Геноцид по религиозному признаку. Русский мир против антицерковных репрессий - 15.10.2024 Украина.ру
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Геноцид по религиозному признаку. Русский мир против антицерковных репрессий
Геноцид по религиозному признаку. Русский мир против антицерковных репрессий - 15.10.2024 Украина.ру
Геноцид по религиозному признаку. Русский мир против антицерковных репрессий
Неонацистский режим Владимира Зеленского уже с размахом и системно подходит к физическому уничтожения Украинской православной церкви (УПЦ), единственной законной и канонической в Украине. Священников УПЦ просто насильно забирают в солдаты и отправляют на убой.
2024-10-15T18:13
2024-10-15T18:15
украина
россия
донбасс
владимир зеленский
александр дубинский
упц
вооруженные силы украины
оон
спецоперация
сво
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Да, священников отправляют на фронты специальной военной операции (СВО), где слабо обученный украинский солдат живет недолго, до трех месяцев, и становится банальным пушечным мясом и расходным материалом. Нардеп Украины Александр Дубинский 8 октября 2024 года заявил: "Средняя продолжительность выживания новобранца на линии боевого столкновения — 2–3 месяца. Вернее, один месяц — это "учебка", а затем — до двух месяцев на передовой. После чего 70% превращаются в "двухсотые" (убитых. — Авт.) или "трехсотые" (раненых. — Авт.)".И все время проведения СВО эти данные о жизни украинца на войне были только печальными и страшными. В июле 2022 года российское издание "Военное обозрение" со ссылкой на показания украинских пленных и данные, полученные из документов украинских военных, погибших в ходе боев в Донбассе, указывало, что средняя продолжительность жизни солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) непосредственно на фронте в Донбассе составляет от 12 до 13 суток. С момента призыва по мобилизационной повестке в среднем от 1 до 3 недель проводит на сборном пункте, где проходит минимальное обучение, в затем он попадает на передовую, где и воюет меньше двух недель.А уже в декабре 2023 года издание Military Watch Magazine (США) вообще утверждало, что на передовой в наиболее интенсивных зонах конфликта продолжительность жизни военнослужащих ВСУ составляет не более четырех часов.Вот в такую мясорубку украинские неонацисты и собираются бросить священников в качестве даже не капелланов, а рядовых солдат. Известно же, что есть человек – есть проблема, ну а нет человека, то и проблема рассасывается. Кровавыми способом…Именно потому участники патриотического форума "Один народ, одна вера", который 14 октября 2024 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Культурном центре на Арбате в Москве представители трех государств - России, Украины и Беларуси, и назвали происходящее с УПЦ в Украине "геноцидом по религиозному признаку". Уничтожают тех, кто верит. Богу, а не лживому сатане, явившемуся на этот раз в эрзац-религиозных нарядах. Цель Форума — напомнить о единых корнях жителей Великой, Малой и Белой Руси, их общем духовном и культурном наследии, общих победах и достижениях, а также наметить пути противодействия глобальным вызовам и угрозам, которые стоят сегодня перед Русской православной цивилизацией.Организаторами Форума выступили Общественное движение "Мы вместе с Россией", Союз политэмигрантов и политзаключенных Украины, Координационный совет российских соотечественников Белоруссии, Белорусское общественное объединение "Русь", РОО "Землячество донбассовцев", Международная волонтерская группа "Москва-Донбасс", общественная организация "Русь Триединая".И в Форуме приняли действительно участие известные общественные и политические деятели, священнослужители, историки, журналисты, деятели науки и культуры. То есть все, кто осознает, что сохранение духовного пространства и восстановление единства народа, вышедшего из Днепровой купели — это путь к спасению восточнославянской Русской цивилизации от интервенции мирового Содома и возрождению Единой Руси — исторической России.