Наталия Сербина: кто она
© Из личного архиваНаталия Сербина
© Из личного архива
Украинская певица, фольклорист, этномузыколог, кандидат искусствоведения, исполнительница песен и псальм на колёсной лире
Наталия Васильевна Сербина родилась 17 марта 1977 г. во Львове.
Окончила Житомирское музыкальное училище им. В. С. Косенко, поступила в Национальную музыкальную академию Украины им. П. И. Чайковского. После окончания в 2000 году академии поступила в аспирантуру на кафедру теории музыки.
В 2013 году защитила диссертацию на тему "Украинская традиционная лирика: пути формирования и этапы эволюции".
Выступала в составе ансамблей аутентичной украинской музыки "Древо" и "Божичи", в дальнейшем начала сольную исполнительскую карьеру.
С 2008 года возглавляет ансамбль "Стрела".
С 2001 по 2003 год играла в спектакле "В поисках утраченного времени… Жизнь". (совместный проект ЦСИ ДАХ и фольклорного ансамбля "Божичи").
Этнографические исследования Наталии Сербиной показали, что и в XIX, и в XX веке колёсная лира в украинской традиции не была чисто мужским инструментом. В 2011 году вышел сольный диск Сербиной "Ой вийду я на гору високу. Ліричні пісні та псальми Центральної України" по материалам экспедиций на Центральную Украину. Этот диск стал первым сольным альбомом исполнителя аутентичного фольклора и первой записью псальм в женском исполнении.
С 2000 года преподает фольлорное пение в студии при хоре им. Г. Верёвки (Киев).
С 2009 года ведёт постоянные мастерклассы по украинскому аутентичному пению в Москве, с 2013-го — мастерклассы по украинскому аутентичному пению в Харькове.
Участие в конкурсах и фестивалях:
Лауреат международного фольклорного фестиваля "Деснянский хоровод" (Брянск, 2011); лауреат вокального конкурса международного фольклорного фестиваля "Песнь земли" (Московская обл., г. Зеленоград, 2011). Победа в номинации "Лучший голос"; лауреат вокального конкурса фестиваля Interfolk, Санкт-Петербург (2011) — в номинации "сольное исполнительство"; лауреат I степени Московского международного фестиваля славянской музыки, конкурс фольклорных ансамблей и солистов (Москва, апрель 2013 года); номинант на премию "Голос мира" на международном этническом фестивале "Мир Сибири" в Шушенском (июль 2013).