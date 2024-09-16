Линин объяснил, почему ВСУ не умеют наступать большими силами и проигрывают ВС РФ в тяжелой технике - 16.09.2024 Украина.ру
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Линин объяснил, почему ВСУ не умеют наступать большими силами и проигрывают ВС РФ в тяжелой технике
Линин объяснил, почему ВСУ не умеют наступать большими силами и проигрывают ВС РФ в тяжелой технике - 16.09.2024 Украина.ру
Линин объяснил, почему ВСУ не умеют наступать большими силами и проигрывают ВС РФ в тяжелой технике
Украина не умеет наступать механизированными силами, потому что таких сил у нее просто нет. Противник проигрывает российской армии в технике. Западные поставки есть, но они важны в большей степени для пиара. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2024-09-16T04:00
2024-09-16T04:00
новости
россия
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запорожье
т-72 "урал"
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танки
всу
военная техника
наступление
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Некоторые аналитики утверждают, что у ВСУ на Запорожье собрана приличная группировка. Но нужно понимать, что там для эффективного наступления нужны целые корпуса. Противник такими силами наступать не умеет. У них нет таких командиров, рассказал военкор.Сейчас главком ВСУ Александр Сырский бросает по разным направлениям боеготовые "пожарные команды", которые на какой-то момент стабилизируют ситуацию, а в других местах у противника возникает коллапс, отметил журналист.Украина по-прежнему воюет на Т-64 и трофейных танках Т-72 и Т-80. Английский "Челленджер" откуда-то вышел и сразу же был уничтожен. Западной технике тяжело работать в таких условиях. Воевать в такой местности можно только на советской технике, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.руО том, когда ВС РФ смогут окончательно срезать Времевский выступ и начнут охват Угледара — в интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, запорожье, т-72 "урал", т-80, танки, всу, военная техника, наступление, вс рф, сво
Новости, Россия, Украина, Запорожье, Т-72 "Урал", Т-80, танки, ВСУ, военная техника, наступление, ВС РФ, СВО

Линин объяснил, почему ВСУ не умеют наступать большими силами и проигрывают ВС РФ в тяжелой технике

04:00 16.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота военнослужащих 17-й гвардейской артиллерийской бригады 3 армейского корпуса на 240-мм самоходном миномете 2с4 "Тюльпан" в зоне проведения специальной военной операции.
Работа военнослужащих 17-й гвардейской артиллерийской бригады 3 армейского корпуса на 240-мм самоходном миномете 2с4 Тюльпан в зоне проведения специальной военной операции. - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
Украина не умеет наступать механизированными силами, потому что таких сил у нее просто нет. Противник проигрывает российской армии в технике. Западные поставки есть, но они важны в большей степени для пиара. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Некоторые аналитики утверждают, что у ВСУ на Запорожье собрана приличная группировка. Но нужно понимать, что там для эффективного наступления нужны целые корпуса. Противник такими силами наступать не умеет. У них нет таких командиров, рассказал военкор.
Сейчас главком ВСУ Александр Сырский бросает по разным направлениям боеготовые "пожарные команды", которые на какой-то момент стабилизируют ситуацию, а в других местах у противника возникает коллапс, отметил журналист.
"Украина не умеет наступать механизированными силами, потому что таких сил у нее просто нет. Противник проигрывает нам в технике. Западные поставки есть, но они важны в большей степени для пиара", — подчеркнул Линин.
Украина по-прежнему воюет на Т-64 и трофейных танках Т-72 и Т-80. Английский "Челленджер" откуда-то вышел и сразу же был уничтожен. Западной технике тяжело работать в таких условиях. Воевать в такой местности можно только на советской технике, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.ру
О том, когда ВС РФ смогут окончательно срезать Времевский выступ и начнут охват Угледара — в интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой на сайте Украина.ру
Владимир Орлов интервью
12 сентября, 14:29
Владимир Орлов о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на МурманскРоссийское государство расположено на очень большой территории, и США за счет своей спутниковой разведки находят у нас какие-то дырки. У нас есть подвижные системы ПВО, которые перемещаются и устраивают засады. Но ВСУ запускают беспилотники очень низко, скрывая их в складках местности, чтобы ПВО не смогли их обнаружить своим дальним обнаружением
 
НовостиРоссияУкраинаЗапорожьеТ-72 "Урал"Т-80танкиВСУвоенная техниканаступлениеВС РФСВО
 
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