Прелюдия к Арктике: Перенджиев раскрыл, как США хотят заставить Россию оттянуть все силы на Украину
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота разведгруппы Восточного военного округа на Харьковском направлении
США пытаются заставить Россию оттянуть на Украину все свои силы, чтобы она вышла ослабленной к борьбе за арктические ресурсы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Еще в 2014 году я говорил, что конфликт на Украине не закончится сам по себе, потому что он является прелюдией к борьбе за Арктику. Я по этому поводу дал четыре интервью газете "Красная звезда" (официальному печатному органу Минобороны). И этот прогноз сегодня сбывается, рассказал политолог.
Арктическая стратегия США обновляется чуть ли не ежегодно. Предыдущая стратегия была принята в 2022 году, когда началась СВО. А сегодня они приняли еще более новую концепцию, отметил эксперт.
"План Штатов простой. Они пытаются заставить Россию оттянуть на Украину все свои силы, чтобы выйти к борьбе за арктические ресурсы ослабленными", - указал Перенджиев.
Дело в том, что США уже разместили свои ракеты на Филиппинах. В противостояние с Россией и Китаем втягивается не только блок AUKUS, но и Япония с Южной Кореей. Потому что речь идет о Севморпути – мощном транспортном коридоре, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть читайте на сайте Украина.ру
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