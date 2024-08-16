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Зборовский мир: Минск-2 Богдана Хмельницкого

Зборовский мир: Минск-2 Богдана Хмельницкого - 16.08.2024 Украина.ру

Зборовский мир: Минск-2 Богдана Хмельницкого

Договор 1649 года, названный по месту подписания Зборовским, хоть и признавал формально автономию Украины, на деле был лишь полумерой, не устраивавшей ни поляков, ни казаков. Однако он стал возможен, поскольку буквально накануне у гетмана попросту украли победу

2024-08-16T16:01

2024-08-16T16:01

2024-08-16T16:01

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xvii век

богдан хмельницкий

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Кампания 1649 года началась для восставших удачно – гетман сумел добиться союза с крымским ханом Ислам-Гиреем III и подготовить армию, которая могла бы воевать сразу на два фронта – против войск короны Польской и Великого Княжества Литовского. Нанеся в июне поражение отрядам князя Иеремии Вишневецкого, казаки и татары обложили его в крепости Збараж на востоке Галиции.Збараж был мощной крепостью, возведенной по правилам фортификационного искусства своего времени — укрепления его замка были построены в 30-х годах XVII века. Татары вообще не имели опыта в штурмах крепостей и попросту не умели атаковать хорошо укрепленные позиции врага. Было решено "вести войну очень медленно, держать врага в тревоге, отовсюду его окружить".Осада затягивалась, ни одна из сторон не могла похвастаться решительной победой.Впрочем, к началу августа ситуация уже не выглядела для казаков такой радужной. "Очень медленная война" хорошо для того, у кого больше ресурсов. У Хмельницкого было больше ресурсов чем у запертого в осаде Вишневецкого, но у Речи Посполитой ресурсов было больше, чем у повстанческого Запорожского войска.Осада затянулась, неудачные штурмы польского лагеря оборачивались все новыми и новыми потерями среди казаков. Задержка армии повстанцев под Збаражем развязывала руки королю и магнатам, которые могли использовать это время для сбора нового войска, которое впоследствии бросили бы против повстанцев. Наконец, среди самих казаков начались разговоры о необходимости скорейшего примирения с поляками, пока не приключилось чего худого.Все это вынудило Хмельницкого прибегнуть к репрессивным мерам — так, например, в Белоцерковском полку были расформированы 18 казачьих сотен, в лояльности которых гетман сомневался.Новоизбранный король Ян Казимир, получив благословение от папского нунция, 24 июня прибыл в Люблин, куда начали стекаться воинские подразделения. К концу первой декады августа королевское войско уже насчитывало 35 000 человек при 30 орудиях. Это была серьёзная сила, и на военном совете было решено идти, наконец, на Збараж.7 августа гетман и хан узнали о приближении королевского войска. На совете было решено оставить некоторую часть войска осаждать Збараж, в то время как основные силы должны были выступить навстречу королю и дать ему бой. Хмельницкий взял с собой около 30 тысяч "лутчих людей", а хан — около 20 тысяч. В ночь с 13 на 14 августа эта огромная армия, соблюдая тишину снялась с лагеря и выступила в поход.Было решено атаковать вражеские войска на марше, когда они были наиболее уязвимы. Позицию казацко-татарское войско заняло в лесах у галицкого городка Зборова. Местные жители сочувствовали делу Хмельницкого и пообещали подать сигнал, когда поляки начнут переправляться через реку Стрипу.Король начал переправу рано утром 15 августа. Когда он с частью войска уже был на другом берегу реки, разведка донесла о приближении казацко-татарского отряда. Яну Казимиру не оставалось ничего другого, кроме как приказать войскам готовиться к бою, несмотря на то что существенная часть войска ещё не успела переправиться.Союзники нанесли удар сразу на двух направлениях — по авангарду и по тылам королевского войска. Потеряв около тысячи человек, включая многих знатных шляхтичей, арьергард был разбит.В это же самое время на другом берегу Стрипы Хмельницкий и Ислам-Гирей разворачивали главные силы для атаки. Ян Казимир делал все возможное, чтобы подготовить свою армию к бою — ему кое-как удалось построить солдат в боевые порядки, укрепив хоругви конницы подразделениями пехоты и драгун. Правый фланг был доверен подольскому воеводе Станиславу Потоцкому, а левый — краковскому старосте Ежи Любомирскому.Первым делом казаки и татары обрушились на правое крыло польской армии — бой там длился около часа. Кое-как королевским солдатам удалом огнем отогнать неприятеля, после чего союзники устремились к левому флангу поляков, где в это время находились сам король и канцлер Оссолинский. Анонимный польский очевидец едко замечал, что последний быстро понял, что "одно дело вотировать, а другое — воевать".Польские солдаты не выдержали этого удара и начали в панике отступать, пытаясь укрыться в зарослях конопли и "не помня ни об отечестве, ни о короле". Преследуя их, казаки и татары ворвались в польский лагерь и с ходу овладели большей его частью.