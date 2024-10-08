https://ukraina.ru/20241008/1057968106.html

Запрет "Телеграма" в Полтаве, визит Пашиняна, "убийце" Фарион – арест без права залога. Итоги 8 октября

Запрет "Телеграма" в Полтаве, визит Пашиняна, "убийце" Фарион – арест без права залога. Итоги 8 октября - 08.10.2024 Украина.ру

Запрет "Телеграма" в Полтаве, визит Пашиняна, "убийце" Фарион – арест без права залога. Итоги 8 октября

В одной из украинских областей решили-таки запретить "Телеграм"; "Саммита мира" не будет; подозреваемый в убийстве Фарион останется под стражей; в Москву приехали лидеры стран СНГ

2024-10-08T18:16

2024-10-08T18:16

2024-10-08T18:27

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"Мирной" конференции Зеленского не будетВторой "Глобальный саммит мира", который Украина планировала провести в ноябре 2024 года, не состоится. Об этом украинскому изданию "Телеграф" сообщила советница главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Дарья Заривна.К ноябрю "все должно быть готово для его проведения", отметила она, но сама встреча проведена не будет."Пока что проходят тематические конференции по каждому пункту формулы ("формула мира Владимира Зеленского". – Ред.), которые оканчиваются принятие коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для будущего мирного плана Второго саммита", – туманно рассказала она.О каком новом "мирном плане" идет речь, неясно; всего неделю назад Зеленский привез в США уже существующий, который показал президенту страны Джо Байдену и обсудил с обоими кандидатами – Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Реакция западных СМИ была сдержанной, а The New York Times написала, что его план больше похож на "план покупок".Прошлый, первый саммит прошел в начале лета в швейцарском Бюргенштоке. Цель его была собрать представителей стран Глобального юга, однако руководство КНР на встречу не приехало, а многие страны проигнорировали подписание итогового коммюнике.Позднее Швейцария сообщила, что присоединится во встрече "Друзей мира", которую организовывают Пекин и Бразилиа, чтобы предложить свой альтернативный план урегулирования конфликта.Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал участие Женевы странным, так как, по его словам, Швейцария по отношению к украинскому конфликту утратила нейтралитет. Еще более странным он назвал участие Франции, страны – члена НАТО.Полтава без телеграмаПосле задержания владельца "Телеграма" Павла Дурова во Франции о запрете, ограничении или хотя бы частичном регулировании мессенджера заговорили во многих странах. В России предложили запретить пользоваться "Телеграмом" военным, а на Украине – запретили. И не только им, а и чиновникам, но пока только на рабочей технике.Во вторник, 8 октября, полтавские власти проголосовали за полный запрет "Телеграма" на территории региона.Члены регламентной комиссии облсовета единогласно проголосовали за, поскольку "данные пользователей через телеграм могут попасть к властям России".Политика конфиденциальности Telegram с 2018 года подразумевает передачу данных преступников большинства стран. Никаких нововведений в этом смысле компания не принимала, сообщил неделей ранее Дуров, который находится не под стражей, но под запретом покидать Францию."Всякий раз, когда мы получали правильно оформленный юридический запрос по соответствующим линиям связи, мы проверяли его и раскрывали IP-адреса/номера телефонов опасных преступников", - заверил он.На днях стало также известно, что его спутница Юлия Вавилова, задержанная вместе с владельцем телеграм, при допросах потеряла ребенка.Саммит стран СНГВо вторник в сети также появилось видео, снятое президентом Армении Николом Пашиняном – он устроил велопрогулку по туманной Москве.На кадрах, появившихся позднее и других ракурсов, видно, что президента сопровождал кортеж, медики и ГИБДД.Пашинян приехал на саммит СНГ, где собирался провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры стран СНГ собирались подвести итоги работы содружества в этому году и определить задачи на перспективу.В российскую столицу также прибыли лидеры остальных стран СНГ - президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Азербайджана Ильхам Алиев.Накануне помощник президента по международным делам Юрий Ушаков рассказал о неформальной встрече в Ново-Огареве: разговор был спокойный, откровенный, дружеский, по его словам. Он добавил, что "наверняка были и отдельные контакты между лидерами".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал мероприятие "абсолютно частным.""Дело, построенное на допущениях"Подозреваемого в убийстве филолога и радикалки Ирины Фарион 18-летнего Вячеслава Зинченко Галицкий районный суд оставил под стражей, хотя адвокаты просили через апелляцию отменить это решение. По информации корреспондента "Еспресо" из зала суда, внести залог он также не сможет.В сеть попали и речи сторон защиты и обвинения.Адвокат Игорь Сулима:Второй адвокат:"Мне слабо верится, что 18-летний парень, приехавший из Днепра во Львов, по-приколу решил кого-то убить."Прокурор:"При продлении меры пресечения следователь и судья учли полученные доказательства. Во время экспертизы на лавке, которая находится на месте происшествия, изъяты запаховые следы, которые на 99% сходятся с Вячеславом Зинченко."Эту экспертизу с привлечение кинологов и собак провели в конце сентября. Фарион была убита в конце июля.Зинченко ранее говорил журналистам, что, если в СИЗО с ним что-нибудь случится – он не планировал самоубийство. Прямо в зале суда ему неоднократно угрожала дочь Фарион София Семчишин. На днях на фронте погиб ее муж, служивший в бригаде Нацгвардии "Рубеж" Василий Особа.О планах Запада в отношении украинского конфликта и самой Украины - в материале Василия Стоякина Новая формула Запада: земля в обмен на войну на сайте Украина.ру.

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, россия, франция, ирина фарион, александр зинченко, никол пашинян, снг, telegram, офис президента