https://ukraina.ru/20240916/1057444813.html

Линин объяснил, почему ВСУ не умеют наступать большими силами и проигрывают ВС РФ в тяжелой технике

Линин объяснил, почему ВСУ не умеют наступать большими силами и проигрывают ВС РФ в тяжелой технике - 16.09.2024 Украина.ру

Линин объяснил, почему ВСУ не умеют наступать большими силами и проигрывают ВС РФ в тяжелой технике

Украина не умеет наступать механизированными силами, потому что таких сил у нее просто нет. Противник проигрывает российской армии в технике. Западные поставки есть, но они важны в большей степени для пиара. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

2024-09-16T04:00

2024-09-16T04:00

2024-09-16T04:00

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Некоторые аналитики утверждают, что у ВСУ на Запорожье собрана приличная группировка. Но нужно понимать, что там для эффективного наступления нужны целые корпуса. Противник такими силами наступать не умеет. У них нет таких командиров, рассказал военкор.Сейчас главком ВСУ Александр Сырский бросает по разным направлениям боеготовые "пожарные команды", которые на какой-то момент стабилизируют ситуацию, а в других местах у противника возникает коллапс, отметил журналист.Украина по-прежнему воюет на Т-64 и трофейных танках Т-72 и Т-80. Английский "Челленджер" откуда-то вышел и сразу же был уничтожен. Западной технике тяжело работать в таких условиях. Воевать в такой местности можно только на советской технике, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.руО том, когда ВС РФ смогут окончательно срезать Времевский выступ и начнут охват Угледара — в интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240912/1057404504.html

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новости, россия, украина, запорожье, т-72 "урал", т-80, танки, всу, военная техника, наступление, вс рф, сво