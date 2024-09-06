https://ukraina.ru/20240906/1057279157.html

На Максакову* завели уголовное дело, известна статья

На Максакову* завели уголовное дело, известна статья - 06.09.2024 Украина.ру

На Максакову* завели уголовное дело, известна статья

Оперной певице, экс-солистке Мариинского театра и иноагенту Марии Максаковой* грозит до шести лет тюрьмы за призывы к спонсированию ВСУ. Об этом 6 сентября написал SHOT

2024-09-06T11:55

2024-09-06T11:55

2024-09-06T11:55

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мария максакова

денис вороненков

всу

русский добровольческий корпус

уголовное дело

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Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".Основанием стали видеоролики певицы в соцсетях, где она активно призывает россиян донатить ВСУ, "чтобы скорее добиться поражения России".Оперная певица Мария Максакова* – вдова беглого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В 2016 году, опасаясь преследования на родине за коррупцию, он уехал на Украину вместе с супругой. В 2017-м его застрелил неизвестный прямо в центре Киева. Дело до сих пор остается нераскрытым.Максакова после произошедшего решила остаться жить в Киеве вместе с их общим малолетним сыном. У певицы есть также двое детей от первого брака с бизнесменом Владимиром Тюриным. Однако ни экс-супруг, ни старшие дочь с сыном не хотят общаться с артисткой.В мае 2023 года, после многочисленных оскорблений в адрес России и россиян Минюст РФ признал Максакову иностранным агентом. Певица продолжает поливать грязью Россию и россиян из Киева.В числе последних ее высказываний - похвала в адрес террористов из "Русского добровольческого корпуса" (РДК)** и легиона "Свобода России"**, атаковавших Белгородскую область и оскорбление с трудом выжившего после болезни олимпийского чемпиона Романа Костомарова.*Иноагент.**Запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ukraina.ru/20240316/1053924258.html

https://ukraina.ru/20230607/1046989255.html

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дискредитация вс рф, новости, россия, киев, украина, мария максакова, денис вороненков, всу, русский добровольческий корпус, уголовное дело