Пытаясь предотвратить катастрофу, Ян Казимир бросился к бегущим солдатам, приказывая, уговаривая остановиться и даже угрожая им оружием. Все было бесполезно. Тогда король собрал вокруг себя рейтаров и две конные хоругви и попытался собственными силами отразить новый навал казаков. Видя это, к нему начали сбегаться те, кто еще не растерял остатки мужества, однако все было бесполезно.И тут случилось неожиданное — натиск союзников стал слабеть...Крымский хан еще с середины лета вел свою тайную игру и скрытно вступил в переговоры с поляками, зондируя почву на предмет выгодного мирного договора. И вот, ближе к вечеру 15 августа, хан просто вывел свои войска из боя.Время было вечернее, и Хмельницкий, судя по всему, не заподозрил измены — ночная передышка была вполне закономерной и даже необходимой. Гетман распорядился готовиться к штурму польского лагеря в Зборове — он должен был состояться на следующий день, 16 августа.У поляков же ночь выдалась неспокойной — лишь коварство крымского хана да наступление вечера спасло их от полного разгрома, и понимали это абсолютно все. Потери за день боев составили около семи тысяч человек — то есть 1/6 часть армии. Продовольствия было в обрез, помощи ждать было не откуда. Тем не менее, Ян Казимир приказал готовиться к обороне и рыть земляные укрепления — больше для порядка, чем из реальных практических соображений.Впрочем, определённый план действий у него был. Король прекрасно знал слабое звено в неприятельском лагере — это был крымский хан. Под покровом темноты ханскую ставку явился посланец от короля — Ян Казимир предлагал владыке Крыма мир и дружбу.Утром 16 августа ничего не предвещало беды. Хмельницкий, как и планировал, отдал приказ о генеральном наступлении. Польский очевидец событий вспоминал, что казаки наседали столь решительно, что "дважды были в самом лагере". И именно в этот критический момент боя Ислам-Гирей приказал своим воинам отойти на исходные позиции.Мотивация хана была проста — он не хотел качественного усиления ни одной из противоборствующих сторон, чтобы и в дальнейшем иметь возможность играть на их противоречиях и, таким образом, ослаблять и поляков, и казачество. Понимал это и Богдан Хмельницкий, который оказался перед перспективой войны сразу с двумя противниками — королём и ханом. Поняв, что его попросту предали, гетман был вынужден пойти на подписание мира с королем.Договор был выдержан в форме жалованной грамоты короля своему Запорожскому войску. Главным требованием казаков, которое было удовлетворено, было увеличение казацкого реестра до 40 тысяч человек.Границы Гетманщины включали в себя три воеводства речи Посполитой – Брацлавское, Киевское, и Черниговское. И если Брацлавщина была восточной частью исторического региона Подолье, то Киевщина и Черниговщина (обезлюдившая и захваченная поляками в Смутное время) составляли собственно Украину. Этот термин встречается в тексте документа (казацкие города названы "городами украинными" – "w miastach ukrainnych"). Отдельным пунктом договора фиксировалась принадлежность южного пограничного городка Чигирин лично Хмельницкому.За пределами очерченных земель казакам находиться запрещалось. Тем из них, кто проживал на королевской или магнатской земле разрешалось беспрепятственно "выйти зо всею маетностью на Украину" (wynieść ze wszystką majętnością w Ukrainie). В свою очередь на казацкой территории запрещалось размещаться коронным войскам и проживать, а также вести какую-либо экономическую деятельность евреям.Участникам восстания объявлялась амнистия, при этом отдельным пунктом оговаривалось прощение для совершившей преступления шляхты "веры Роскои и яко и Рымскои" ("religii ruskiej, jako i rzymskiej").Киевскому православному митрополиту предоставлялось место в сенате Речи Посполитой, а все вопросы, связанные с унией, подлежали мирному урегулированию. В городах, где находятся "школы Роские" ("szkoły ruskie"), не должно быть иезуитских учебных заведений.Православной шляхте (в разных редакциях: "веры православнои Грецкои","чину Шляхетцкяго Рускіе вѣры" "stanu szlacheckiego religii greckiej") должны быть предоставлены административные должности в трех украинских воеводствах.Последним пунктом казакам запрещается гнать горилку на продажу, но разрешается – пиво и мед.Документ провозглашал "совет и милость" которые должны наступить между "украинными обывателями" ("obywatelami ukrainnymi", "живущими Украйними") и войском Запорожским и подлежал утверждению Сеймом.В конечном итоге, обе стороны были недовольны и вопрос состоял только в том, когда именно возобновятся боевые действий. Ждать пришлось недолго.

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https://ukraina.ru/20190225/1022806360.html

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Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

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история, история украины, история малороссии, казаки, гетманщина, xvii век, богдан хмельницкий