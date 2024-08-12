Еще месяц дикого хохота: эксперт оценила шансы Харрис на победу - 12.08.2024 Украина.ру
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Еще месяц дикого хохота: эксперт оценила шансы Харрис на победу
Еще месяц дикого хохота: эксперт оценила шансы Харрис на победу - 12.08.2024 Украина.ру
Еще месяц дикого хохота: эксперт оценила шансы Харрис на победу
Больше шансов на победу в президентской гонке-2024 имеет экс-глава США Дональд Трамп, потому что кандидат и действующий вице-президент Америки Камала Харрис крайне непрофессиональна
2024-08-12T04:10
2024-08-12T04:10
новости
сша
камала харрис
украина.ру
эксперты
победа
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян.Эксперт отметила, что Харрис с начала 2021 года является вице-президентом у практически недееспособного президента. Это значит, что она несет полную ответственность за то, что произошло с Америкой за последние годы.По мнению собеседницы издания, приход Харрис к власти в Америке погрузит США в еще больший кризис, ведь отстаивать новый президент будет не интересы своей страны, а желания конкретной финансово-промышленной милитари-группы.Харрис - это Янукович по-американски, уверена Маркосян, и американцы это либо уже понимают, либо сделают это в ближайшее время."Я думаю, что ещё месяц дикого хохота Камалы на фоне экономического коллапса, и её президентские шансы упадут до уровня, который был у Байдена на момент его выхода из избирательной гонки", - заявила Маркосян в интервью Харрис — это Янукович по-американски, ведущий США к судьбе Украины.А вот американист Грег Вайнер, наоборот, уверен, что победа на президентских выборах в США будет за Харрис. Его аргументы: экс-глава США Дональд Трамп скучный, неяркий, повторяется, чем всем надоел.Вайнер добавил, что также на руку Харрис сыграет ее принадлежность к национальному меньшинству и относительно молодой возраст (59 лет).Во вторник, 6 августа, Камала Харрис официально была выдвинута кандидатом от Демократической партии на пост президента США. Действующий вице-президент получила 99% голосов 4567 делегатов в виртуальном поименном голосовании, сообщили 6 августа в Демпартии.Между тем, совсем недавно эксперты крайне скептически оценивали шансы на то, что Харрис сможет занять место действующего лидера страны Джо Байдена. В их число входил и сам Грег Вайнер. Он был уверен, что действующий лидер государства Джо Байден разочаровался в стороннице и предпочтет ей экс-первую леди Мишель Обаму.Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский примерно месяц назад говорил, что ввиду непопулярности и крайне низкого рейтинга вице-президента, Демпартия окажет на нее давление, чтобы она уступила право соревноваться за главное кресло государства другому кандидату, у которого больше шансов на победу.Об антирейтинге Харрис высказывался и член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин. Однако, по его мнению, этот факт, напротив, только разогревает мотивацию вице-президента, так как она прекрасно понимает, что "если к власти сейчас придут демократы, от ее политической карьеры останется только строчка в "Википедии""."Сегодня она, словно мышка, притаилась в углу, а за спиной - стена. А как известно, мышки, загнанные в угол, способны на непредсказуемую агрессию. Так и Харрис отступать некуда, за спиной - Нью-Йорк. Даже Мишель Обама ей не поможет. В новом Белом доме ей места не найдется. Самое время совершить агрессивный маневр. Второго такого шанса в жизни не будет", - заявил Бардин примерно месяц назад, уточнив, что она - представитель deep state, а там ей вполне могут помочь.Харрис известна как активная сторонница помощи Киеву. В частности, в феврале этого года на полях Мюнхенской конференции по безопасности она уверила международную общественность, что Белый дом готов поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией "столько, сколько потребуется".Она добавила, что у США нет "плана Б" по военной помощи Украине, есть только "план А", который заключается в обеспечении оружием и другими ресурсами, необходимыми для достижения победы Украины над Россией. Цель Вашингтона заключается в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта "свободной, демократической и независимой страной", призналась Харрис.При этом вице-президент США подчеркнула, что ее страна готова поддерживать Украину не только в войну, но и в мирное время, правда, не собственными, а российскими деньгами. По ее словам, Белый дом будет работать над тем, чтобы Россия возместила ущерб Украине.Харрис обещала Зеленскому вечную поддержку, а он ей пригрозил, что разлюбит. Об итогах встречи в МюнхенеИнтересно, что в своем прогнозе от начала июля Бардин также заявил, что если Харрис все же удастся сесть в главное кресло США, на нее обозлятся как демократы, так и республиканцы. И тогда дополнительные конфликты ей будут не только не по силам, но даже очень опасны."В этом случае ей будет очень не кстати обострять отношения с Россией и Китаем. Ей потребуется поддержка, чтобы спасать "американскую демократию". А эту поддержку она начнет искать именно в России, так как больше негде. Это сверхпарадоксально, но именно в случае прихода к власти Харрис Россия и США могут начать развивать отношения с чистого листа", - заявил тогда Бардин.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.
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новости, сша, камала харрис, украина.ру, эксперты, победа
Новости, США, Камала Харрис, Украина.ру, эксперты, победа

