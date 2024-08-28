Полковник запаса о том, смогут ли вражеские самолеты F-16 "дотянуться" ракетами JASSM до Новороссийска - 28.08.2024 Украина.ру
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Полковник запаса о том, смогут ли вражеские самолеты F-16 "дотянуться" ракетами JASSM до Новороссийска
Полковник запаса о том, смогут ли вражеские самолеты F-16 "дотянуться" ракетами JASSM до Новороссийска - 28.08.2024 Украина.ру
Полковник запаса о том, смогут ли вражеские самолеты F-16 "дотянуться" ракетами JASSM до Новороссийска
Сейчас в Краснодарский край перебросили ЗРК С-500. Видимо, мы решили как зонтиком закрыть весь флот в одной гавани. Но этого явно недостаточно. Пока точно неизвестно, сколько у Украины самолетов F-16. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-08-28T04:45
2024-08-28T04:45
новости
украина
новороссийск
краснодарский край
владимир зеленский
илья мощанский
черноморский флот
f-16
ракеты
флот
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На днях OSINT (разведка по открытым источникам. - Ред.) противника выложила в открытый доступ спутниковые снимки российских кораблей в Новороссийске. Весь Черноморский флот, кроме Средиземноморской эскадры, которая сейчас в Тартусе, стоит там как в Перл-Харборе, рассказал эксперт.От БЭКов вход на базу закрыт баржами, но пока неизвестно, что у Украины с F-16. Мы видели только четыре самолета, которые "презентовал" Владимир Зеленский. Два нелетающих (макеты, которые облиты краской), и два – датские, отметил он.Несмотря на то, что F-16 - это старые модели, они оснащены израильским электрооборудованием. Если их вооружат новыми американскими ракетами JASSM c дальностью поражения в 370 км (говорят, что Storm Shadow к ним трудно адаптировать), эти истребители будут крайне опасны, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск читайте на сайте Украина.руО том, может ли визит главы МАГАТЭ поменять тактику киевского режима на Курском направлении - в интервью Ростислава Ищенко: Европа по-прежнему хочет загнать Россию за Урал и надеется разделить трофеи на сайте Украина.ру
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новороссийск
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Новости
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новости, украина, новороссийск, краснодарский край, владимир зеленский, илья мощанский, черноморский флот, f-16, ракеты, флот, корабли, сво, зенитные ракетные комплексы
Новости, Украина, Новороссийск, краснодарский край, Владимир Зеленский, Илья Мощанский, Черноморский флот, F-16, ракеты, флот, корабли, СВО, зенитные ракетные комплексы

Полковник запаса о том, смогут ли вражеские самолеты F-16 "дотянуться" ракетами JASSM до Новороссийска

04:45 28.08.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон "МАКС-2011"
Международный авиационно-космический салон МАКС-2011 - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Сейчас в Краснодарский край перебросили ЗРК С-500. Видимо, мы решили как зонтиком закрыть весь флот в одной гавани. Но этого явно недостаточно. Пока точно неизвестно, сколько у Украины самолетов F-16. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
На днях OSINT (разведка по открытым источникам. - Ред.) противника выложила в открытый доступ спутниковые снимки российских кораблей в Новороссийске. Весь Черноморский флот, кроме Средиземноморской эскадры, которая сейчас в Тартусе, стоит там как в Перл-Харборе, рассказал эксперт.
От БЭКов вход на базу закрыт баржами, но пока неизвестно, что у Украины с F-16. Мы видели только четыре самолета, которые "презентовал" Владимир Зеленский. Два нелетающих (макеты, которые облиты краской), и два – датские, отметил он.
"Да, мы перебросили в Краснодарский край С-500. Видимо, мы решили как зонтиком закрыть весь флот в одной гавани. Но этого явно недостаточно. Мы же не знаем, сколько у Украины F-16. Нам говорили о самолетах из Нидерландов, а в небе мы увидели датские машины", - отметил Мощанский.
Несмотря на то, что F-16 - это старые модели, они оснащены израильским электрооборудованием. Если их вооружат новыми американскими ракетами JASSM c дальностью поражения в 370 км (говорят, что Storm Shadow к ним трудно адаптировать), эти истребители будут крайне опасны, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск читайте на сайте Украина.ру
О том, может ли визит главы МАГАТЭ поменять тактику киевского режима на Курском направлении - в интервью Ростислава Ищенко: Европа по-прежнему хочет загнать Россию за Урал и надеется разделить трофеи на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Вчера, 22:18
Массовый обстрел 26 августа – какие цели?Ракетная атака украинских объектов энергетики и инфраструктуры российскими силами стала самой массовой за последнее время. В результате пострадали, по данным украинского правительства, 15 областей, многие населенные пункты обесточены, нет водоснабжения, в частности, в Киеве.
 
НовостиУкраинаНовороссийсккраснодарский крайВладимир ЗеленскийИлья МощанскийЧерноморский флотF-16ракетыфлоткораблиСВОзенитные ракетные комплексы
 
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