https://ukraina.ru/20240828/1057082929.html

Полковник запаса о том, смогут ли вражеские самолеты F-16 "дотянуться" ракетами JASSM до Новороссийска

Полковник запаса о том, смогут ли вражеские самолеты F-16 "дотянуться" ракетами JASSM до Новороссийска - 28.08.2024 Украина.ру

Полковник запаса о том, смогут ли вражеские самолеты F-16 "дотянуться" ракетами JASSM до Новороссийска

Сейчас в Краснодарский край перебросили ЗРК С-500. Видимо, мы решили как зонтиком закрыть весь флот в одной гавани. Но этого явно недостаточно. Пока точно неизвестно, сколько у Украины самолетов F-16. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-08-28T04:45

2024-08-28T04:45

2024-08-28T04:45

новости

украина

новороссийск

краснодарский край

владимир зеленский

илья мощанский

черноморский флот

f-16

ракеты

флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0e/1056254747_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_b98e0de878cea60e8eaf23d11a28332c.jpg

На днях OSINT (разведка по открытым источникам. - Ред.) противника выложила в открытый доступ спутниковые снимки российских кораблей в Новороссийске. Весь Черноморский флот, кроме Средиземноморской эскадры, которая сейчас в Тартусе, стоит там как в Перл-Харборе, рассказал эксперт.От БЭКов вход на базу закрыт баржами, но пока неизвестно, что у Украины с F-16. Мы видели только четыре самолета, которые "презентовал" Владимир Зеленский. Два нелетающих (макеты, которые облиты краской), и два – датские, отметил он.Несмотря на то, что F-16 - это старые модели, они оснащены израильским электрооборудованием. Если их вооружат новыми американскими ракетами JASSM c дальностью поражения в 370 км (говорят, что Storm Shadow к ним трудно адаптировать), эти истребители будут крайне опасны, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск читайте на сайте Украина.руО том, может ли визит главы МАГАТЭ поменять тактику киевского режима на Курском направлении - в интервью Ростислава Ищенко: Европа по-прежнему хочет загнать Россию за Урал и надеется разделить трофеи на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240827/1057082063.html

украина

новороссийск

краснодарский край

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, новороссийск, краснодарский край, владимир зеленский, илья мощанский, черноморский флот, f-16, ракеты, флот, корабли, сво, зенитные ракетные комплексы