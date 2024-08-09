Прелюдия к Арктике: Перенджиев раскрыл, как США хотят заставить Россию оттянуть все силы на Украину - 09.08.2024 Украина.ру
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Прелюдия к Арктике: Перенджиев раскрыл, как США хотят заставить Россию оттянуть все силы на Украину
Прелюдия к Арктике: Перенджиев раскрыл, как США хотят заставить Россию оттянуть все силы на Украину - 09.08.2024 Украина.ру
Прелюдия к Арктике: Перенджиев раскрыл, как США хотят заставить Россию оттянуть все силы на Украину
США пытаются заставить Россию оттянуть на Украину все свои силы, чтобы она вышла ослабленной к борьбе за арктические ресурсы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-08-09T03:00
2024-08-09T03:00
новости
сша
россия
украина
александр перенджиев
арктика
япония
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Еще в 2014 году я говорил, что конфликт на Украине не закончится сам по себе, потому что он является прелюдией к борьбе за Арктику. Я по этому поводу дал четыре интервью газете "Красная звезда" (официальному печатному органу Минобороны). И этот прогноз сегодня сбывается, рассказал политолог.Арктическая стратегия США обновляется чуть ли не ежегодно. Предыдущая стратегия была принята в 2022 году, когда началась СВО. А сегодня они приняли еще более новую концепцию, отметил эксперт.Дело в том, что США уже разместили свои ракеты на Филиппинах. В противостояние с Россией и Китаем втягивается не только блок AUKUS, но и Япония с Южной Кореей. Потому что речь идет о Севморпути – мощном транспортном коридоре, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть читайте на сайте Украина.руО том, каких шагов можно ожидать в сторону России и Украины, если Камала Харрис станет лидером США - в интервью Грега Вайнера: Харрис выбрала себе "синий воротничок", чтобы превзойти "американского Ельцина" на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, россия, украина, александр перенджиев, арктика, япония, война, ресурсы, сво, север, южная корея
Новости, США, Россия, Украина, Александр Перенджиев, Арктика, Япония, война, ресурсы, СВО, север, Южная Корея

Прелюдия к Арктике: Перенджиев раскрыл, как США хотят заставить Россию оттянуть все силы на Украину

03:00 09.08.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота разведгруппы Восточного военного округа на Харьковском направлении
Работа разведгруппы Восточного военного округа на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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США пытаются заставить Россию оттянуть на Украину все свои силы, чтобы она вышла ослабленной к борьбе за арктические ресурсы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Еще в 2014 году я говорил, что конфликт на Украине не закончится сам по себе, потому что он является прелюдией к борьбе за Арктику. Я по этому поводу дал четыре интервью газете "Красная звезда" (официальному печатному органу Минобороны). И этот прогноз сегодня сбывается, рассказал политолог.
Арктическая стратегия США обновляется чуть ли не ежегодно. Предыдущая стратегия была принята в 2022 году, когда началась СВО. А сегодня они приняли еще более новую концепцию, отметил эксперт.
"План Штатов простой. Они пытаются заставить Россию оттянуть на Украину все свои силы, чтобы выйти к борьбе за арктические ресурсы ослабленными", - указал Перенджиев.
Дело в том, что США уже разместили свои ракеты на Филиппинах. В противостояние с Россией и Китаем втягивается не только блок AUKUS, но и Япония с Южной Кореей. Потому что речь идет о Севморпути – мощном транспортном коридоре, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть читайте на сайте Украина.ру
О том, каких шагов можно ожидать в сторону России и Украины, если Камала Харрис станет лидером США - в интервью Грега Вайнера: Харрис выбрала себе "синий воротничок", чтобы превзойти "американского Ельцина" на сайте Украина.ру
Станислав Крапивник интервью
7 августа, 11:31
Экс-офицер армии США Станислав Крапивник: Киев молчит о "маленькой" проблеме с самолетами F-16 на УкраинеОфицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник считает, что c самолетами F-16 на Украине есть как минимум две проблемы. Какие — военно-политический эксперт рассказал в интервью изданию Украина.ру.
 
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03:20Битва за Севморпуть: Перенджиев о том, почему в борьбе за Арктику нужно действовать "треугольником"
03:10Не нужно впадать в истерическое состояние: эксперт о расширении буферной зоны
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