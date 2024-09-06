На Максакову* завели уголовное дело, известна статья - 06.09.2024 Украина.ру
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На Максакову* завели уголовное дело, известна статья
На Максакову* завели уголовное дело, известна статья - 06.09.2024 Украина.ру
На Максакову* завели уголовное дело, известна статья
Оперной певице, экс-солистке Мариинского театра и иноагенту Марии Максаковой* грозит до шести лет тюрьмы за призывы к спонсированию ВСУ. Об этом 6 сентября написал SHOT
2024-09-06T11:55
2024-09-06T11:55
дискредитация вс рф
новости
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мария максакова
денис вороненков
всу
русский добровольческий корпус
уголовное дело
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Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".Основанием стали видеоролики певицы в соцсетях, где она активно призывает россиян донатить ВСУ, "чтобы скорее добиться поражения России".Оперная певица Мария Максакова* – вдова беглого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В 2016 году, опасаясь преследования на родине за коррупцию, он уехал на Украину вместе с супругой. В 2017-м его застрелил неизвестный прямо в центре Киева. Дело до сих пор остается нераскрытым.Максакова после произошедшего решила остаться жить в Киеве вместе с их общим малолетним сыном. У певицы есть также двое детей от первого брака с бизнесменом Владимиром Тюриным. Однако ни экс-супруг, ни старшие дочь с сыном не хотят общаться с артисткой.В мае 2023 года, после многочисленных оскорблений в адрес России и россиян Минюст РФ признал Максакову иностранным агентом. Певица продолжает поливать грязью Россию и россиян из Киева.В числе последних ее высказываний - похвала в адрес террористов из "Русского добровольческого корпуса" (РДК)** и легиона "Свобода России"**, атаковавших Белгородскую область и оскорбление с трудом выжившего после болезни олимпийского чемпиона Романа Костомарова.*Иноагент.**Запрещенная в РФ террористическая организация.
https://ukraina.ru/20240316/1053924258.html
https://ukraina.ru/20230607/1046989255.html
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дискредитация вс рф, новости, россия, киев, украина, мария максакова, денис вороненков, всу, русский добровольческий корпус, уголовное дело
Дискредитация ВС РФ, Новости, Россия, Киев, Украина, Мария Максакова, Денис Вороненков, ВСУ, Русский добровольческий корпус, уголовное дело

На Максакову* завели уголовное дело, известна статья

11:55 06.09.2024
 
© Мария Максакова/ИнстаграмМария Максакова
Мария Максакова
© Мария Максакова/Инстаграм
Читать в
Оперной певице, экс-солистке Мариинского театра и иноагенту Марии Максаковой* грозит до шести лет тюрьмы за призывы к спонсированию ВСУ. Об этом 6 сентября написал SHOT
Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".
Основанием стали видеоролики певицы в соцсетях, где она активно призывает россиян донатить ВСУ, "чтобы скорее добиться поражения России".
Оперная певица Мария Максакова* – вдова беглого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В 2016 году, опасаясь преследования на родине за коррупцию, он уехал на Украину вместе с супругой. В 2017-м его застрелил неизвестный прямо в центре Киева. Дело до сих пор остается нераскрытым.
Максакова после произошедшего решила остаться жить в Киеве вместе с их общим малолетним сыном. У певицы есть также двое детей от первого брака с бизнесменом Владимиром Тюриным. Однако ни экс-супруг, ни старшие дочь с сыном не хотят общаться с артисткой.
В мае 2023 года, после многочисленных оскорблений в адрес России и россиян Минюст РФ признал Максакову иностранным агентом.
Певица продолжает поливать грязью Россию и россиян из Киева.
В числе последних ее высказываний - похвала в адрес террористов из "Русского добровольческого корпуса" (РДК)** и легиона "Свобода России"**, атаковавших Белгородскую область и оскорбление с трудом выжившего после болезни олимпийского чемпиона Романа Костомарова.
Мария Максакова
16 марта, 13:23
Местные могли бы и уехать, раз их "просили": Максакова* поддержала террористов, атаковавших границу РФБеглая оперная певица Мария Максакова* заявила, что диверсанты из "Русского добровольческого корпуса" (РДК)** и легиона "Свобода России"** - молодцы, а жители Белгорода - нет, раз не уехали из своих домов, когда их "попросили"
Пресс-конференция М. Максаковой в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
7 июня 2023, 12:39
"Протезирование березовыми пеньками": Поплавская поставила на место Максакову*, унизившую КостомароваБеглая оперная певица и иноагент Мария Максакова оскорбила с трудом выжившего после болезни олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Актриса Яна Поплавская вступилась за него, отметив, что исполнительница еще ответит за свои бесчеловечные слова. Об этом 7 июня написал "Стархит"
*Иноагент.
**Запрещенная в РФ террористическая организация.
 
Дискредитация ВС РФНовостиРоссияКиевУкраинаМария МаксаковаДенис ВороненковВСУРусский добровольческий корпусуголовное дело
 
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