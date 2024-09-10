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Мэр Ивано-Франковска объявил кампанию против "обилия русскоговорящих жителей"

Мэр Ивано-Франковска объявил кампанию против "обилия русскоговорящих жителей" - 10.09.2024 Украина.ру

Мэр Ивано-Франковска объявил кампанию против "обилия русскоговорящих жителей"

Ивано-Франковск на западе Украины запускает инициативу по работе языковых инспекторов из-за обилия русскоговорящих жителей. Об этом заявил в соцсетях мэр города Руслан Марцинкив после встречи с уполномоченным по защите госязыка на Украине Тарасом Креминем

2024-09-10T13:20

2024-09-10T13:20

2024-09-10T13:20

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"Во Франковске введем такую гражданскую инициативу - языковые инспектора... К сожалению, русского языка в городе стало больше. Это проблема для нашего государства", - пожаловался Марцинкив.О деталях работы инспекторов мэр пообещал рассказать после начала их деятельности.После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу со всем, что связано с РФ, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Подробнее о травле русскоязычных - в материале Украинская певица раззадорила русофобов - выпустила альбом на русском языке на сайте Украина.ру.

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