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Паспорта и хлеб. Что связывает Фритьофа Нансена с Украиной

Паспорта и хлеб. Что связывает Фритьофа Нансена с Украиной - 10.10.2024 Украина.ру

Паспорта и хлеб. Что связывает Фритьофа Нансена с Украиной

10 октября 1861 года родился выдающийся норвежский путешественник и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии мира 1922 года Фритьоф Нансен. Это человек, который спас миллионы жизней от голода и беспредела миграционных служб, и его опыт мог бы и сегодня пригодиться во всём мире

2024-10-10T08:00

2024-10-10T08:00

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После Первой Мировой войны Фритьоф Нансен, уже обладавший огромным авторитетом как полярный исследователь и дипломат (он стал одним из создателей современной Норвегии), стал одним из тех, кто готовил создание Лиги наций. Именно за эту деятельность он удостоен Нобелевской премии 1922 года.Первой проблемой, с которой столкнулся Нансен в Лиге — это военнопленные. Их было полмиллиона, 300 тыс. из которых из России. Уже в ноябре 1920 года Нансен отчитался перед Ассамблеей, что добился возвращения 200 тысяч человек на родину, и подчеркнул, что и предположить не мог, что столкнётся с таким количеством человеческих страданий. В окончательном отчёте 1922 года он заявил, что репатриировано 427 886 военнопленных из более чем 30 стран.Следующий вопрос, за который взялся он с мандатом Лиги — лица без гражданства.Огромное количество бывших подданных Российской и Османской империй было вынуждено бежать и оказалось в разных странах с недействительными документами.Декрет ВЦИК и СНК от 15 декабря 1921 года гласил, что все лица, уехавшие после 7 ноября 1917 года без разрешения Советской власти, или боровшиеся против неё, объявлялись лишенными гражданства. Те, кто находились за рубежом до ноября 1917 года, могли подтвердить гражданство в консульствах. К июлю 1922 года миллион сто шестьдесят тысяч человек оказались без гражданства. И это только зарегистрированные.27 июня 1921 года на заседании Совета Лиги Наций было решено создать должность верховного комиссара по делам русских беженцев. Нансен согласился занять этот пост и в сентябре приступил к своим обязанностям.Представители десяти стран и ряда международных организаций приняли решение о выпуске специального сертификата — документа, удостоверявшего личность человека без гражданства, "паспорта апатрида". Нансен курировал деятельность совещательного комитета, решавшего правовые и финансовые вопросы, связанные с этим документом.Открылись представительства верховного комиссара в разных странах. Де-факто, это были аналоги посольств, куда эмигранты могли обратиться за помощью и защитой. В начале июля 1922 года "нансеновский паспорт" был окончательно утвержден. Право на его получение предоставлялось также и 320 тысячам армян, спасшимся от резни, а также грекам и туркам, где взаимная этническая чистка вежливо называлась "обменом населением".Чтобы получить "нансеновский паспорт", нужно было предоставить документы, свидетельствующие о том, что человек действительно эмигрант, и паспорт, выданный до захвата власти большевиками. Также нужно было быть законопослушным на месте пребывания и иметь средства для оплаты самого паспорта и его продления. В год за паспорт нужно было платить около 5 франков (или сумму в других валютах). После оплаты в паспорт вклеивали марку с портретом Нансена. Малоимущие или определенные категории людей (например, раненые в Первую Мировую войну) имели возможность получить паспорт бесплатно.Для того, чтобы получить этот документ, не обязательно было уезжать из дома.Так, например, оставшийся у себя на пригородной даче Куоккала Илья Репин просто убыл в Финляндию вместе с домом и садом — граница Финляндии прошла через дачную местность, а до 1940 года он не дожил, и его участок вернулся в Россию вместе с могилой живописца. Последние восемь лет своей жизни Илья Ефимович прожил по нансеновскому паспорту.Художница Зинаида Серебрякова после отъезда во Францию была лишена советского гражданства и получила нансеновский паспорт. Затем двое её детей также получили этот документ. Генерал Антон Деникин также имел этот документ, а Иван Бунин предъявлял его во время поездки за Нобелевской премией по литературе.В 1926 году получение статуса беженца упростилось. Лига Наций постановила, что беженцем является любой человек русского происхождения, не имеющий гражданства. Аннулировался паспорт только в том случае, если его обладатель посещал СССР. Всего же около шестисот тысяч покинувших Россию стали обладателями нансеновских паспортов. Никто из них не был выдан ВЧК и ОГПУ.В 1921-23 годах на Украине и в Поволжье разразился жуткий голод. Нансен возглавил Международный комитет помощи голодающим. Его работа сталкивалась со множеством трудностей — от нежелания Советской власти обращаться за помощью и признавать Лигу Наций до откровенной неприязни европейских государств к большевикам.