"Особенно в направлении Красноармейска": в Германии забеспокоились о судьбе ВСУ
© Фото : 80-а окрема десантно-штурмова Галицька бригада / Telegramвоеннослужащий 80-й одшбр ВСУ
© Фото : 80-а окрема десантно-штурмова Галицька бригада / Telegram
Обстановка для Вооруженных сил Украины на востоке страны очень тяжелая, особенно в районе Красноармейска (Покровска). Такое заявление в эфире немецкого телеканала Welt сделал журналист Кристоф Ваннер
"Там идет бой, очень тяжелая обстановка для Украины, особенно в Донецком районе, в направлении Красноармейска", - сказал он. уточнив, что ВСУ приходится эвакуироваться из важных позиций украинской линии обороны.
Ранее аналогичное заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис. Он отметил, что "вся линия фронта ВСУ на Покровском направлении рушится, и это происходит молниеносно".
Меркурис добавил, что взятие города российскими силами обернется для ВСУ крайне плачевно: ВС РФ улучшат логистику и смогут использовать это преимущество для продвижения в сторону Днепра.
Немецкий журналист Юлиан Рёпке также констатировал, что скорость продвижения российской армии и жалобы со стороны представителей ВСУ свидетельствуют об обрушении украинской обороны.
"То, что происходит к востоку от Покровска, похоже на крупномасштабный отход оставшихся украинских сил", – сказал Рёпке.
Похожую версию изложили и журналисты американского New York Times. По мнению журналистов, Россия показывает в направлении Красноармейска "несокрушимую военную мощь", и что "российский импульс не ослабевает".
Полковник Маркус Рейснер из военной академии в Австрии согласился с этой формулировкой, уточнив лишь, что "какого-либо ослабления российского импульса, вызванного какой-либо передислокацией, не наблюдается".
В среду, 28 августа, стало известно, что российские силы перерезали европейский маршрут трассы Е50 на Красноармейском (Покровском) направлении, что существенно осложнит снабжение группировки ВСУ в Карловке. Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский тогда контатировал, что следующей целью ВС РФ на Красноармейском направлении станет Селидово.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.