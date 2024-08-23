Растерян и плохо владеет ситуацией: политолог о том, почему никому не нужный Зеленский теряет поддержку - 23.08.2024 Украина.ру
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Растерян и плохо владеет ситуацией: политолог о том, почему никому не нужный Зеленский теряет поддержку
Растерян и плохо владеет ситуацией: политолог о том, почему никому не нужный Зеленский теряет поддержку - 23.08.2024 Украина.ру
Растерян и плохо владеет ситуацией: политолог о том, почему никому не нужный Зеленский теряет поддержку
Сейчас Зеленский очень растерян и плохо владеет ситуацией. До этого он чутко улавливал внешние настроения, в этом ему помогало его актерское прошлое. Зеленский понимает, что со всех сторон окружен либо равнодушием, либо враждебностью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Джаралла
2024-08-23T06:00
2024-08-23T06:00
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владимир джаралла
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президент украины
поддержка
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Как сообщает издание The Wall Street Journal, приказ о подрыве "Северных потоков" отдавал лично Владимир Зеленский. Данная публикация - отработка вариантов по его замене. И все, что сейчас происходит, это информационная поддержка этого варианта, рассказал эксперт.Сейчас Зеленский очень растерян и плохо владеет ситуацией. До этого он чутко улавливал внешние настроения. В этом ему помогает его актерское прошлое, он чувствует аудиторию, отметил политолог.Поэтому ситуация для Зеленского становится все более тяжелой. Он оказывается в самой тяжелой ситуации для любого политика – когда ты никому не нужен, указал он.У США после первых госпереворотов существует своеобразная система кастингов. Они рассматривают имеющихся лидеров и выбирают того, кто им подходит. Сейчас, по мнению американских экспертов, для Украины нужна "сильная рука", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Джараллы о том, начнут ли ВСУ сухопутную операцию против Крыма читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, о том, почему до вторжения ВСУ в Курскую область Россия могла угодить в "переговорный капкан" - в интервью Андрея Суздальцева о ВСУ: Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьми на сайте Украина.ру
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Новости, США, Украина, Крым, Владимир Зеленский, Владимир Джаралла, ВСУ, президент Украины, поддержка, Запад, власти Украины

Растерян и плохо владеет ситуацией: политолог о том, почему никому не нужный Зеленский теряет поддержку

06:00 23.08.2024
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Сейчас Зеленский очень растерян и плохо владеет ситуацией. До этого он чутко улавливал внешние настроения, в этом ему помогало его актерское прошлое. Зеленский понимает, что со всех сторон окружен либо равнодушием, либо враждебностью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Джаралла
Как сообщает издание The Wall Street Journal, приказ о подрыве "Северных потоков" отдавал лично Владимир Зеленский. Данная публикация - отработка вариантов по его замене. И все, что сейчас происходит, это информационная поддержка этого варианта, рассказал эксперт.
Сейчас Зеленский очень растерян и плохо владеет ситуацией. До этого он чутко улавливал внешние настроения. В этом ему помогает его актерское прошлое, он чувствует аудиторию, отметил политолог.

"Он понимает, что со всех сторон окружен либо равнодушием, либо враждебностью. А самое главное – вокруг него все меньше людей, которые зависят от него и готовы ему подчиняться. Он понимает, что теряет поддержку не только среди страны, но и на Западе", - констатировал Джаралла.

Поэтому ситуация для Зеленского становится все более тяжелой. Он оказывается в самой тяжелой ситуации для любого политика – когда ты никому не нужен, указал он.
У США после первых госпереворотов существует своеобразная система кастингов. Они рассматривают имеющихся лидеров и выбирают того, кто им подходит. Сейчас, по мнению американских экспертов, для Украины нужна "сильная рука", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Джараллы о том, начнут ли ВСУ сухопутную операцию против Крыма читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, о том, почему до вторжения ВСУ в Курскую область Россия могла угодить в "переговорный капкан" - в интервью Андрея Суздальцева о ВСУ: Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьми на сайте Украина.ру
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