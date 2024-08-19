https://ukraina.ru/20240819/1056935904.html

Сколько дней до Киева?

Сколько дней до Киева? - 19.08.2024 Украина.ру

Сколько дней до Киева?

Не так давно (до авдеевско-очеретинского прорыва) нетвойнисткая общественность, как русофобского, так и псевдопатриотического толка, убеждала население, что "если мы будем наступать такими темпами", то до Днепра дойдём лет за десять.

2024-08-19T09:51

2024-08-19T09:51

2024-08-19T09:53

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Лица, страдающие острой интеллектуальной недостаточностью и/или повышенной тревожностью, принимали это утверждение как данность, впадали в истерику и начинали в таком состоянии носиться по социальным сетям и убеждать общественность в необходимости срочно заключить мир, чтобы не самоуничтожиться, согласно составленному миллион лет назад плану рептилоидов.На данном этапе такие же подсчёты ("если будем наступать такими темпами", как сейчас) дают уже полтора года до Киева, что даже для эмоционально неустойчивых индивидов выглядит не так безнадёжно (боевые действия уже длятся значительно дольше полутора лет, то есть больше половины военного пути уже прошли). Именно поэтому псевдопатриоты активно пытаются качать курскую тему, совершенно в унисон украинской пропаганде.Только украинцы не скрывают, что курская авантюра для них – фол последней надежды, соломинка для утопающего – призрачный шанс улучшить свои переговорные позиции (которые киевский режим на деле ухудшил). Российские же псевдопатриоты льют крокодиловы слёзы о "гибнущих военных и гражданских". Интересно, что это те же самые люди, которые восемь лет (2014-2022 годы) с пеной у рта требовали отправить войска на Украину. Тогда они что думали, что военные и гражданские гибнуть не будут?Мир нужен американцам, европейцам, украинцам и российским псевдопатриотам срочно. Всем им нужен одинаковый мир – мир "любой ценой", при заключении которого Россия пошла бы на невынужденные уступки и позволила бы Западу сохранить какую-то (все они хотят, чтобы побольше) "независимую" (в реальности прозападную) Украину.Украинским политикам собственное государство необходимо как кормовая база. Они его умудряются одновременно разворовывать изнутри, продавать внешним покупателям и сдавать в аренду, как антироссийский плацдарм – просто сказочный бизнес. Американцам и их европейским союзникам Украина нужна как камешек в российском ботинке – вроде и не велика проблема, а не побегаешь – дохромать бы до дома.Российским псевдопатриотам Украина нужна, как символ провала действующего российского руководства. Как способ дестабилизировать страну изнутри, подорвать доверие народа к власти, разрушить консолидацию российского общества и на волне смуты самим прорваться к власти, чтобы превратить Россию в подобие Украины, только в несколько раз больше.Они не со зла, просто по-другому зарабатывать не умеют. Они ни к чему не пригодны, кроме как торговать патриотизмом, а если повезёт захватить власть, то и Родиной. Поэтому катастрофа Украины – их личная катастрофа. Сразу падает спрос на гиперпатиотизм "надувных тигров", в непринуждённом хлестаковском стиле, мгновенно решающих сложнейшие проблемы современности на просторах интернета.Они потому и активизировались, что прекрасно понимают, что происходит. Я не случайно в начале статьи обратил внимание на то, что ещё в начале этого года любители посчитать "за сколько дойдём" обещали десть лет и больше войны, а сейчас их расчёты уже обещают Киев за полтора года.На самом деле всё обещает завершиться уже в этом году. Чтобы держаться дольше закончились украинцы (ТЦК ловят прячущихся в разы медленнее, чем ВС РФ уничтожают отловленных на фронте), техника и боеприпасы (западные поставки 2024 года не идут ни в какое сравнение с поставками 2022-23 годов ни по объёму, ни по качеству) и даже деньги – и ЕС, и США продолжают уже не вползать, а влетать в кризис, который они всё ещё пытаются отрицать, называя стагнацией, но всё менее уверенно. А тут ещё с Китаем надо что-то делать.Запад не лжёт, когда говорит, что будет до конца поддерживать Украину. Пока Киев сопротивляется у Запада есть призрачная надежда на то, что демонстрация его непреклонности, помноженная на подрывную работу псевдопатриотов, разувающих российский майдан, заставят Кремль пойти на уступки и согласиться с западным планом урегулирования ("по корейской схеме").Но если Украина рухнет, Запад это переживёт. Он получит на своей территории "правительство в изгнании" и миллионы оперативно нищающих, русофобски настроенных украинских эмигрантов, которых можно массово вербовать для подрывной работы против России – даже на "высадку в заливе свиней" хватит. Санкции можно будет оставить, территориальные изменения не признать, а военное давление поддерживать за счёт концентрации у российской границы новых контингентов и развёртывания в Европе новых систем вооружений, включая ракеты средней дальности с ядерными боезарядами.Так что до конца-то до конца, но конец-то близок. Причём гораздо ближе, чем думают (или делают вид, что думают) истерящие по поводу "врага на русской земле". Массы народные традиционно плохо знакомы с отечественной историей, поэтому они к подобным истерикам относятся серьёзно. Не худо бы знать, однако, что во время Второй мировой войны территория СССР была полостью освобождена только десятого мая 1945 года (на сутки позже чем кончилась Великая Отечественная), когда капитулировала группа армий "Курляндия".При этом отдельные, не захотевшие сдаваться, части Вермахта и СС воевали в Курляндии против советских войск ещё два месяца (до июля). Это, конечно, уже не было организованное сопротивление крупного объединения или хотя бы соединения, но вполне напоминало то, что происходит сейчас в Курской области.