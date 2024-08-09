https://ukraina.ru/20240809/1056748532.html

Прелюдия к Арктике: Перенджиев раскрыл, как США хотят заставить Россию оттянуть все силы на Украину

Прелюдия к Арктике: Перенджиев раскрыл, как США хотят заставить Россию оттянуть все силы на Украину - 09.08.2024 Украина.ру

Прелюдия к Арктике: Перенджиев раскрыл, как США хотят заставить Россию оттянуть все силы на Украину

США пытаются заставить Россию оттянуть на Украину все свои силы, чтобы она вышла ослабленной к борьбе за арктические ресурсы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-08-09T03:00

2024-08-09T03:00

2024-08-09T03:00

новости

сша

россия

украина

александр перенджиев

арктика

япония

война

ресурсы

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/03/1055448486_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_5cec20a9c11827f40bcc0206659dd4a4.jpg

Еще в 2014 году я говорил, что конфликт на Украине не закончится сам по себе, потому что он является прелюдией к борьбе за Арктику. Я по этому поводу дал четыре интервью газете "Красная звезда" (официальному печатному органу Минобороны). И этот прогноз сегодня сбывается, рассказал политолог.Арктическая стратегия США обновляется чуть ли не ежегодно. Предыдущая стратегия была принята в 2022 году, когда началась СВО. А сегодня они приняли еще более новую концепцию, отметил эксперт.Дело в том, что США уже разместили свои ракеты на Филиппинах. В противостояние с Россией и Китаем втягивается не только блок AUKUS, но и Япония с Южной Кореей. Потому что речь идет о Севморпути – мощном транспортном коридоре, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть читайте на сайте Украина.руО том, каких шагов можно ожидать в сторону России и Украины, если Камала Харрис станет лидером США - в интервью Грега Вайнера: Харрис выбрала себе "синий воротничок", чтобы превзойти "американского Ельцина" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240807/1056721108.html

сша

россия

украина

арктика

япония

южная корея

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, украина, александр перенджиев, арктика, япония, война, ресурсы, сво, север, южная корея