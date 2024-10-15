https://ukraina.ru/20241015/1058040193.html

Наталия Сербина: кто она

Наталия Сербина: кто она - 15.10.2024 Украина.ру

Наталия Сербина: кто она

Украинская певица, фольклорист, этномузыколог, кандидат искусствоведения, исполнительница песен и псальм на колёсной лире

2024-10-15T19:03

2024-10-15T19:03

2024-10-15T19:03

новости

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Наталия Васильевна Сербина родилась 17 марта 1977 г. во Львове.Окончила Житомирское музыкальное училище им. В. С. Косенко, поступила в Национальную музыкальную академию Украины им. П. И. Чайковского. После окончания в 2000 году академии поступила в аспирантуру на кафедру теории музыки. В 2013 году защитила диссертацию на тему "Украинская традиционная лирика: пути формирования и этапы эволюции".Выступала в составе ансамблей аутентичной украинской музыки "Древо" и "Божичи", в дальнейшем начала сольную исполнительскую карьеру. С 2008 года возглавляет ансамбль "Стрела". С 2001 по 2003 год играла в спектакле "В поисках утраченного времени… Жизнь". (совместный проект ЦСИ ДАХ и фольклорного ансамбля "Божичи").Этнографические исследования Наталии Сербиной показали, что и в XIX, и в XX веке колёсная лира в украинской традиции не была чисто мужским инструментом. В 2011 году вышел сольный диск Сербиной "Ой вийду я на гору високу. Ліричні пісні та псальми Центральної України" по материалам экспедиций на Центральную Украину. Этот диск стал первым сольным альбомом исполнителя аутентичного фольклора и первой записью псальм в женском исполнении.С 2000 года преподает фольлорное пение в студии при хоре им. Г. Верёвки (Киев). С 2009 года ведёт постоянные мастерклассы по украинскому аутентичному пению в Москве, с 2013-го — мастерклассы по украинскому аутентичному пению в Харькове.Участие в конкурсах и фестивалях: Лауреат международного фольклорного фестиваля "Деснянский хоровод" (Брянск, 2011); лауреат вокального конкурса международного фольклорного фестиваля "Песнь земли" (Московская обл., г. Зеленоград, 2011). Победа в номинации "Лучший голос"; лауреат вокального конкурса фестиваля Interfolk, Санкт-Петербург (2011) — в номинации "сольное исполнительство"; лауреат I степени Московского международного фестиваля славянской музыки, конкурс фольклорных ансамблей и солистов (Москва, апрель 2013 года); номинант на премию "Голос мира" на международном этническом фестивале "Мир Сибири" в Шушенском (июль 2013).

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новости