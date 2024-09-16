Линин объяснил, почему ВСУ не умеют наступать большими силами и проигрывают ВС РФ в тяжелой технике
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота военнослужащих 17-й гвардейской артиллерийской бригады 3 армейского корпуса на 240-мм самоходном миномете 2с4 "Тюльпан" в зоне проведения специальной военной операции.
Украина не умеет наступать механизированными силами, потому что таких сил у нее просто нет. Противник проигрывает российской армии в технике. Западные поставки есть, но они важны в большей степени для пиара. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Некоторые аналитики утверждают, что у ВСУ на Запорожье собрана приличная группировка. Но нужно понимать, что там для эффективного наступления нужны целые корпуса. Противник такими силами наступать не умеет. У них нет таких командиров, рассказал военкор.
Сейчас главком ВСУ Александр Сырский бросает по разным направлениям боеготовые "пожарные команды", которые на какой-то момент стабилизируют ситуацию, а в других местах у противника возникает коллапс, отметил журналист.
"Украина не умеет наступать механизированными силами, потому что таких сил у нее просто нет. Противник проигрывает нам в технике. Западные поставки есть, но они важны в большей степени для пиара", — подчеркнул Линин.
Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.ру
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