По итогам мероприятия было принято обращение к Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу, Верховному Комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и всему Совету безопасности ООН, которым и напомнили, что укро-неонацисты делают с УПЦ:- Зеленский своим указом лишил гражданства 13 архиереев УПЦ. Это митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий (Егоренко), епископ Ладыжинский Сергий (Аницой), митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней (Середний), митрополит Святогорский Арсений (Яковенко). Этот указ Зеленского – прямое нарушение нормы статьи 15 Всеобщей декларации прав человека ("Каждый человек имеет право на гражданство. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства"), а также положения статьи 25 Конституции Украины ("Гражданин Украины не может быть лишен гражданства");- против 30 архиереев УПЦ возбуждены уголовные дела. Служба безопасности Украины (СБУ) осуществляет уголовное преследование митрополита Черкасского и Каневского Феодосия (Снигирева), митрополита Чернобыльского и Вышгородского, наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя), митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки (Коваленко) и многих других. Их чаще всего преследуют по статье 161 УК Украины - разжигание межконфессиональной розни. Так как УПЦ старается противостоять переманиванию украинцев в Украинскую греко-католическую церковь (УГКЦ) и прочие раскольничьи и полусектанские образования, не имеющие к религии никакого отношения. "Уголовные дела по 161 статье УК Украины равнозначны требованию отречения от части учения Православной Церкви, то есть являются актом геноцида по религиозному признаку!", -- написали участники Форума;- с 2018 года было незаконно захвачено и перерегистрировано свыше 1500 храмов. Представители раскольничьей и неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) и праворадикальных группировок таких, как "Правый Сектор"* и "Азов"*, проводят силовой захват, избивая верующих и духовенство. И тысячи фактов прямого насилия над верующими и духовенством УПЦ замалчиваются и не расследуются. И это тоже принуждение к отречению от своих религиозных убеждений, подпадающее под определение геноцида по религиозному признаку;- 20 августа 2024 года Верховной Радой был принят закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", который дал государственным органам право отменять юридическую регистрацию общин УПЦ, как центров, связанных с "государством-агрессором". То есть с Россией. И устав Киевской митрополии УПЦ был подвергнут псевдонаучной и предвзятой экспертизе, которая и "доказала" ее связь с Русской православной церковью (РПЦ), что в Украине провозглашено государственным преступлением.Вот поэтому участники Форума написали в своем обращении: "Мы, участники форума "Один народ, одна вера" обращаемся к вам и ко всей мировой общественности, чтобы донести правду о том, что Украина является не молодой демократией, а супертоталитарным режимом. Этот режим в XXI веке осуществляет настоящий религиозный геноцид против своих же граждан! Кровь и слезы верующих Украинской православной церкви на руках каждого, кто поддерживает преступную украинскую власть!"Хорошее мероприятие и хорошее, правильное обращение. Их должно быть больше. Даже с учетом общеизвестного: и коллективный Запад и его протеже в Украине – неонацисты знают что делают. Они "отменяют" Россию, и в этом деле для них все средства хороши. Неонацисты безнаказанны в Украине, потому что пользуются полным покровительством своих кураторов.Однако, как известно, сведения о преступления режима Зеленского просачиваются в мир и становятся достоянием и западного широкого общественного мнения. Ведь вода камень точит и пробивает путь истины. И к истине. И указанный форум, объединивший активистов трех восточнославянских государств, служит этому процессу.*Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ
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Владимир Скачко
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украина, россия, донбасс, владимир зеленский, александр дубинский, упц, вооруженные силы украины, оон, спецоперация, сво, эксклюзив
Украина, Россия, Донбасс, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, УПЦ, Вооруженные силы Украины, ООН, Спецоперация, СВО, Эксклюзив

