https://ukraina.ru/20240722/1056390991.html

В августе-сентябре тут будет жарко: командир отряда БАРС-11 раскрыл, где готовят новое наступление ВСУ

В августе-сентябре тут будет жарко: командир отряда БАРС-11 раскрыл, где готовят новое наступление ВСУ - 22.07.2024 Украина.ру

В августе-сентябре тут будет жарко: командир отряда БАРС-11 раскрыл, где готовят новое наступление ВСУ

Если бы в мае не открылся Харьковский фронт, то уже в июне-июле на Запорожском направлении, развернулись бы активные боевые действия, а не шли бы позиционные бои. Все говорит о том, что противник готовится к новому наступлению. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился командир отряда БАРС-11 "Кубань" с позывным Ямаха

2024-07-22T06:10

2024-07-22T06:10

2024-07-22T06:10

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бронетехника

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Противник не отказался от своего замысла снова ударить на Запорожском фронте в сторону Токмака и Мелитополя, а потом выйти к Бердянску и Азовскому морю. Напомню, эти задачи ВСУ ставили еще в прошлом году, рассказал военный.Тогда украинская армия планировала дойти до Токмака на пятнадцатые сутки. Но и тогда, и сейчас у России выстроена хорошая глубокоэшелонированная оборона, добавил он.Противник прощупывает нас, пытается выявить более выгодные направления для удара. Наращивает тут свои силы и средства. Так что в августе-сентябре тут у нас будет очень жарко, отметил командир.Противник будет использовать здесь максимум сил и средств для прорыва фронта. Идет постоянное наращивание группировки, стягивается бронетехника, в эфире появляются новые позывные, поэтому все говорит о том, что противник готовится к наступлению, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Васильева: Россия собьет F-16, сварит ВСУ в трех котлах, договорится с США о новой Австро-Венгрии читайте на сайте Украина.руО том, сможет ли Украина перекрыть транзит российской нефти и какими могут быть последствия - в интервью Игоря Юшкова: Если киевский режим перекроет нефть по "Дружбе", с соляркой для ВСУ тут же начнутся проблемы на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240721/1056387683.html

запорожское направление

токмак

россия

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новости, запорожское направление, токмак, россия, всу, вс рф, наступление, харьковская область, сво, бронетехника