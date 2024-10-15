https://ukraina.ru/20241015/1058110360.html
Военный обозреватель Алексей Живов: Россия движется к Орехову, а ВСУ планируют контрнаступ без авиации
Военный обозреватель Алексей Живов: Россия движется к Орехову, а ВСУ планируют контрнаступ без авиации - 15.10.2024 Украина.ру
Военный обозреватель Алексей Живов: Россия движется к Орехову, а ВСУ планируют контрнаступ без авиации
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2024-10-15T17:08
2024-10-15T17:08
2024-10-15T17:08
эксклюзив
спецоперация
мелитополь
россия
угледар
вооруженные силы украины
запорожская область
"искандер"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1e/1057786474_4:0:2045:1148_1920x0_80_0_0_404c35758ad97eb5607401e66d2c2eea.jpg.webp
Сейчас в СМИ пишут о якобы резкой активизации боевых действий на Запорожском направлении, но ничего подобного там нет. Там еще с начала 2024 года идет медленное и вялотекущее наступление наших войск: шаг за шагом, посадка за посадкой.Мы расширяем линию фронта на Времевском выступе и постепенно продвигаемся к Орехову. Но проблема в том, что там очень тяжело воевать, потому что это одна сплошная степь с редкими лесополосами, которые давно стерты в пыль. И продвижение в лоб идет очень тяжело.Я полагал, что после взятия Угледара наша группировка попытается нанести фланговый удар всей группировке ВСУ, которая обороняет район Орехова, но этого тоже не произошло.При этом ВСУ не отказываются от идеи фикс заскочить в Мелитополь и перерезать сухопутный коридор в Крым. В прошлый раз эта попытка полностью провалилась из-за отсутствия у противника авиационной компоненты и благодаря грамотной работе наших 58-й и 35-й армий под командованием генерала Попова, который сейчас сидит под домашним арестом.Я слышал, что в районе Степногорска у противника сосредоточена бригада. Она давно там стоит, но не наступает. И в районе Орехова у Украины много войск. Но они тоже пока не двигаются.Возможно, враг рассчитывает, что из-за отвлечения наших сил на Курское и Южно-Донецкое направление у него удастся проскочить эшелонированную оборону, а потом моторизованными частями прорваться к Мелитополю. Идея тоже. Ну хорошо. Пусть попробуют еще раз.Эта идея полностью провалится снова, потому что без массированного использования авиационного компонента никакого шанса на успешное наступление на таком театре боевых действий у ВСУ нет. С учетом того, какая мощная авиационная компонента у нас появилась в последнее время и насколько точно стали бить наши "Искандеры".
https://ukraina.ru/20230209/1043437282.html
https://ukraina.ru/20241014/1058081595.html
мелитополь
россия
угледар
запорожская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1e/1057786474_259:0:1790:1148_1920x0_80_0_0_9f56efb59d6e73bdd3a62a4695b10317.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, спецоперация, мелитополь, россия, угледар, вооруженные силы украины, запорожская область, "искандер"
Эксклюзив, Спецоперация, Мелитополь, Россия, Угледар, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, "Искандер"
Военный обозреватель Алексей Живов: Россия движется к Орехову, а ВСУ планируют контрнаступ без авиации
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Сейчас в СМИ пишут о якобы резкой активизации боевых действий на Запорожском направлении, но ничего подобного там нет. Там еще с начала 2024 года идет медленное и вялотекущее наступление наших войск: шаг за шагом, посадка за посадкой.
Мы расширяем линию фронта на Времевском выступе и постепенно продвигаемся к Орехову. Но проблема в том, что там очень тяжело воевать, потому что это одна сплошная степь с редкими лесополосами, которые давно стерты в пыль. И продвижение в лоб идет очень тяжело.
Я полагал, что после взятия Угледара
наша группировка попытается нанести фланговый удар всей группировке ВСУ, которая обороняет район Орехова, но этого тоже не произошло.
При этом ВСУ не отказываются от идеи фикс заскочить в Мелитополь
и перерезать сухопутный коридор в Крым
. В прошлый раз эта попытка полностью провалилась из-за отсутствия у противника авиационной компоненты и благодаря грамотной работе наших 58-й и 35-й армий под командованием генерала Попова
, который сейчас сидит под домашним арестом.
Я слышал, что в районе Степногорска у противника сосредоточена бригада. Она давно там стоит, но не наступает. И в районе Орехова у Украины
много войск. Но они тоже пока не двигаются.
Возможно, враг рассчитывает, что из-за отвлечения наших сил на Курское и Южно-Донецкое направление у него удастся проскочить эшелонированную оборону, а потом моторизованными частями прорваться к Мелитополю. Идея тоже. Ну хорошо. Пусть попробуют еще раз.
Эта идея полностью провалится снова, потому что без массированного использования авиационного компонента никакого шанса на успешное наступление на таком театре боевых действий у ВСУ нет. С учетом того, какая мощная авиационная компонента у нас появилась в последнее время и насколько точно стали бить наши "Искандеры".