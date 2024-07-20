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Казус Кипра: история полувекового раскола

Казус Кипра: история полувекового раскола - 20.07.2024 Украина.ру

Казус Кипра: история полувекового раскола

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2024-07-20T08:00

2024-07-20T08:00

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20 июля 1974 года, под предлогом восстановления конституционной власти и защиты турецкого населения Кипра, Турция ввела войска на северную часть острова, который и по сей день остаётся разделённым.Турки начали обустраиваться на Кипре после завоевания острова Османской империей в 1571 году. Именно тогда и был заложен фундамент двуполярного общества, состоящего из коренного населения – греко-киприотов, и пришлых турко-киприотов. И хотя турки и греки мирно сосуществовали на протяжении веков, стать одним народом у них не получилось, в первую очередь из-за религиозных различий.В 1878 году по тайному договору Кипр перешёл под управление Великобритании – взамен на обещание Лондона помочь Турции в противостоянии с Российской империей. Но в 1914-м, после вступления Турции в Первую мировую войну на стороне Германии и Австро-Венгрии, Великобритания расторгла соглашение и аннексировала Кипр.Британское правление не изменило разобщённость кипрского общества. Более того, новая администрация использовала эту разобщённость в своих целях. Общины были стравлены друг с другом, и для подавления недовольства греко-киприотов, составлявших большинство на острове, британцы сформировали "резервную" полицию из турко-киприотов.В 1950 году в кипрских православных храмах был проведён плебисцит, на котором 96% греко-киприотов проголосовали за присоединение Кипра к Греции. Турко-киприоты этот плебисцит, естественно, бойкотировали, а Лондон его результаты не признал, чем спровоцировал лишь усиление движения за независимость Кипра.После этого при финансовой и информационной поддержке Греции была создана подпольная организация греков-киприотов ЭОКА, целью которой была независимость Кипра от Великобритании и его объединение с Грецией. Возглавил ЭОКА Георгиос Гривас, уроженец Кипра и действующий полковник армии Греции.1 апреля 1955 с серии террористических актов ЭОКА начала войну за освобождение Кипра (сейчас 1 апреля – национальный праздник в Республике Кипр). Основным противником были британские военные и администрация, но досталось и турко-киприотам, и лояльным к британцам греко-киприотам.В свою очередь, в 1957 году при участии Турции создаётся боевая организация турко-киприотов ТАКСИМ, выступающая за раздел Кипра на два государства – греческое и турецкое. Эта организация также получила поддержку британской колониальной администрации.В 1959 году Лондон начал процесс деколонизации Кипра. Премьер-министры Великобритании, Греции и Турции, а также представители греческой и турецкой общин Кипра подписали Цюрихско-Лондонские соглашения, предшествующие провозглашению суверенитета Республики Кипр. Греция и Турция получили право держать на острове свои армейские контингенты (соответственно 950 и 650 человек), Великобритания сохранила на Кипре свои военные базы на территории 99 квадратных миль, а также право использовать территориальные воды и воздушное пространство Кипра в военных целях.Кипр официально получил независимость 16 августа 1960 года. Предполагалось, что он будет разделён на греческую и турецкую самоуправляемые общины. Однако разделение муниципалитетов по общинам, предусмотренное Конституцией Республики Кипр, так и не было проведено. Но основной конфликт вызвало представительство греков и турок в центральных органах власти Кипра.Соотношение греков к туркам составляло 77% к 18%, но в госаппарате была установлена этническая квота турок в 30%, а в армии и вовсе 40%. Это вызывало недовольство с обеих сторон, и на практике выполнялось редко. При этом президентом Кипра мог быть только греко-киприот, а вице-президентом – турок-киприот, причём оба обладали правом вето, что осложняло принятие любого решения.В 1963 году президент Кипра Архиепископ Макариус III предложил внести поправки в Конституцию страны, поскольку действующий порядок блокировал любые решения. В частности, речь шла об отмене права вето и квотной системы, а также создании единых муниципалитетов и единой судебной системы. Турко-киприоты не хотели терять свои привилегии, и категорически отвергли предложенные изменения.Отношения между двумя общинами резко ухудшились, что вылилось в так называемое "Кровавое Рождество": 20-25 декабря 1963 года произошли массовые нападения греков на турок в Никосии, Ларнаке и 104 деревнях. Турки отстреливались, заняв позиции на крышах домов и даже на минаретах. За несколько дней были убиты 364 турка и 174 грека.Хотя соглашение о прекращении огня было подписано представителями Великобритании, Греции и Турции 27 декабря 1963 года, а соглашение о демаркационной линии – 30 декабря, вооружённые столкновения между греками и турками продолжались вплоть до августа 1964 года.В марте 1964 года для защиты мирного населения и остановки конфликта на остров были введены миротворческие силы ООН. Именно в это время появились контрольно-пропускные пункты между северной "турецкой" и южной "греческой" частями острова. Линия разграничения прошла и через столицу – Никосию, разделяя традиционно турецкие и греческие кварталы.