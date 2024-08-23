https://ukraina.ru/20240823/1056998540.html

Растерян и плохо владеет ситуацией: политолог о том, почему никому не нужный Зеленский теряет поддержку

Растерян и плохо владеет ситуацией: политолог о том, почему никому не нужный Зеленский теряет поддержку - 23.08.2024 Украина.ру

Растерян и плохо владеет ситуацией: политолог о том, почему никому не нужный Зеленский теряет поддержку

Сейчас Зеленский очень растерян и плохо владеет ситуацией. До этого он чутко улавливал внешние настроения, в этом ему помогало его актерское прошлое. Зеленский понимает, что со всех сторон окружен либо равнодушием, либо враждебностью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Джаралла

2024-08-23T06:00

2024-08-23T06:00

2024-08-23T06:00

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Как сообщает издание The Wall Street Journal, приказ о подрыве "Северных потоков" отдавал лично Владимир Зеленский. Данная публикация - отработка вариантов по его замене. И все, что сейчас происходит, это информационная поддержка этого варианта, рассказал эксперт.Сейчас Зеленский очень растерян и плохо владеет ситуацией. До этого он чутко улавливал внешние настроения. В этом ему помогает его актерское прошлое, он чувствует аудиторию, отметил политолог.Поэтому ситуация для Зеленского становится все более тяжелой. Он оказывается в самой тяжелой ситуации для любого политика – когда ты никому не нужен, указал он.У США после первых госпереворотов существует своеобразная система кастингов. Они рассматривают имеющихся лидеров и выбирают того, кто им подходит. Сейчас, по мнению американских экспертов, для Украины нужна "сильная рука", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Джараллы о том, начнут ли ВСУ сухопутную операцию против Крыма читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, о том, почему до вторжения ВСУ в Курскую область Россия могла угодить в "переговорный капкан" - в интервью Андрея Суздальцева о ВСУ: Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьми на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240822/1056983315.html

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