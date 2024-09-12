Швейцария не подходит на роль посредника в украинском конфликте - Захарова - 12.09.2024 Украина.ру
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Швейцария не подходит на роль посредника в украинском конфликте - Захарова
Швейцария не подходит на роль посредника в украинском конфликте - Захарова - 12.09.2024 Украина.ру
Швейцария не подходит на роль посредника в украинском конфликте - Захарова
Москва не считает, что Берн может претендовать на роль посредника в урегулировании украинского конфликта. Об этом 12 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
2024-09-12T13:35
2024-09-12T13:36
швейцария
мария захарова
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"Берн сближается с НАТО, рассматривает альянс в качестве гаранта своей безопасности, укрепляет с ним сотрудничество", - перечислила Захарова.По ее словам, если Швейцария действительно считает, что старается вовлечь Россию в некий мирный процесс по урегулированию украинского кризиса (хотя такие усилия не очень заметны), то она может перестать стараться, Москва много раз заявляла, что никогда не будет участвовать в форматах, основанных на "формуле Зеленского", которую продвигает Швейцария.Захарова также отметила, что данная позиция доводилась до Берна много раз, а российская сторона никогда не отказывалась от переговоров и готова к рассмотрению действительно серьезных предложений, направленных на устранение первопричин украинского кризиса (угроз, созданных расширением НАТО на восток и формированием на территории Украины плацдарма против России).Ранее в МИД Швейцарии сообщили, что Берн продолжает работать над привлечением России к мирной конференции по Украине.Подробнее о прошедшем в Швейцарии саммите - в материале Владимира Скачко Саммит в Швейцарии: провал Украины с продолжением и надеждой на успех на сайте Украина.ру.
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швейцария, мария захарова, новости, россия, украина, мид, нато
Швейцария, Мария Захарова, Новости, Россия, Украина, МИД, НАТО

Швейцария не подходит на роль посредника в украинском конфликте - Захарова

13:35 12.09.2024 (обновлено: 13:36 12.09.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Москва не считает, что Берн может претендовать на роль посредника в урегулировании украинского конфликта. Об этом 12 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
"Берн сближается с НАТО, рассматривает альянс в качестве гаранта своей безопасности, укрепляет с ним сотрудничество", - перечислила Захарова.
По ее словам, если Швейцария действительно считает, что старается вовлечь Россию в некий мирный процесс по урегулированию украинского кризиса (хотя такие усилия не очень заметны), то она может перестать стараться, Москва много раз заявляла, что никогда не будет участвовать в форматах, основанных на "формуле Зеленского", которую продвигает Швейцария.
Захарова также отметила, что данная позиция доводилась до Берна много раз, а российская сторона никогда не отказывалась от переговоров и готова к рассмотрению действительно серьезных предложений, направленных на устранение первопричин украинского кризиса (угроз, созданных расширением НАТО на восток и формированием на территории Украины плацдарма против России).
"Российская сторона не может согласиться на встречи ради встреч, участие в процессе ради процесса или всерьёз рассматривать предложения, в которых указанные основополагающие вопросы откровенно игнорируются", - заключила Захарова.
Ранее в МИД Швейцарии сообщили, что Берн продолжает работать над привлечением России к мирной конференции по Украине.
Подробнее о прошедшем в Швейцарии саммите - в материале Владимира Скачко Саммит в Швейцарии: провал Украины с продолжением и надеждой на успех на сайте Украина.ру.
 
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