Читать в
Двуязычие на Украине порождает "языковую шизофрению", заявил уполномоченный по защите госязыка на Украине Тарас Креминь, передает телеграм-канал "Новое издание"
Одновременное использование нескольких языков без четкого приоритета украинского как государственного якобы влияет на поведение граждан и их отношение к национальным интересам, заявил он.
"Поэтому часть граждан продолжает ходить в церковь, которая ассоциируется с русской православной церковью. Поэтому есть коллаборанты и люди, которые сдают украинские позиции; люди, считающие, что можно договориться с Россией, что есть хорошие россияне", - возмутился языковой омбудсмен.
В 2014 году после госпереворота на Украине власти страны начали борьбу со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Ранее тот же Креминь признавал, что языковой закон является наступлением на русскоязычное население страны.
Подробнее о проблемах русскоязычных - в материале Виктории Титовой ...И дебилы во власти. Так украинские эксперты отреагировали на запрет говорить в школах на русском языке на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРоссияТарас КреминьВерховная Рада
 
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Заголовок открываемого материала
10:48Креминь назвал разговаривающих на русском украинцев шизофрениками
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