Растерян и плохо владеет ситуацией: политолог о том, почему никому не нужный Зеленский теряет поддержку
Владимир Зеленский
Сейчас Зеленский очень растерян и плохо владеет ситуацией. До этого он чутко улавливал внешние настроения, в этом ему помогало его актерское прошлое. Зеленский понимает, что со всех сторон окружен либо равнодушием, либо враждебностью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Джаралла
Как сообщает издание The Wall Street Journal, приказ о подрыве "Северных потоков" отдавал лично Владимир Зеленский. Данная публикация - отработка вариантов по его замене. И все, что сейчас происходит, это информационная поддержка этого варианта, рассказал эксперт.
Сейчас Зеленский очень растерян и плохо владеет ситуацией. До этого он чутко улавливал внешние настроения. В этом ему помогает его актерское прошлое, он чувствует аудиторию, отметил политолог.
"Он понимает, что со всех сторон окружен либо равнодушием, либо враждебностью. А самое главное – вокруг него все меньше людей, которые зависят от него и готовы ему подчиняться. Он понимает, что теряет поддержку не только среди страны, но и на Западе", - констатировал Джаралла.
Поэтому ситуация для Зеленского становится все более тяжелой. Он оказывается в самой тяжелой ситуации для любого политика – когда ты никому не нужен, указал он.
У США после первых госпереворотов существует своеобразная система кастингов. Они рассматривают имеющихся лидеров и выбирают того, кто им подходит. Сейчас, по мнению американских экспертов, для Украины нужна "сильная рука", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Джараллы о том, начнут ли ВСУ сухопутную операцию против Крыма читайте на сайте Украина.ру
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