В России и в Украине были созданы специальные комиссии по помощи голодающим, так называемые "Помголод". Сюда поступали телеграммы с грифом "Голодная" (передавать в первую очередь). Вот всего лишь один из документов того времени из Екатеринославской губернии:"В Апостоловском районе население ест котов и собак. Скота осталось менее десяти процентов. Детская смертность растет. Такие волости, как Каменская, Грушевская, Марьянская, Покровская, дают 40-60 трупов ежедневно от голода. В Грушевке 187 детей умерло от абсолютного голода".Объясняя необходимость своих усилий, Нансен говорил:"Положение дел следующее: в Канаде сейчас такой хороший урожай, что она могла бы выделить зерна втрое больше, чем это необходимо для предотвращения страшного голода в России. В США у фермеров гниёт пшеница, и они не могут найти покупателей для избытков своего зерна. В Аргентине накопилось такое количество кукурузы, что её некуда девать, ею уже начинают топить паровозы. Во всех портах Европы и Америки зря простаивают целые флотилии судов. Мы не знаем, чем их загрузить. А тем временем на Востоке, рядом с нами, голодают миллионы людей! Пусть Лига Наций поможет этим людям, и не стоит здесь быть лицемерами!..Найдётся ли здесь среди нашего собрания хоть один человек, который посмеет сказать, что он скорее готов допустить гибель 20 миллионов человек от голодной смерти, нежели оказать помощь Советскому правительству?"И такие находились. Например, представитель новообразованного Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев заявил, что он скорее готов допустить гибель миллионов голодающих, чем прийти на помощь Советскому правительству. Однако и в защиту Нансена выступил тоже только один человек — британский делегат Роберт Сесил.В Нобелевской речи Нансен говорил:"Именно слепой фанатизм обеих сторон переводит конфликты на уровень борьбы и разрушения, тогда как дискуссии, взаимопонимание и терпимость могут принести гораздо более значительный успех".Деньги от Нобелевской премии он вложил также в помощь беженцам и голодающим.Были открыты представительства нансеновского комитета в Москве и Харькове. Последнее возглавлял капитан норвежской армии и будущий глава прогитлеровского правительства Видхун Квислинг. Помимо гуманитарной помощи в Харькове и Крыму он скупал по дешёвке произведения искусства, а также вывез из тогдашней столицы УССР двух русских жён.Сам Нансен побывал в Харькове в 1923 году и был принят Христианом Раковским и другими тогдашними руководителями Украины. Встреча состоялась в здании нынешнего Художественного музея по улице Совнаркомовской 11 (с 2003 года там мемориальная доска), конфискованном у наследников "пивного короля" Игнатищева. Посетил он и один из детских домов им. Нансена. Был также устроен прием в Харьковской Держопере.13 февраля 1923 года, харьковская газета "Коммунист" сообщила о том, что оба директора оперы арестованы на семь дней, заместитель уволен, местный руководитель Красного Креста также арестован на три дня, а два посредника, работавших с иностранными организациями по оказанию помощи на Украине, получили строгий выговор.Местный представитель АРА (американской гуманитарной организации) объясняет в отчете причины этого следующим образом: 1) напитки не были готовы к приходу гостей и так и не были поданы; 2) скатерть была грязная и 3) после мероприятия не досчитались стульев."Нансен сам много ездил по Советской стране и поддерживал постоянный контакт со своими людьми, с другими организациями и с советскими властями. Он не боялся свирепствовавших тогда страшных болезней — сыпного тифа, холеры, малярии, чумы. Своим людям Нансен советовал носить одежду из гладких тканей, за которые насекомым невозможно зацепиться, и с минимальным количеством отверстий. Он предписывал соблюдать строжайшую гигиену и почаще употреблять дезинфицирующие средства.Но не так-то легко было неукоснительно соблюдать все меры предосторожности, и 10 из 60 его сотрудников умерли от сыпного тифа. Сам он педантично соблюдал все предписания. Один врач, возвращавшийся с ним в одном купе, и медсестра, ехавшая в том же вагоне, были не так осторожны, и оба умерли", — вспоминала его дочь Лив.В 1922-23 годах "миссия Нансена" доставила только в УССР 315 тысяч пудов продовольствия (12,2 млн пайков), более 1 тысячи продовольственных вещественных тюков, 40 тонн медикаментов на сумму 140 тысяч долларов, 116 тонн рыбьего жира; продовольственную помощь миссии получили 90 200 человек.В продовольственные тюки "миссии Нансена" входило 7 килограммов муки, 4 банки сгущенки, по килограмму сала и сахара, 40 граммов чая.Отдельным направлением работы была производственная помощь селянам. Так, при личном содействии Нансена в Украину было доставлено 45 тракторов для организации тракторных отрядов. Создавались также образцовые сельскохозяйственные предприятия.Об этой нансеновской эпопее можно рассказывать бесконечно. С тех пор Нобелевская премия мира сильно девальвировалась, и давно среди её лауреатов не было таких по-настоящему достойных, как Фритьоф Нансен.

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история, история ссср, история украины, украина, россия, харьков, лига наций, красный крест, 1920-е