При этом турецкое население из смешанных южных деревень и городов массово переселилось на северную часть, находящуюся под защитой турецких войск. Всего бежали, бросив свои дома, от 25 до 30 тысяч турко-киприотов из 103 населенных пунктов, более четверти турецкого населения Кипра."Холодный мир" на острове продолжался до 15 июля 1974 года, когда режим "чёрных полковников" в Греции осуществил на Кипре государственный переворот. Национальная гвардия Кипра, которой командовали офицеры греческой армии, захватила президентский дворец, сообщила о гибели Макариуса III и объявила новым президентом страны Никоса Сампсона. Однако Макариус III на самом деле сбежал в город Пафос в юго-западной части Кипра, запросил у миротворческих сил ООН эвакуацию и был вывезен в Лондон, а затем в США.Вашингтон отказался осудить переворот, что и послужило последним толчком для введения Турцией войск на север Кипра.20 июля 1974 года, под предлогом восстановления конституционной власти и защиты турецкого населения, Турция ввела войска на Кипр. В рамках Операции "Атилла" был высажен морской десант в 8 км к западу от Кирении, воздушный десант в аэропорту Никосии и южнее Кирении. Турецкий флот также блокировал порты Лимассола и Пафоса с целью предотвращения высадки греческой военной помощи.Турецкие войска общей численностью более 30 тысяч человек заняли примерно 37% территории Кипра. Более 160 тысяч греков-киприотов были вынуждены покинуть места своего проживания в северной части Кипра, куда в свою очередь перебрались проживавшие на юге турки-киприоты (их через английские базы доставляли самолётами в Турцию, а затем морем на север острова).По данным ООН, в 1974-75 годах было перемещено около 198 тысяч греко-киприотов и 37 тысяч турко-киприотов. Около трети населения острова лишились и жилья, и работы. Конфликтующие стороны были разделены так называемой "зелёной линией" – буферной зоной, которую контролировали миротворцы ООН. Перемещение через демаркационную линию стало почти невозможным. Был создан физический и социальный барьер между греческой и турецкой общинами Кипра.В буферную зону попал главный аэропорт Кипра в Никосии, самый популярный туристический кластер на острове – Вароша – был заблокирован, а его население принудительно выселено. Туризм на Кипре был фактически разрушен. Около 70% сельхозугодий были заброшены, крупнейший торговый порт острова – Фамагуста – оказался на турецкой части, и полностью выпал из европейской торговли.Разговоры об объединении острова велись с 1974 года, однако безрезультатно. Со стороны турецкой части Кипра предлагалось объединение в федеративное государство с широкими правами субъектов, однако такой вариант не был принят ни Республикой Кипр, ни мировым сообществом.В ноябре 1983 года на контролируемой турецкими войсками территории острова была провозглашена так называемая "Турецкая республика Северного Кипра" (ТРСК), до сих пор не признанная никем, кроме Турции. Несмотря на это, в столице ТРСК Лефкоше (фактически северная часть Никосии) есть представительства целого ряда стран, включая США, Германию, Великобританию и Францию.В 2003 году, впервые за 29 лет полной изоляции двух частей Кипра, открылся первый контрольно-пропускной пункт в буферной зоне, а в 2007 году в Никосии разобрали часть стены, разделяющей столицу Кипра. Сегодня с южной части острова попасть в северную можно через одиннадцать КПП.В 2004 году Генсек ООН Кофи Аннан предложил план по урегулированию Кипрского вопроса. План предполагал создание единого государства из двух автономных республик, незначительное уменьшение территории "турецкой" части острова и возвращение 85 тысяч греко-киприотов в свои дома (в основном в район Фамагусты). Однако 75% греческого населения Кипра отвергло этот план на референдуме в конце апреля того же года.При этом 1 мая 2004 года Республика Кипр стала членом ЕС как единственный законный представитель острова – хотя её правительство контролирует только южные территории. Турко-киприоты официально считаются жителями ЕС.После этого Брюссель потерял главный рычаг давления на греко-киприотов (изначально решение конфликта было условием вступления Кипра в ЕС), и утратил доверие турко-киприотов (взявших курс на сближение с Турцией). При этом Республика Кипр пользуется своим статусом члена ЕС при рассмотрении вопросов сотрудничества Анкары и Брюсселя, особенно процесса вступления Турции в ЕС, а также развития торгово-экономических отношений ЕС с турецкой частью Кипра.Теперь уже ЕС предлагает создать на Кипре формально единое федеративное государство, но с фактически раздельным управлением в каждой из его частей. Однако главной проблемой ныне являются даже не политические противоречия между двумя общинами или вопросы безопасности, а финансы – компенсации греко-киприотам за утраченное на севере острова имущество.Через 50 лет после завершения "горячей" фазы конфликта на Кипре он остаётся нерешённым и замороженным. ЕС упорно отказывается признавать реалии и экстраполирует эту политику на Украину. Остаётся лишь надеяться, что на урегулирование этого конфликта понадобится меньше времени, чем на Кипре.

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история, турция, греция, кипр, xx век, раскол, великобритания