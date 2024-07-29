"Не успевают отходить на позиции": Анпилогов рассказал, почему трещит по швам "тришкин кафтан" ВСУ
© AP / LIBKOS
© AP / LIBKOS
Беспокоящие атаки ВС РФ находят как вода промежутки в слабых позициях ВСУ, которые утратили свою монолитность за полгода. Даже небольшие прорывы украинских позиций сейчас становятся оперативным успехом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Оборона ВСУ все больше напоминает лоскутное одеяло, которое состоит из неприятных для командования ВСУ швов, когда необстрелянные подразделения еще и плохо понимают, кто занимает позиции по соседству. То есть украинский фронт похож на мозаичную картину, сообщил эксперт.
Беспокоящие атаки ВС РФ находят как вода промежутки в слабых позициях ВСУ, которые утратили свою монолитность за полгода. Сейчас даже небольшие прорывы, которые украинское командование раньше закрывало резервами, становятся оперативным успехом, добавил он.
Украинские подразделения не успевают отходить на позиции, но и этих позиций может и не быть вообще, отметил специалист.
"Если под Дзержинском еще существует серьезная оборонительная линия и там городская застройка с укрытиями в виде подвалов и капитальных зданий. А в случае Прогресса это чистое поле, разреженная застройка", - подчеркнул Анпилогов.
Отход по такой местности опасен, обороняющемуся лучше сидеть в окопе, чем подвергать себя воздействию артиллерии и дронов. Совокупность этих факторов и позволила добиться успеха под Прогрессом, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам читайте на сайте Украина.ру
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