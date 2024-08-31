"Особенно в направлении Красноармейска": в Германии забеспокоились о судьбе ВСУ - 31.08.2024 Украина.ру
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"Особенно в направлении Красноармейска": в Германии забеспокоились о судьбе ВСУ
"Особенно в направлении Красноармейска": в Германии забеспокоились о судьбе ВСУ - 31.08.2024 Украина.ру
"Особенно в направлении Красноармейска": в Германии забеспокоились о судьбе ВСУ
Обстановка для Вооруженных сил Украины на востоке страны очень тяжелая, особенно в районе Красноармейска (Покровска). Такое заявление в эфире немецкого телеканала Welt сделал журналист Кристоф Ваннер
2024-08-31T13:26
2024-08-31T13:26
новости
россия
украина
донецкая народная республика
игорь кимаковский
вооруженные силы украины
германия
покровск/красноармейск
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Ранее аналогичное заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис. Он отметил, что "вся линия фронта ВСУ на Покровском направлении рушится, и это происходит молниеносно".Меркурис добавил, что взятие города российскими силами обернется для ВСУ крайне плачевно: ВС РФ улучшат логистику и смогут использовать это преимущество для продвижения в сторону Днепра.Немецкий журналист Юлиан Рёпке также констатировал, что скорость продвижения российской армии и жалобы со стороны представителей ВСУ свидетельствуют об обрушении украинской обороны."То, что происходит к востоку от Покровска, похоже на крупномасштабный отход оставшихся украинских сил", – сказал Рёпке.Похожую версию изложили и журналисты американского New York Times. По мнению журналистов, Россия показывает в направлении Красноармейска "несокрушимую военную мощь", и что "российский импульс не ослабевает".Полковник Маркус Рейснер из военной академии в Австрии согласился с этой формулировкой, уточнив лишь, что "какого-либо ослабления российского импульса, вызванного какой-либо передислокацией, не наблюдается"."Такого не было даже в Бахмуте": боевик ВСУ рассказал, что происходит на Покровском направленииВ среду, 28 августа, стало известно, что российские силы перерезали европейский маршрут трассы Е50 на Красноармейском (Покровском) направлении, что существенно осложнит снабжение группировки ВСУ в Карловке. Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский тогда контатировал, что следующей целью ВС РФ на Красноармейском направлении станет Селидово.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.
https://ukraina.ru/20240829/1057114236.html
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украина
донецкая народная республика
германия
покровск/красноармейск
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новости, россия, украина, донецкая народная республика, игорь кимаковский, вооруженные силы украины, германия, покровск/красноармейск
Новости, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Игорь Кимаковский, Вооруженные силы Украины, Германия, Покровск/Красноармейск

"Особенно в направлении Красноармейска": в Германии забеспокоились о судьбе ВСУ

13:26 31.08.2024
 
© Фото : 80-а окрема десантно-штурмова Галицька бригада / Telegramвоеннослужащий 80-й одшбр ВСУ
военнослужащий 80-й одшбр ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : 80-а окрема десантно-штурмова Галицька бригада / Telegram
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Обстановка для Вооруженных сил Украины на востоке страны очень тяжелая, особенно в районе Красноармейска (Покровска). Такое заявление в эфире немецкого телеканала Welt сделал журналист Кристоф Ваннер

"Там идет бой, очень тяжелая обстановка для Украины, особенно в Донецком районе, в направлении Красноармейска", - сказал он. уточнив, что ВСУ приходится эвакуироваться из важных позиций украинской линии обороны.

Ранее аналогичное заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис. Он отметил, что "вся линия фронта ВСУ на Покровском направлении рушится, и это происходит молниеносно".
Меркурис добавил, что взятие города российскими силами обернется для ВСУ крайне плачевно: ВС РФ улучшат логистику и смогут использовать это преимущество для продвижения в сторону Днепра.
- РИА Новости, 1920, 29.08.2024
29 августа, 12:47
"Молниеносно": британский эксперт заметил проблему ВСУ под КрасноармейскомУ ВСУ большие проблемы на Красноармейском (Покровском) направлении, и ситуация усугубляется очень быстро. Такое заявление в своем блоге на YouTube сделал британский эксперт Александр Меркурис
Немецкий журналист Юлиан Рёпке также констатировал, что скорость продвижения российской армии и жалобы со стороны представителей ВСУ свидетельствуют об обрушении украинской обороны.
"То, что происходит к востоку от Покровска, похоже на крупномасштабный отход оставшихся украинских сил", – сказал Рёпке.
Похожую версию изложили и журналисты американского New York Times. По мнению журналистов, Россия показывает в направлении Красноармейска "несокрушимую военную мощь", и что "российский импульс не ослабевает".
Полковник Маркус Рейснер из военной академии в Австрии согласился с этой формулировкой, уточнив лишь, что "какого-либо ослабления российского импульса, вызванного какой-либо передислокацией, не наблюдается".
"Такого не было даже в Бахмуте": боевик ВСУ рассказал, что происходит на Покровском направлении
В среду, 28 августа, стало известно, что российские силы перерезали европейский маршрут трассы Е50 на Красноармейском (Покровском) направлении, что существенно осложнит снабжение группировки ВСУ в Карловке. Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский тогда контатировал, что следующей целью ВС РФ на Красноармейском направлении станет Селидово.
Работа 88-й разведывательно-диверсионной бригады Эспаньола - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
29 августа, 14:23
Покровский фронт. Селидово уже наполовину наше, ВСУ в Карловке почти в окруженииДонецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о том, как идет продвижение на покровском фронте
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.
 
НовостиРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаИгорь КимаковскийВооруженные силы УкраиныГерманияПокровск/Красноармейск
 
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