Еще месяц дикого хохота: эксперт оценила шансы Харрис на победу

04:10 12.08.2024
 
© AP / Joe Lamberti
- РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP / Joe Lamberti
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Больше шансов на победу в президентской гонке-2024 имеет экс-глава США Дональд Трамп, потому что кандидат и действующий вице-президент Америки Камала Харрис крайне непрофессиональна
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян.
Эксперт отметила, что Харрис с начала 2021 года является вице-президентом у практически недееспособного президента. Это значит, что она несет полную ответственность за то, что произошло с Америкой за последние годы.
По мнению собеседницы издания, приход Харрис к власти в Америке погрузит США в еще больший кризис, ведь отстаивать новый президент будет не интересы своей страны, а желания конкретной финансово-промышленной милитари-группы.
Харрис - это Янукович по-американски, уверена Маркосян, и американцы это либо уже понимают, либо сделают это в ближайшее время.
"Я думаю, что ещё месяц дикого хохота Камалы на фоне экономического коллапса, и её президентские шансы упадут до уровня, который был у Байдена на момент его выхода из избирательной гонки", - заявила Маркосян в интервью Харрис — это Янукович по-американски, ведущий США к судьбе Украины.
А вот американист Грег Вайнер, наоборот, уверен, что победа на президентских выборах в США будет за Харрис. Его аргументы: экс-глава США Дональд Трамп скучный, неяркий, повторяется, чем всем надоел.
Вайнер добавил, что также на руку Харрис сыграет ее принадлежность к национальному меньшинству и относительно молодой возраст (59 лет).
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Во вторник, 6 августа, Камала Харрис официально была выдвинута кандидатом от Демократической партии на пост президента США. Действующий вице-президент получила 99% голосов 4567 делегатов в виртуальном поименном голосовании, сообщили 6 августа в Демпартии.
Между тем, совсем недавно эксперты крайне скептически оценивали шансы на то, что Харрис сможет занять место действующего лидера страны Джо Байдена. В их число входил и сам Грег Вайнер. Он был уверен, что действующий лидер государства Джо Байден разочаровался в стороннице и предпочтет ей экс-первую леди Мишель Обаму.
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Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский примерно месяц назад говорил, что ввиду непопулярности и крайне низкого рейтинга вице-президента, Демпартия окажет на нее давление, чтобы она уступила право соревноваться за главное кресло государства другому кандидату, у которого больше шансов на победу.
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Эксперт ответил, что будет, если Харрис захочет перегнать БайденаЕсли действующий президент США Джо Байден по собственному желанию покинет свой пост, по конституции его место должна будет занять вице-президент Камала Харрис. Но что произойдет, если она откажется и предпочтет занять место Байдена в новой президентской гонке?
Об антирейтинге Харрис высказывался и член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин. Однако, по его мнению, этот факт, напротив, только разогревает мотивацию вице-президента, так как она прекрасно понимает, что "если к власти сейчас придут демократы, от ее политической карьеры останется только строчка в "Википедии"".
"Сегодня она, словно мышка, притаилась в углу, а за спиной - стена. А как известно, мышки, загнанные в угол, способны на непредсказуемую агрессию. Так и Харрис отступать некуда, за спиной - Нью-Йорк. Даже Мишель Обама ей не поможет. В новом Белом доме ей места не найдется. Самое время совершить агрессивный маневр. Второго такого шанса в жизни не будет", - заявил Бардин примерно месяц назад, уточнив, что она - представитель deep state, а там ей вполне могут помочь.
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Задача выполнена, но все злые: политолог ответил, что будет, если президентом США станет Камала ХаррисНынешнему вице-президенту США Камале Харрис нет смысла садиться в главное кресло страны на пару месяцев, ее задача - 4,5 года. Однако даже, если ей удастся стать президентом, проблемы для нее только начнутся
Харрис известна как активная сторонница помощи Киеву. В частности, в феврале этого года на полях Мюнхенской конференции по безопасности она уверила международную общественность, что Белый дом готов поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией "столько, сколько потребуется".
Она добавила, что у США нет "плана Б" по военной помощи Украине, есть только "план А", который заключается в обеспечении оружием и другими ресурсами, необходимыми для достижения победы Украины над Россией. Цель Вашингтона заключается в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта "свободной, демократической и независимой страной", призналась Харрис.
При этом вице-президент США подчеркнула, что ее страна готова поддерживать Украину не только в войну, но и в мирное время, правда, не собственными, а российскими деньгами. По ее словам, Белый дом будет работать над тем, чтобы Россия возместила ущерб Украине.
Харрис обещала Зеленскому вечную поддержку, а он ей пригрозил, что разлюбит. Об итогах встречи в Мюнхене
Интересно, что в своем прогнозе от начала июля Бардин также заявил, что если Харрис все же удастся сесть в главное кресло США, на нее обозлятся как демократы, так и республиканцы. И тогда дополнительные конфликты ей будут не только не по силам, но даже очень опасны.
"В этом случае ей будет очень не кстати обострять отношения с Россией и Китаем. Ей потребуется поддержка, чтобы спасать "американскую демократию". А эту поддержку она начнет искать именно в России, так как больше негде. Это сверхпарадоксально, но именно в случае прихода к власти Харрис Россия и США могут начать развивать отношения с чистого листа", - заявил тогда Бардин.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.
 
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