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Швейцария не подходит на роль посредника в украинском конфликте - Захарова

Швейцария не подходит на роль посредника в украинском конфликте - Захарова - 12.09.2024 Украина.ру

Швейцария не подходит на роль посредника в украинском конфликте - Захарова

Москва не считает, что Берн может претендовать на роль посредника в урегулировании украинского конфликта. Об этом 12 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

2024-09-12T13:35

2024-09-12T13:35

2024-09-12T13:36

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"Берн сближается с НАТО, рассматривает альянс в качестве гаранта своей безопасности, укрепляет с ним сотрудничество", - перечислила Захарова.По ее словам, если Швейцария действительно считает, что старается вовлечь Россию в некий мирный процесс по урегулированию украинского кризиса (хотя такие усилия не очень заметны), то она может перестать стараться, Москва много раз заявляла, что никогда не будет участвовать в форматах, основанных на "формуле Зеленского", которую продвигает Швейцария.Захарова также отметила, что данная позиция доводилась до Берна много раз, а российская сторона никогда не отказывалась от переговоров и готова к рассмотрению действительно серьезных предложений, направленных на устранение первопричин украинского кризиса (угроз, созданных расширением НАТО на восток и формированием на территории Украины плацдарма против России).Ранее в МИД Швейцарии сообщили, что Берн продолжает работать над привлечением России к мирной конференции по Украине.Подробнее о прошедшем в Швейцарии саммите - в материале Владимира Скачко Саммит в Швейцарии: провал Украины с продолжением и надеждой на успех на сайте Украина.ру.

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швейцария, мария захарова, новости, россия, украина, мид, нато