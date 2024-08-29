Полянский пригрозил Украине расплатой за "курскую авантюру" - 29.08.2024 Украина.ру
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Полянский пригрозил Украине расплатой за "курскую авантюру"
Полянский пригрозил Украине расплатой за "курскую авантюру" - 29.08.2024 Украина.ру
Полянский пригрозил Украине расплатой за "курскую авантюру"
Киеву придется сполна расплатиться за атаку украинских боевиков на Курскую область. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза ООН
2024-08-29T07:34
2024-08-29T07:38
новости
курская область
украина
киев
дмитрий полянский
оон
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"В отсутствие у ВСУ переброшенных в Курскую область резервов, сейчас российскими войсками освобождаются последние опорные пункты, которые ВСУ последовательно укрепляли и удерживали еще с 2014 года. И это только начало. Расплачиваться за "курскую авантюру" Украине еще придется сполна", – заверил Полянский.По его словам, обстрелы украинскими войсками Курской АЭС и их планы по захвату ядерного объекта – "безрассудства", которые стали возможны из-за "беспринципной страусиной позиции" западников.Он также подчеркнул, что Киев атакой на Курскую область выбрал режим эскалации и снял все вопросы о возможном мирном решении украинского конфликта.В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Общие потери ВСУ за время боевых действий на Курском направлении составили более 6,6 тысячи военнослужащих, почти 80 танков, свыше 60 бронетранспортеров, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня и другое. Подробнее - в материале Российские артиллеристы ликвидировали группу вражеских штурмовиков в Курской области на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, украина, киев, дмитрий полянский, оон
Новости, Курская область, Украина, Киев, Дмитрий Полянский, ООН

Полянский пригрозил Украине расплатой за "курскую авантюру"

07:34 29.08.2024 (обновлено: 07:38 29.08.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанк Дмитрий Полянский
 Дмитрий Полянский
© POOL
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Киеву придется сполна расплатиться за атаку украинских боевиков на Курскую область. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза ООН
"В отсутствие у ВСУ переброшенных в Курскую область резервов, сейчас российскими войсками освобождаются последние опорные пункты, которые ВСУ последовательно укрепляли и удерживали еще с 2014 года. И это только начало. Расплачиваться за "курскую авантюру" Украине еще придется сполна", – заверил Полянский.
По его словам, обстрелы украинскими войсками Курской АЭС и их планы по захвату ядерного объекта – "безрассудства", которые стали возможны из-за "беспринципной страусиной позиции" западников.
Он также подчеркнул, что Киев атакой на Курскую область выбрал режим эскалации и снял все вопросы о возможном мирном решении украинского конфликта.
В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Общие потери ВСУ за время боевых действий на Курском направлении составили более 6,6 тысячи военнослужащих, почти 80 танков, свыше 60 бронетранспортеров, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня и другое.
Подробнее - в материале Российские артиллеристы ликвидировали группу вражеских штурмовиков в Курской области на сайте Украина.ру.
 
НовостиКурская областьУкраинаКиевДмитрий ПолянскийООН
 
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