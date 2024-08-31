https://ukraina.ru/20240831/1057162806.html

Стреляли в спину: священник рассказал об атаке ВСУ на монастырь в Курской области

Стреляли в спину: священник рассказал об атаке ВСУ на монастырь в Курской области - 31.08.2024 Украина.ру

Стреляли в спину: священник рассказал об атаке ВСУ на монастырь в Курской области

Вэсэушники, напавшие на Горнальский мужской монастырь в Курской области, выстрелили в спину убегавшего монаха во время эвакуации священнослужителей. Об этом 31 августа рассказал протоиерей Олег Чебанов

2024-08-31T16:04

2024-08-31T16:04

2024-08-31T16:04

новости

курская область

россия

украина

всу

стрельба

йенс столтенберг

монастырь

атака

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1f/1057161265_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_92fa8c1d81c03d88734115a9c893a703.jpg

Он отметил, что во время нападения ВСУ в храме монастыря шла служба, и сначала пытались спрятаться, но позже приняли решение покинуть строение. Во время эвакуации вэсэушники открыли огонь в спину одному из послушников.Протоиерей добавил, что против Вооруженных сил России "сражаются нелюди", а происходящее сейчас на Украине - "это битва, борьба со злом".Ранее, 14 августа, то есть в праздник Медовый Спас, ВСУ атаковали Вознесенский храм-часовню в Глушковском районе Курской области. 12 священников, несших службу в Суджанском районе региона, покинули эту территорию. В настоящее время все они находятся у родственников в Курске.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 7,8 тысяч человек, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 507 боевых бронированных машины, 235 автомобилей.В субботу, 31 августа, генсек НАТО Йенс Столтенберг фактически похвалил киевский режим, заявив, что вооруженное вторжение в Курскую область не нарушает международного права, "и это решение Украины, как себя защищать".Параллельно британский журнал The Economist сообщил со ссылкой на спутниковые снимки, что ситуация в Курской области стабилизировалась. Также в материале издания отмечено, что Киев начал авантюру в Курской области с непонятными целями. Авторы статьи отмечают, что задачи ВСУ были скрыты, чтобы провал нельзя было отличить от успеха.Кроме того, журналисты The Economist обратили внимание на то, что украинских военных совсем не беспокоит исход их попыток прорыва в Курскую область, по их мнению операция якобы уже достигла важных целей. А именно - доказать миру, что у Киева есть силы и ресурсы.К выводу о том, что украинское вторжение в Курскую область провалилось, пару дней назад пришел и американский журнал Forbes. Журналисты этого издания сообщили, что если целью ВСУ было оттянуть российские подразделения с Покровского направления и "оно могло быть отвлекающим маневром, то оно провалилось".

https://ukraina.ru/20240814/1056867614.html

https://ukraina.ru/20240831/1057156562.html

курская область

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, россия, украина, всу, стрельба, йенс столтенберг, монастырь, атака