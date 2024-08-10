https://ukraina.ru/20240810/1056739106.html

Негатив сменился всеобщим обожанием: Вайнер ответил, что заставило демократов резко полюбить Харрис

Негатив сменился всеобщим обожанием: Вайнер ответил, что заставило демократов резко полюбить Харрис - 10.08.2024 Украина.ру

Негатив сменился всеобщим обожанием: Вайнер ответил, что заставило демократов резко полюбить Харрис

Во вторник, 6 августа, Демократическая партия США официально объявила, что выдвинула на выборы-2024 действующего вице-президента Камалу Харрис. Она получила 99% голосов 4567 делегатов в виртуальном поименном голосовании

2024-08-10T06:30

2024-08-10T06:30

2024-08-10T06:30

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украина.ру

демократическая партия

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Насколько такая серьезная поддержка была ожидаема, в интервью изданию Украина.ру ответил американист Грег Вайнер."Честно говоря, я не ожидал. Я предполагал, что она получит 75–80% или даже меньше того. Полученные результаты и степень консолидации сил Демократической партии вокруг Харрис подтверждают то, что Байден - глубоко вчерашний день, его продолжение участия в избирательной гонке было бы катастрофой для демократов. Харрис же - верный выбор, завтрашний день, светлый луч надежды. Демпартия всеми своими рядами идёт за Камалой Харрис", - сказал Вайнер в интервью Харрис выбрала себе "синий воротничок", чтобы превзойти "американского Ельцина".Во вторник, 6 августа, Камала Харрис официально была выдвинута кандидатом от Демократической партии на пост президента США.Между тем, совсем недавно эксперты крайне скептически оценивали шансы на то, что Харрис сможет занять место действующего лидера страны Джо Байдена. В их число входил и сам Грег Вайнер. Он был уверен, что действующий лидер государства Джо Байден разочаровался в стороннице и предпочтет ей экс-первую леди Мишель Обаму.Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский примерно месяц назад говорил, что ввиду непопулярности и крайне низкого рейтинга вице-президента, Демпартия окажет на нее давление, чтобы она уступила право соревноваться за главное кресло государства другому кандидату, у которого больше шансов на победу.Об антирейтинге Харрис высказывался и член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин. Однако, по его мнению, этот факт, напротив, только разогревает мотивацию вице-президента, так как она прекрасно понимает, что "если к власти сейчас придут демократы, от ее политической карьеры останется только строчка в "Википедии""."Сегодня она, словно мышка, притаилась в углу, а за спиной - стена. А как известно, мышки, загнанные в угол, способны на непредсказуемую агрессию. Так и Харрис отступать некуда, за спиной - Нью-Йорк. Даже Мишель Обама ей не поможет. В новом Белом доме ей места не найдется. Самое время совершить агрессивный маневр. Второго такого шанса в жизни не будет", - заявил Бардин примерно месяц назад, уточнив, что она - представитель deep state, а там ей вполне могут помочь.Харрис известна как активная сторонница помощи Киеву. В частности, в феврале этого года на полях Мюнхенской конференции по безопасности она уверила международную общественность, что Белый дом готов поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией "столько, сколько потребуется".Она добавила, что у США нет "плана Б" по военной помощи Украине, есть только "план А", который заключается в обеспечении оружием и другими ресурсами, необходимыми для достижения победы Украины над Россией. Цель Вашингтона заключается в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта "свободной, демократической и независимой страной", призналась Харрис.При этом вице-президент США подчеркнула, что ее страна готова поддерживать Украину не только в войну, но и в мирное время, правда, не собственными, а российскими деньгами. По ее словам, Белый дом будет работать над тем, чтобы Россия возместила ущерб Украине.Харрис обещала Зеленскому вечную поддержку, а он ей пригрозил, что разлюбит. Об итогах встречи в МюнхенеИнтересно, что в своем прогнозе от начала июля Бардин также заявил, что если Харрис все же удастся сесть в главное кресло США, на нее обозлятся как демократы, так и республиканцы. И тогда дополнительные конфликты ей будут не только не по силам, но даже очень опасны."В этом случае ей будет очень не кстати обострять отношения с Россией и Китаем. Ей потребуется поддержка, чтобы спасать "американскую демократию". А эту поддержку она начнет искать именно в России, так как больше негде. Это сверхпарадоксально, но именно в случае прихода к власти Харрис Россия и США могут начать развивать отношения с чистого листа", - заявил тогда Бардин.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

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https://ukraina.ru/20240805/1056689484.html

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новости, сша, камала харрис, грег вайнер, украина.ру, демократическая партия