Итак, Гитлер застрелился тридцатого апреля, Берлин капитулировал второго мая, Германия капитулировала 7-9 мая (капитуляция подписывалась несколько раз), занимавшая часть советской территории крупная группировка врага капитулировала только десятого мая, а бои с её остатками велись до июля, что не помешало провести 24 июня в Москве Парад Победы. Ибо Победа была одержана, а остальное неизбежные издержки – некоторые японцы на тихоокеанских островах воевали до 80-х, а некоторые бандеровцы на чердаках прятались вообще до 90-х (пара штук вылезла на свет Божий только после распада СССР). В 1914 году Германия и вовсе капитулировала, когда её войска ещё находились на французской и бельгийской территориях.Не думаю, что украинцы досидят в Курской области до капитуляции, но если бы и досидели, это ничего бы не изменило, так как наша задача – победить и навязать поверженному врагу наши условия мира, а не конкретные территории занять. Херсон наши войска оставили, когда он уже официально был российским областным центром, а в ещё один областной центр – Запорожье, ВС РФ пока даже не входили. Но это не отменяет их принадлежности России, о чём российское руководство не устаёт напоминать, регулярно заявляя, что прекращение огня невозможно до тех пор, пока ВСУ не покинут конституционную территорию России.Ещё раз подчеркну, что ВСУ не обязательно выбивать с каждого сантиметра российской территории – достаточно поставить их в такие условия, чтобы они были вынуждены капитулировать.Как я уже отмечал выше, капитуляция Украины или её полный разгром на поле боя вероятны уже в этом году. Об этом нам говорят упомянутые в начале статьи подсчёты.За неполные полгода скорость движения ВС РФ на главном стратегическом направлении увеличилась в десять раз и продолжает расти. Не выдерживают давления всё новые участки украинского фронта. У Киева нет шансов ни удержать левобережье, ни организованно отвести войска на правый берег Днепра. В таких условиях организованное сопротивление ВСУ не может продолжаться долго.Киев надеется только на чудо. Но чуду необходимо помогать. Украинское же руководство с начала боевых действий делает всё для собственного поражения.Адекватный военачальник всегда располагает войска таким образом, чтобы самому понести наименьшие потери, нанеся врагу наибольшие. Если позиция прекращает соответствовать этому требованию, производится манёвр. Это может быть и наступление, и уклонение, и обход, но чаще всего в такой ситуации происходит отступление. За счёт уступки противнику пространства, войска выводятся из-под удара и вновь занимают позицию, на которой они могут нанести ему максимальные потери, при минимальных собственных.Так всегда поступает слабейшая сторона, стараясь активной манёвренной обороной добиться истощения сил противника, что приведёт его к вынужденному отказу от первоначальных планов. Задача обороны – устоять, не дать противнику реализовать свои стратегические планы, а не отстоять конкретный хутор.Украинское же политическое руководство требовало от своих военных любой ценой удерживать фронт, ни в коем случае не отступать, а при первой же возможности наступать, пытаясь выбить ВС РФ за границы 1991 года. Таким образом, Украина, как слабейшая сторона, истощала свои силы, неся в разы, а то и на порядок большие потери, чем Россия.Отказ от манёвра и попытка держаться любой ценой могут в течение некоторого времени создавать иллюзию успеха. "Тот генерал, который сохранит ещё резерв, не побеждён" (М. И. Кутузов). Пока государство способно формировать и отправлять на фронт резервы в достаточном количестве, оно может фронт удерживать. Но если эти резервы гибнут быстрее, чем уничтожают более сильного противника, поражение государства, избравшего стратегию удержания позиций любой ценой неизбежно.Рано или поздно люди кончатся, формировать резервы станет не из кого и, потерявший подпитку, фронт рухнет с тем большим грохотом, чем дольше он стоял на месте. Израсходовав последние силы, войска не могут ни организованно отступить, ни закрепиться на новых рубежах. Отступление будет ускоряться, переходя в бегство, а поражение быстро превратится в катастрофу.ВСУ прошли уже большую часть этого пути. Они два месяца не могут остановить российское наступление. ВС РФ подошли к стратегической линии (Покровск-Селидово-Курахово). Со взятием этих трёх пунктов (или хоты бы Покровска и Селидово) удерживать фронт в его текущей конфигурации ВСУ не смогут. Ближайшая линия, на которой они могли бы закрепится, если бы вовремя отвели войска, Запорожье-Павлоград-Харьков, следующая Кременчуг-Полтава-Харьков (обе имеют в тылу мощную рокадную магистраль, позволяющую оперативно перебрасывать резервы вдоль фронта).Но, во-первых, на этих линиях ещё надо суметь остановиться. Во-вторых, ВСУ сами создали угрозу тылу этих оборонительных рубежей, завязав бои в Курской области. Если им, паче чаянья, удастся зацепиться на одной из упомянутых линий, ВС РФ могут просто перенести главный удар на Курское направление. Взятие Глухова и Сум, лежащих близко к границе, делают оборону северного левобережья бессмысленной и смертельно опасной для ВСУ затеей.В-третьих, пытаясь удержать северное левобережье, ВСУ открывают ВС РФ дорогу на правый берег ниже большой излучины Днепра (на направлении Херсон-Николаев-Одесса). Оттуда открывается путь по глубокому украинскому тылу на Умань и дальше на Винницу, что полностью разрушает оборону Украины, даже если при этом части ВСУ будут ещё находиться в Курской области.Заткнуть все эти дыры Украина не может. Поэтому призывы к миру, как изнутри, так и снаружи России в ближайшие недели будут нарастать, переходя в истошный вой на болотах. И за курское приграничье Украина будет держаться зубами, надеясь вопреки надежде.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20240819/1056920848.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

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мнения, россия, украина, киев, ростислав ищенко, адольф гитлер, михаил глухов, вооруженные силы украины, ес, вермахт