Полковник запаса о том, смогут ли вражеские самолеты F-16 "дотянуться" ракетами JASSM до Новороссийска
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон "МАКС-2011"
Сейчас в Краснодарский край перебросили ЗРК С-500. Видимо, мы решили как зонтиком закрыть весь флот в одной гавани. Но этого явно недостаточно. Пока точно неизвестно, сколько у Украины самолетов F-16. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
На днях OSINT (разведка по открытым источникам. - Ред.) противника выложила в открытый доступ спутниковые снимки российских кораблей в Новороссийске. Весь Черноморский флот, кроме Средиземноморской эскадры, которая сейчас в Тартусе, стоит там как в Перл-Харборе, рассказал эксперт.
От БЭКов вход на базу закрыт баржами, но пока неизвестно, что у Украины с F-16. Мы видели только четыре самолета, которые "презентовал" Владимир Зеленский. Два нелетающих (макеты, которые облиты краской), и два – датские, отметил он.
"Да, мы перебросили в Краснодарский край С-500. Видимо, мы решили как зонтиком закрыть весь флот в одной гавани. Но этого явно недостаточно. Мы же не знаем, сколько у Украины F-16. Нам говорили о самолетах из Нидерландов, а в небе мы увидели датские машины", - отметил Мощанский.
Несмотря на то, что F-16 - это старые модели, они оснащены израильским электрооборудованием. Если их вооружат новыми американскими ракетами JASSM c дальностью поражения в 370 км (говорят, что Storm Shadow к ним трудно адаптировать), эти истребители будут крайне опасны, подытожил собеседник издания.
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