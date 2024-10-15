Наталия Сербина: кто она - 15.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241015/1058040193.html
Наталия Сербина: кто она
Наталия Сербина: кто она - 15.10.2024 Украина.ру
Наталия Сербина: кто она
Украинская певица, фольклорист, этномузыколог, кандидат искусствоведения, исполнительница песен и псальм на колёсной лире
2024-10-15T19:03
2024-10-15T19:03
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0f/1058097113_0:153:853:633_1920x0_80_0_0_815c074acb7b75e82d230419857ed05f.jpg
Наталия Васильевна Сербина родилась 17 марта 1977 г. во Львове.Окончила Житомирское музыкальное училище им. В. С. Косенко, поступила в Национальную музыкальную академию Украины им. П. И. Чайковского. После окончания в 2000 году академии поступила в аспирантуру на кафедру теории музыки. В 2013 году защитила диссертацию на тему "Украинская традиционная лирика: пути формирования и этапы эволюции".Выступала в составе ансамблей аутентичной украинской музыки "Древо" и "Божичи", в дальнейшем начала сольную исполнительскую карьеру. С 2008 года возглавляет ансамбль "Стрела". С 2001 по 2003 год играла в спектакле "В поисках утраченного времени… Жизнь". (совместный проект ЦСИ ДАХ и фольклорного ансамбля "Божичи").Этнографические исследования Наталии Сербиной показали, что и в XIX, и в XX веке колёсная лира в украинской традиции не была чисто мужским инструментом. В 2011 году вышел сольный диск Сербиной "Ой вийду я на гору високу. Ліричні пісні та псальми Центральної України" по материалам экспедиций на Центральную Украину. Этот диск стал первым сольным альбомом исполнителя аутентичного фольклора и первой записью псальм в женском исполнении.С 2000 года преподает фольлорное пение в студии при хоре им. Г. Верёвки (Киев). С 2009 года ведёт постоянные мастерклассы по украинскому аутентичному пению в Москве, с 2013-го — мастерклассы по украинскому аутентичному пению в Харькове.Участие в конкурсах и фестивалях: Лауреат международного фольклорного фестиваля "Деснянский хоровод" (Брянск, 2011); лауреат вокального конкурса международного фольклорного фестиваля "Песнь земли" (Московская обл., г. Зеленоград, 2011). Победа в номинации "Лучший голос"; лауреат вокального конкурса фестиваля Interfolk, Санкт-Петербург (2011) — в номинации "сольное исполнительство"; лауреат I степени Московского международного фестиваля славянской музыки, конкурс фольклорных ансамблей и солистов (Москва, апрель 2013 года); номинант на премию "Голос мира" на международном этническом фестивале "Мир Сибири" в Шушенском (июль 2013).
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0f/1058097113_0:73:853:713_1920x0_80_0_0_95a03392bfa4cf20d446ef643d4e9b8f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости
Новости

Наталия Сербина: кто она

19:03 15.10.2024
 
© Из личного архиваНаталия Сербина
Наталия Сербина
© Из личного архива
Читать в
Украинская певица, фольклорист, этномузыколог, кандидат искусствоведения, исполнительница песен и псальм на колёсной лире
Наталия Васильевна Сербина родилась 17 марта 1977 г. во Львове.
Окончила Житомирское музыкальное училище им. В. С. Косенко, поступила в Национальную музыкальную академию Украины им. П. И. Чайковского. После окончания в 2000 году академии поступила в аспирантуру на кафедру теории музыки.
В 2013 году защитила диссертацию на тему "Украинская традиционная лирика: пути формирования и этапы эволюции".
Выступала в составе ансамблей аутентичной украинской музыки "Древо" и "Божичи", в дальнейшем начала сольную исполнительскую карьеру.
С 2008 года возглавляет ансамбль "Стрела".
С 2001 по 2003 год играла в спектакле "В поисках утраченного времени… Жизнь". (совместный проект ЦСИ ДАХ и фольклорного ансамбля "Божичи").
Этнографические исследования Наталии Сербиной показали, что и в XIX, и в XX веке колёсная лира в украинской традиции не была чисто мужским инструментом. В 2011 году вышел сольный диск Сербиной "Ой вийду я на гору високу. Ліричні пісні та псальми Центральної України" по материалам экспедиций на Центральную Украину. Этот диск стал первым сольным альбомом исполнителя аутентичного фольклора и первой записью псальм в женском исполнении.
С 2000 года преподает фольлорное пение в студии при хоре им. Г. Верёвки (Киев).
С 2009 года ведёт постоянные мастерклассы по украинскому аутентичному пению в Москве, с 2013-го — мастерклассы по украинскому аутентичному пению в Харькове.
Участие в конкурсах и фестивалях:
Лауреат международного фольклорного фестиваля "Деснянский хоровод" (Брянск, 2011); лауреат вокального конкурса международного фольклорного фестиваля "Песнь земли" (Московская обл., г. Зеленоград, 2011). Победа в номинации "Лучший голос"; лауреат вокального конкурса фестиваля Interfolk, Санкт-Петербург (2011) — в номинации "сольное исполнительство"; лауреат I степени Московского международного фестиваля славянской музыки, конкурс фольклорных ансамблей и солистов (Москва, апрель 2013 года); номинант на премию "Голос мира" на международном этническом фестивале "Мир Сибири" в Шушенском (июль 2013).
 
Новости
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:01Франц Клинцевич: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию
20:34Правительство Польши пояснило, чего ожидает от Киева в вопросе Волынской резни
19:38Правительство Польши: "Мы продолжаем безоговорочно помогать там, где можем помочь России проиграть войну"
19:03Наталия Сербина: кто она
18:13Геноцид по религиозному признаку. Русский мир против антицерковных репрессий
18:00"Мёртвые души" Закарпатья, запасы газа, бегущие артисты. Итоги 15 октября
17:52Правительство Польши: граждан возмущает украинская молодёжь в пятизвездочных отелях
17:38Депутат Рады: на снижении призывного возраста на Украине настаивает Запад
17:25"Идет война, ребята свою жизнь отдают": Володин призвал депутатов не пиариться за счет странных инициатив
17:20Суд ЛНР приговорил украинского наводчика к 23 годам колонии строгого режима
17:08Военный обозреватель Алексей Живов: Россия движется к Орехову, а ВСУ планируют контрнаступ без авиации
17:07Курское направление: потери ВСУ за сутки превысили 200 человек
17:06Павел Наркевич: Россия использует Угледар так, что "Ланцеты" и "Орланы" зачистят всю Украину
17:00Константин Асмолов о том, кто выдумал историю о северокорейских военных на Украине и что готовит КНДР
16:53Минкультуры Украины подсчитало невозвращенцев
16:22Первый дрон от Украина.ру уже на передовой! Смотрите наш спецрепортаж из Белгородской области
16:20На фоне продвижения РФ: в Британии странно отреагировали на запрет Киева говорить об облавах ТЦК
16:19Минус 300 тысяч: почему школьники массово бегут с Украины
16:06Правительство Франции пообещало Украине €3 млрд, но €1 млрд куда-то пропал
16:03Проверенные опытом советские правила: как менялась тактика боевых действий в ходе СВО
Лента новостейМолния