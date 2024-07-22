В августе-сентябре тут будет жарко: командир отряда БАРС-11 раскрыл, где готовят новое наступление ВСУ - 22.07.2024 Украина.ру
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В августе-сентябре тут будет жарко: командир отряда БАРС-11 раскрыл, где готовят новое наступление ВСУ
В августе-сентябре тут будет жарко: командир отряда БАРС-11 раскрыл, где готовят новое наступление ВСУ - 22.07.2024 Украина.ру
В августе-сентябре тут будет жарко: командир отряда БАРС-11 раскрыл, где готовят новое наступление ВСУ
Если бы в мае не открылся Харьковский фронт, то уже в июне-июле на Запорожском направлении, развернулись бы активные боевые действия, а не шли бы позиционные бои. Все говорит о том, что противник готовится к новому наступлению. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился командир отряда БАРС-11 "Кубань" с позывным Ямаха
2024-07-22T06:10
2024-07-22T06:10
новости
запорожское направление
токмак
россия
всу
вс рф
наступление
харьковская область
сво
бронетехника
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Противник не отказался от своего замысла снова ударить на Запорожском фронте в сторону Токмака и Мелитополя, а потом выйти к Бердянску и Азовскому морю. Напомню, эти задачи ВСУ ставили еще в прошлом году, рассказал военный.Тогда украинская армия планировала дойти до Токмака на пятнадцатые сутки. Но и тогда, и сейчас у России выстроена хорошая глубокоэшелонированная оборона, добавил он.Противник прощупывает нас, пытается выявить более выгодные направления для удара. Наращивает тут свои силы и средства. Так что в августе-сентябре тут у нас будет очень жарко, отметил командир.Противник будет использовать здесь максимум сил и средств для прорыва фронта. Идет постоянное наращивание группировки, стягивается бронетехника, в эфире появляются новые позывные, поэтому все говорит о том, что противник готовится к наступлению, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Васильева: Россия собьет F-16, сварит ВСУ в трех котлах, договорится с США о новой Австро-Венгрии читайте на сайте Украина.руО том, сможет ли Украина перекрыть транзит российской нефти и какими могут быть последствия - в интервью Игоря Юшкова: Если киевский режим перекроет нефть по "Дружбе", с соляркой для ВСУ тут же начнутся проблемы на сайте Украина.ру
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новости, запорожское направление, токмак, россия, всу, вс рф, наступление, харьковская область, сво, бронетехника
Новости, Запорожское направление, Токмак, Россия, ВСУ, ВС РФ, наступление, Харьковская область, СВО, бронетехника

В августе-сентябре тут будет жарко: командир отряда БАРС-11 раскрыл, где готовят новое наступление ВСУ

06:10 22.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ БТР флаг украинский военнослужащий
ВСУ БТР флаг украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Если бы в мае не открылся Харьковский фронт, то уже в июне-июле на Запорожском направлении, развернулись бы активные боевые действия, а не шли бы позиционные бои. Все говорит о том, что противник готовится к новому наступлению. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился командир отряда БАРС-11 "Кубань" с позывным Ямаха
Противник не отказался от своего замысла снова ударить на Запорожском фронте в сторону Токмака и Мелитополя, а потом выйти к Бердянску и Азовскому морю. Напомню, эти задачи ВСУ ставили еще в прошлом году, рассказал военный.
Тогда украинская армия планировала дойти до Токмака на пятнадцатые сутки. Но и тогда, и сейчас у России выстроена хорошая глубокоэшелонированная оборона, добавил он.
"Если бы в мае не открылся Харьковский фронт, то уже в июне-июле тут, на Запорожском направлении, развернулись бы активные боевые действия, а не шли бы позиционные бои, как сейчас. ВСУ пошли бы снова на нас", - подчеркнул Ямаха.
Противник прощупывает нас, пытается выявить более выгодные направления для удара. Наращивает тут свои силы и средства. Так что в августе-сентябре тут у нас будет очень жарко, отметил командир.
Противник будет использовать здесь максимум сил и средств для прорыва фронта. Идет постоянное наращивание группировки, стягивается бронетехника, в эфире появляются новые позывные, поэтому все говорит о том, что противник готовится к наступлению, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Васильева: Россия собьет F-16, сварит ВСУ в трех котлах, договорится с США о новой Австро-Венгрии читайте на сайте Украина.ру
О том, сможет ли Украина перекрыть транзит российской нефти и какими могут быть последствия - в интервью Игоря Юшкова: Если киевский режим перекроет нефть по "Дружбе", с соляркой для ВСУ тут же начнутся проблемы на сайте Украина.ру
Север
Вчера, 14:39
Замполит бригады имени Александра Невского: В 2014 году я был обычным шахтеромО том, как шахтер стал военнослужащим, гражданских протестах в Донбассе, преступлениях украинских праворадикалов, специфике замполитской работы, моральной и физической подготовке личного состава и многом другом изданию "Украина.ру" рассказал замполит добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского с позывным "Север".
 
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