https://ukraina.ru/20241015/1058113503.html

Геноцид по религиозному признаку. Русский мир против антицерковных репрессий

Геноцид по религиозному признаку. Русский мир против антицерковных репрессий - 15.10.2024 Украина.ру

Геноцид по религиозному признаку. Русский мир против антицерковных репрессий

Неонацистский режим Владимира Зеленского уже с размахом и системно подходит к физическому уничтожения Украинской православной церкви (УПЦ), единственной законной и канонической в Украине. Священников УПЦ просто насильно забирают в солдаты и отправляют на убой.

2024-10-15T18:13

2024-10-15T18:13

2024-10-15T18:15

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Да, священников отправляют на фронты специальной военной операции (СВО), где слабо обученный украинский солдат живет недолго, до трех месяцев, и становится банальным пушечным мясом и расходным материалом. Нардеп Украины Александр Дубинский 8 октября 2024 года заявил: "Средняя продолжительность выживания новобранца на линии боевого столкновения — 2–3 месяца. Вернее, один месяц — это "учебка", а затем — до двух месяцев на передовой. После чего 70% превращаются в "двухсотые" (убитых. — Авт.) или "трехсотые" (раненых. — Авт.)".И все время проведения СВО эти данные о жизни украинца на войне были только печальными и страшными. В июле 2022 года российское издание "Военное обозрение" со ссылкой на показания украинских пленных и данные, полученные из документов украинских военных, погибших в ходе боев в Донбассе, указывало, что средняя продолжительность жизни солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) непосредственно на фронте в Донбассе составляет от 12 до 13 суток. С момента призыва по мобилизационной повестке в среднем от 1 до 3 недель проводит на сборном пункте, где проходит минимальное обучение, в затем он попадает на передовую, где и воюет меньше двух недель.А уже в декабре 2023 года издание Military Watch Magazine (США) вообще утверждало, что на передовой в наиболее интенсивных зонах конфликта продолжительность жизни военнослужащих ВСУ составляет не более четырех часов.Вот в такую мясорубку украинские неонацисты и собираются бросить священников в качестве даже не капелланов, а рядовых солдат. Известно же, что есть человек – есть проблема, ну а нет человека, то и проблема рассасывается. Кровавыми способом…Именно потому участники патриотического форума "Один народ, одна вера", который 14 октября 2024 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Культурном центре на Арбате в Москве представители трех государств - России, Украины и Беларуси, и назвали происходящее с УПЦ в Украине "геноцидом по религиозному признаку". Уничтожают тех, кто верит. Богу, а не лживому сатане, явившемуся на этот раз в эрзац-религиозных нарядах. Цель Форума — напомнить о единых корнях жителей Великой, Малой и Белой Руси, их общем духовном и культурном наследии, общих победах и достижениях, а также наметить пути противодействия глобальным вызовам и угрозам, которые стоят сегодня перед Русской православной цивилизацией.Организаторами Форума выступили Общественное движение "Мы вместе с Россией", Союз политэмигрантов и политзаключенных Украины, Координационный совет российских соотечественников Белоруссии, Белорусское общественное объединение "Русь", РОО "Землячество донбассовцев", Международная волонтерская группа "Москва-Донбасс", общественная организация "Русь Триединая".И в Форуме приняли действительно участие известные общественные и политические деятели, священнослужители, историки, журналисты, деятели науки и культуры. То есть все, кто осознает, что сохранение духовного пространства и восстановление единства народа, вышедшего из Днепровой купели — это путь к спасению восточнославянской Русской цивилизации от интервенции мирового Содома и возрождению Единой Руси — исторической России.По итогам мероприятия было принято обращение к Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу, Верховному Комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и всему Совету безопасности ООН, которым и напомнили, что укро-неонацисты делают с УПЦ:- Зеленский своим указом лишил гражданства 13 архиереев УПЦ. Это митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий (Егоренко), епископ Ладыжинский Сергий (Аницой), митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней (Середний), митрополит Святогорский Арсений (Яковенко). Этот указ Зеленского – прямое нарушение нормы статьи 15 Всеобщей декларации прав человека ("Каждый человек имеет право на гражданство. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства"), а также положения статьи 25 Конституции Украины ("Гражданин Украины не может быть лишен гражданства");- против 30 архиереев УПЦ возбуждены уголовные дела. Служба безопасности Украины (СБУ) осуществляет уголовное преследование митрополита Черкасского и Каневского Феодосия (Снигирева), митрополита Чернобыльского и Вышгородского, наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя), митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки (Коваленко) и многих других. Их чаще всего преследуют по статье 161 УК Украины - разжигание межконфессиональной розни. Так как УПЦ старается противостоять переманиванию украинцев в Украинскую греко-католическую церковь (УГКЦ) и прочие раскольничьи и полусектанские образования, не имеющие к религии никакого отношения. "Уголовные дела по 161 статье УК Украины равнозначны требованию отречения от части учения Православной Церкви, то есть являются актом геноцида по религиозному признаку!", -- написали участники Форума;- с 2018 года было незаконно захвачено и перерегистрировано свыше 1500 храмов. Представители раскольничьей и неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) и праворадикальных группировок таких, как "Правый Сектор"* и "Азов"*, проводят силовой захват, избивая верующих и духовенство. И тысячи фактов прямого насилия над верующими и духовенством УПЦ замалчиваются и не расследуются. И это тоже принуждение к отречению от своих религиозных убеждений, подпадающее под определение геноцида по религиозному признаку;- 20 августа 2024 года Верховной Радой был принят закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", который дал государственным органам право отменять юридическую регистрацию общин УПЦ, как центров, связанных с "государством-агрессором". То есть с Россией. И устав Киевской митрополии УПЦ был подвергнут псевдонаучной и предвзятой экспертизе, которая и "доказала" ее связь с Русской православной церковью (РПЦ), что в Украине провозглашено государственным преступлением.Вот поэтому участники Форума написали в своем обращении: "Мы, участники форума "Один народ, одна вера" обращаемся к вам и ко всей мировой общественности, чтобы донести правду о том, что Украина является не молодой демократией, а супертоталитарным режимом. Этот режим в XXI веке осуществляет настоящий религиозный геноцид против своих же граждан! Кровь и слезы верующих Украинской православной церкви на руках каждого, кто поддерживает преступную украинскую власть!"Хорошее мероприятие и хорошее, правильное обращение. Их должно быть больше. Даже с учетом общеизвестного: и коллективный Запад и его протеже в Украине – неонацисты знают что делают. Они "отменяют" Россию, и в этом деле для них все средства хороши. Неонацисты безнаказанны в Украине, потому что пользуются полным покровительством своих кураторов.Однако, как известно, сведения о преступления режима Зеленского просачиваются в мир и становятся достоянием и западного широкого общественного мнения. Ведь вода камень точит и пробивает путь истины. И к истине. И указанный форум, объединивший активистов трех восточнославянских государств, служит этому процессу.*Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ

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