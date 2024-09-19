Харрис планирует встретиться с Зеленским - Блумберг - 19.09.2024 Украина.ру
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Харрис планирует встретиться с Зеленским - Блумберг
Харрис планирует встретиться с Зеленским - Блумберг - 19.09.2024 Украина.ру
Харрис планирует встретиться с Зеленским - Блумберг
Кандидат в президенты США от Демократической партии и действующий вице-президент Камала Харрис планирует на следующей неделе встретиться в Вашингтоне с Владимиром Зеленским, передает агентство Блумберг
2024-09-19T10:35
2024-09-19T10:35
новости
камала харрис
россия
сша
владимир зеленский
джо байден
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По словам осведомленного источника, так Харрис пытается расширить свой внешнеполитический профиль.Ожидается, что Зеленский во время визита в США будет добиваться членства в НАТО и Европейском союзе, соглашений по безопасности, а также постоянных поставок более современного оружия в рамках своего "плана победы".Он планирует представить план Байдену, а также показать его Харрис и Трампу.Экс-лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе. Журналист Рейтер задал ему вопрос, состоится ли встреча.В Нью-Йорке 10 сентября стартовала 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, в свою очередь, ранее заявлял, что США пока не готовы объявить о возможности новой встречи президента США Джо Байдена с Владимиром Зеленским в Белом доме или на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Журнал Economist при этом утверждал, что Зеленский и Байден проведут встречу во время Генассамблеи ООН, это будет последний шанс для Киева убедить США поменять позицию по применению западного оружия для ударов по РФ.Подробнее о бесполезности ударов вглубь РФ - в материале Сергея Зуева Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.
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новости, камала харрис, россия, сша, владимир зеленский, джо байден
Новости, Камала Харрис, Россия, США, Владимир Зеленский, Джо Байден

Харрис планирует встретиться с Зеленским - Блумберг

10:35 19.09.2024
 
© Public domain
© Public domain
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Кандидат в президенты США от Демократической партии и действующий вице-президент Камала Харрис планирует на следующей неделе встретиться в Вашингтоне с Владимиром Зеленским, передает агентство Блумберг
По словам осведомленного источника, так Харрис пытается расширить свой внешнеполитический профиль.
Ожидается, что Зеленский во время визита в США будет добиваться членства в НАТО и Европейском союзе, соглашений по безопасности, а также постоянных поставок более современного оружия в рамках своего "плана победы".
Он планирует представить план Байдену, а также показать его Харрис и Трампу.
Экс-лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе. Журналист Рейтер задал ему вопрос, состоится ли встреча.
"Возможно, что да", - ответил Трамп.
В Нью-Йорке 10 сентября стартовала 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, в свою очередь, ранее заявлял, что США пока не готовы объявить о возможности новой встречи президента США Джо Байдена с Владимиром Зеленским в Белом доме или на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Журнал Economist при этом утверждал, что Зеленский и Байден проведут встречу во время Генассамблеи ООН, это будет последний шанс для Киева убедить США поменять позицию по применению западного оружия для ударов по РФ.
Подробнее о бесполезности ударов вглубь РФ - в материале Сергея Зуева Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.
 
НовостиКамала ХаррисРоссияСШАВладимир ЗеленскийДжо Байден
 
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