Геноцид по религиозному признаку. Русский мир против антицерковных репрессий

18:13 15.10.2024 (обновлено: 18:15 15.10.2024)
 
© Украина.руКоллаж: Богородица, зрительный зал
Коллаж: Богородица, зрительный зал - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Украина.ру
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Неонацистский режим Владимира Зеленского уже с размахом и системно подходит к физическому уничтожения Украинской православной церкви (УПЦ), единственной законной и канонической в Украине. Священников УПЦ просто насильно забирают в солдаты и отправляют на убой.
Да, священников отправляют на фронты специальной военной операции (СВО), где слабо обученный украинский солдат живет недолго, до трех месяцев, и становится банальным пушечным мясом и расходным материалом. Нардеп Украины Александр Дубинский 8 октября 2024 года заявил: "Средняя продолжительность выживания новобранца на линии боевого столкновения — 2–3 месяца. Вернее, один месяц — это "учебка", а затем — до двух месяцев на передовой. После чего 70% превращаются в "двухсотые" (убитых. — Авт.) или "трехсотые" (раненых. — Авт.)".
И все время проведения СВО эти данные о жизни украинца на войне были только печальными и страшными. В июле 2022 года российское издание "Военное обозрение" со ссылкой на показания украинских пленных и данные, полученные из документов украинских военных, погибших в ходе боев в Донбассе, указывало, что средняя продолжительность жизни солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) непосредственно на фронте в Донбассе составляет от 12 до 13 суток. С момента призыва по мобилизационной повестке в среднем от 1 до 3 недель проводит на сборном пункте, где проходит минимальное обучение, в затем он попадает на передовую, где и воюет меньше двух недель.
А уже в декабре 2023 года издание Military Watch Magazine (США) вообще утверждало, что на передовой в наиболее интенсивных зонах конфликта продолжительность жизни военнослужащих ВСУ составляет не более четырех часов.
Вот в такую мясорубку украинские неонацисты и собираются бросить священников в качестве даже не капелланов, а рядовых солдат. Известно же, что есть человек – есть проблема, ну а нет человека, то и проблема рассасывается. Кровавыми способом…
Именно потому участники патриотического форума "Один народ, одна вера", который 14 октября 2024 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Культурном центре на Арбате в Москве представители трех государств - России, Украины и Беларуси, и назвали происходящее с УПЦ в Украине "геноцидом по религиозному признаку".
Уничтожают тех, кто верит. Богу, а не лживому сатане, явившемуся на этот раз в эрзац-религиозных нарядах. Цель Форума — напомнить о единых корнях жителей Великой, Малой и Белой Руси, их общем духовном и культурном наследии, общих победах и достижениях, а также наметить пути противодействия глобальным вызовам и угрозам, которые стоят сегодня перед Русской православной цивилизацией.
Организаторами Форума выступили Общественное движение "Мы вместе с Россией", Союз политэмигрантов и политзаключенных Украины, Координационный совет российских соотечественников Белоруссии, Белорусское общественное объединение "Русь", РОО "Землячество донбассовцев", Международная волонтерская группа "Москва-Донбасс", общественная организация "Русь Триединая".
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
И в Форуме приняли действительно участие известные общественные и политические деятели, священнослужители, историки, журналисты, деятели науки и культуры. То есть все, кто осознает, что сохранение духовного пространства и восстановление единства народа, вышедшего из Днепровой купели — это путь к спасению восточнославянской Русской цивилизации от интервенции мирового Содома и возрождению Единой Руси — исторической России.
По итогам мероприятия было принято обращение к Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу, Верховному Комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и всему Совету безопасности ООН, которым и напомнили, что укро-неонацисты делают с УПЦ:
- Зеленский своим указом лишил гражданства 13 архиереев УПЦ. Это митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий (Егоренко), епископ Ладыжинский Сергий (Аницой), митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней (Середний), митрополит Святогорский Арсений (Яковенко). Этот указ Зеленского – прямое нарушение нормы статьи 15 Всеобщей декларации прав человека ("Каждый человек имеет право на гражданство. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства"), а также положения статьи 25 Конституции Украины ("Гражданин Украины не может быть лишен гражданства");
- против 30 архиереев УПЦ возбуждены уголовные дела. Служба безопасности Украины (СБУ) осуществляет уголовное преследование митрополита Черкасского и Каневского Феодосия (Снигирева), митрополита Чернобыльского и Вышгородского, наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя), митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки (Коваленко) и многих других. Их чаще всего преследуют по статье 161 УК Украины - разжигание межконфессиональной розни. Так как УПЦ старается противостоять переманиванию украинцев в Украинскую греко-католическую церковь (УГКЦ) и прочие раскольничьи и полусектанские образования, не имеющие к религии никакого отношения. "Уголовные дела по 161 статье УК Украины равнозначны требованию отречения от части учения Православной Церкви, то есть являются актом геноцида по религиозному признаку!", -- написали участники Форума;
- с 2018 года было незаконно захвачено и перерегистрировано свыше 1500 храмов. Представители раскольничьей и неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) и праворадикальных группировок таких, как "Правый Сектор"* и "Азов"*, проводят силовой захват, избивая верующих и духовенство. И тысячи фактов прямого насилия над верующими и духовенством УПЦ замалчиваются и не расследуются. И это тоже принуждение к отречению от своих религиозных убеждений, подпадающее под определение геноцида по религиозному признаку;
- 20 августа 2024 года Верховной Радой был принят закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", который дал государственным органам право отменять юридическую регистрацию общин УПЦ, как центров, связанных с "государством-агрессором". То есть с Россией. И устав Киевской митрополии УПЦ был подвергнут псевдонаучной и предвзятой экспертизе, которая и "доказала" ее связь с Русской православной церковью (РПЦ), что в Украине провозглашено государственным преступлением.
Вот поэтому участники Форума написали в своем обращении: "Мы, участники форума "Один народ, одна вера" обращаемся к вам и ко всей мировой общественности, чтобы донести правду о том, что Украина является не молодой демократией, а супертоталитарным режимом. Этот режим в XXI веке осуществляет настоящий религиозный геноцид против своих же граждан! Кровь и слезы верующих Украинской православной церкви на руках каждого, кто поддерживает преступную украинскую власть!"
Хорошее мероприятие и хорошее, правильное обращение. Их должно быть больше. Даже с учетом общеизвестного: и коллективный Запад и его протеже в Украине – неонацисты знают что делают. Они "отменяют" Россию, и в этом деле для них все средства хороши. Неонацисты безнаказанны в Украине, потому что пользуются полным покровительством своих кураторов.
Однако, как известно, сведения о преступления режима Зеленского просачиваются в мир и становятся достоянием и западного широкого общественного мнения. Ведь вода камень точит и пробивает путь истины. И к истине. И указанный форум, объединивший активистов трех восточнославянских государств, служит этому процессу.
*Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ
 
УкраинаРоссияДонбассВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийУПЦВооруженные силы УкраиныООНСпецоперацияСВОЭксклюзив
 
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