https://ukraina.ru/20241015/1058110360.html

Военный обозреватель Алексей Живов: Россия движется к Орехову, а ВСУ планируют контрнаступ без авиации

Военный обозреватель Алексей Живов: Россия движется к Орехову, а ВСУ планируют контрнаступ без авиации - 15.10.2024 Украина.ру

Военный обозреватель Алексей Живов: Россия движется к Орехову, а ВСУ планируют контрнаступ без авиации

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

2024-10-15T17:08

2024-10-15T17:08

2024-10-15T17:08

эксклюзив

спецоперация

мелитополь

россия

угледар

вооруженные силы украины

запорожская область

"искандер"

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Сейчас в СМИ пишут о якобы резкой активизации боевых действий на Запорожском направлении, но ничего подобного там нет. Там еще с начала 2024 года идет медленное и вялотекущее наступление наших войск: шаг за шагом, посадка за посадкой.Мы расширяем линию фронта на Времевском выступе и постепенно продвигаемся к Орехову. Но проблема в том, что там очень тяжело воевать, потому что это одна сплошная степь с редкими лесополосами, которые давно стерты в пыль. И продвижение в лоб идет очень тяжело.Я полагал, что после взятия Угледара наша группировка попытается нанести фланговый удар всей группировке ВСУ, которая обороняет район Орехова, но этого тоже не произошло.При этом ВСУ не отказываются от идеи фикс заскочить в Мелитополь и перерезать сухопутный коридор в Крым. В прошлый раз эта попытка полностью провалилась из-за отсутствия у противника авиационной компоненты и благодаря грамотной работе наших 58-й и 35-й армий под командованием генерала Попова, который сейчас сидит под домашним арестом.Я слышал, что в районе Степногорска у противника сосредоточена бригада. Она давно там стоит, но не наступает. И в районе Орехова у Украины много войск. Но они тоже пока не двигаются.Возможно, враг рассчитывает, что из-за отвлечения наших сил на Курское и Южно-Донецкое направление у него удастся проскочить эшелонированную оборону, а потом моторизованными частями прорваться к Мелитополю. Идея тоже. Ну хорошо. Пусть попробуют еще раз.Эта идея полностью провалится снова, потому что без массированного использования авиационного компонента никакого шанса на успешное наступление на таком театре боевых действий у ВСУ нет. С учетом того, какая мощная авиационная компонента у нас появилась в последнее время и насколько точно стали бить наши "Искандеры".

https://ukraina.ru/20230209/1043437282.html

https://ukraina.ru/20241014/1058081595.html

мелитополь

россия

угледар

запорожская область

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, мелитополь, россия, угледар, вооруженные силы украины, запорожская область, "искандер"