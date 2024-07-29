"Не успевают отходить на позиции": Анпилогов рассказал, почему трещит по швам "тришкин кафтан" ВСУ - 29.07.2024 Украина.ру
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"Не успевают отходить на позиции": Анпилогов рассказал, почему трещит по швам "тришкин кафтан" ВСУ
"Не успевают отходить на позиции": Анпилогов рассказал, почему трещит по швам "тришкин кафтан" ВСУ - 29.07.2024 Украина.ру
"Не успевают отходить на позиции": Анпилогов рассказал, почему трещит по швам "тришкин кафтан" ВСУ
Беспокоящие атаки ВС РФ находят как вода промежутки в слабых позициях ВСУ, которые утратили свою монолитность за полгода. Даже небольшие прорывы украинских позиций сейчас становятся оперативным успехом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-07-29T05:00
2024-07-29T05:00
новости
россия
очеретино
донбасс
алексей анпилогов
оборона
наступление
сво
всу
вс рф
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Оборона ВСУ все больше напоминает лоскутное одеяло, которое состоит из неприятных для командования ВСУ швов, когда необстрелянные подразделения еще и плохо понимают, кто занимает позиции по соседству. То есть украинский фронт похож на мозаичную картину, сообщил эксперт.Беспокоящие атаки ВС РФ находят как вода промежутки в слабых позициях ВСУ, которые утратили свою монолитность за полгода. Сейчас даже небольшие прорывы, которые украинское командование раньше закрывало резервами, становятся оперативным успехом, добавил он.Украинские подразделения не успевают отходить на позиции, но и этих позиций может и не быть вообще, отметил специалист.Отход по такой местности опасен, обороняющемуся лучше сидеть в окопе, чем подвергать себя воздействию артиллерии и дронов. Совокупность этих факторов и позволила добиться успеха под Прогрессом, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам читайте на сайте Украина.руО том, что означает преследование грузинских наемников, воевавших на стороне ВСУ - в интервью Арчила Сихарулидзе о том, почему власти Грузии преследуют наемников, которые воевали на стороне ВСУ на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, очеретино, донбасс, алексей анпилогов, оборона, наступление, сво, всу, вс рф, бои, прорыв
Новости, Россия, Очеретино, Донбасс, Алексей Анпилогов, оборона, наступление, СВО, ВСУ, ВС РФ, бои, прорыв

"Не успевают отходить на позиции": Анпилогов рассказал, почему трещит по швам "тришкин кафтан" ВСУ

05:00 29.07.2024
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP / LIBKOS
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Беспокоящие атаки ВС РФ находят как вода промежутки в слабых позициях ВСУ, которые утратили свою монолитность за полгода. Даже небольшие прорывы украинских позиций сейчас становятся оперативным успехом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Оборона ВСУ все больше напоминает лоскутное одеяло, которое состоит из неприятных для командования ВСУ швов, когда необстрелянные подразделения еще и плохо понимают, кто занимает позиции по соседству. То есть украинский фронт похож на мозаичную картину, сообщил эксперт.
Беспокоящие атаки ВС РФ находят как вода промежутки в слабых позициях ВСУ, которые утратили свою монолитность за полгода. Сейчас даже небольшие прорывы, которые украинское командование раньше закрывало резервами, становятся оперативным успехом, добавил он.
Украинские подразделения не успевают отходить на позиции, но и этих позиций может и не быть вообще, отметил специалист.
"Если под Дзержинском еще существует серьезная оборонительная линия и там городская застройка с укрытиями в виде подвалов и капитальных зданий. А в случае Прогресса это чистое поле, разреженная застройка", - подчеркнул Анпилогов.
Отход по такой местности опасен, обороняющемуся лучше сидеть в окопе, чем подвергать себя воздействию артиллерии и дронов. Совокупность этих факторов и позволила добиться успеха под Прогрессом, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам читайте на сайте Украина.ру
О том, что означает преследование грузинских наемников, воевавших на стороне ВСУ - в интервью Арчила Сихарулидзе о том, почему власти Грузии преследуют наемников, которые воевали на стороне ВСУ на сайте Украина.ру
Роман Алехин интервью
26 июля, 06:29
Роман Алехин: Россия забетонирует Курск, разгромит ВСУ в их последней атаке и мягко вернет себе Одессу Даже те, кто детально не изучают войну, ждут, что откроется еще один фронт. То, что мы активизировались под Харьковом, уже дало результат. На других участках нам стало легче. Мы везде начали двигаться. И с открытием в Сумской области нам будет еще легче
 
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