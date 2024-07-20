Казус Кипра: история полувекового раскола
Политическая карта Кипра
Владимир Зеленский отверг возможность заключения мира с Россией с учётом изменения границ Украины, но признал неспособность вернуть их силой. Ничего нового – она уже десять лет старательно делает вид, что "Крым – это Украина". Мировой опыт показывает, что такого рода статус-кво может продолжаться десятилетиями. Взять, хотя бы, Кипр…
20 июля 1974 года, под предлогом восстановления конституционной власти и защиты турецкого населения Кипра, Турция ввела войска на северную часть острова, который и по сей день остаётся разделённым.
Турки начали обустраиваться на Кипре после завоевания острова Османской империей в 1571 году. Именно тогда и был заложен фундамент двуполярного общества, состоящего из коренного населения – греко-киприотов, и пришлых турко-киприотов. И хотя турки и греки мирно сосуществовали на протяжении веков, стать одним народом у них не получилось, в первую очередь из-за религиозных различий.
В 1878 году по тайному договору Кипр перешёл под управление Великобритании – взамен на обещание Лондона помочь Турции в противостоянии с Российской империей. Но в 1914-м, после вступления Турции в Первую мировую войну на стороне Германии и Австро-Венгрии, Великобритания расторгла соглашение и аннексировала Кипр.
Британское правление не изменило разобщённость кипрского общества. Более того, новая администрация использовала эту разобщённость в своих целях. Общины были стравлены друг с другом, и для подавления недовольства греко-киприотов, составлявших большинство на острове, британцы сформировали "резервную" полицию из турко-киприотов.
В 1950 году в кипрских православных храмах был проведён плебисцит, на котором 96% греко-киприотов проголосовали за присоединение Кипра к Греции. Турко-киприоты этот плебисцит, естественно, бойкотировали, а Лондон его результаты не признал, чем спровоцировал лишь усиление движения за независимость Кипра.
23 сентября 2022, 16:28Альтернатива "Миру" и прямые перелёты из России: Турция вводит в игру Северный Кипр
После этого при финансовой и информационной поддержке Греции была создана подпольная организация греков-киприотов ЭОКА, целью которой была независимость Кипра от Великобритании и его объединение с Грецией. Возглавил ЭОКА Георгиос Гривас, уроженец Кипра и действующий полковник армии Греции.
1 апреля 1955 с серии террористических актов ЭОКА начала войну за освобождение Кипра (сейчас 1 апреля – национальный праздник в Республике Кипр). Основным противником были британские военные и администрация, но досталось и турко-киприотам, и лояльным к британцам греко-киприотам.
В свою очередь, в 1957 году при участии Турции создаётся боевая организация турко-киприотов ТАКСИМ, выступающая за раздел Кипра на два государства – греческое и турецкое. Эта организация также получила поддержку британской колониальной администрации.
В 1959 году Лондон начал процесс деколонизации Кипра. Премьер-министры Великобритании, Греции и Турции, а также представители греческой и турецкой общин Кипра подписали Цюрихско-Лондонские соглашения, предшествующие провозглашению суверенитета Республики Кипр. Греция и Турция получили право держать на острове свои армейские контингенты (соответственно 950 и 650 человек), Великобритания сохранила на Кипре свои военные базы на территории 99 квадратных миль, а также право использовать территориальные воды и воздушное пространство Кипра в военных целях.
Кипр официально получил независимость 16 августа 1960 года. Предполагалось, что он будет разделён на греческую и турецкую самоуправляемые общины. Однако разделение муниципалитетов по общинам, предусмотренное Конституцией Республики Кипр, так и не было проведено. Но основной конфликт вызвало представительство греков и турок в центральных органах власти Кипра.
Соотношение греков к туркам составляло 77% к 18%, но в госаппарате была установлена этническая квота турок в 30%, а в армии и вовсе 40%. Это вызывало недовольство с обеих сторон, и на практике выполнялось редко. При этом президентом Кипра мог быть только греко-киприот, а вице-президентом – турок-киприот, причём оба обладали правом вето, что осложняло принятие любого решения.
22 июля 2022, 06:45"Подыгрывать Эрдогану": политолог рассказал, пойдет ли НАТО на признание Северного КипраЕсли НАТО признает Северный Кипр, то это будет удар по Греции, потому что у них плохие отношения с турками и пойти на этот шаг для ЕС, США будет означать, что они подыгрывают Турции, поэтому этого не будет, сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
В 1963 году президент Кипра Архиепископ Макариус III предложил внести поправки в Конституцию страны, поскольку действующий порядок блокировал любые решения. В частности, речь шла об отмене права вето и квотной системы, а также создании единых муниципалитетов и единой судебной системы. Турко-киприоты не хотели терять свои привилегии, и категорически отвергли предложенные изменения.
Отношения между двумя общинами резко ухудшились, что вылилось в так называемое "Кровавое Рождество": 20-25 декабря 1963 года произошли массовые нападения греков на турок в Никосии, Ларнаке и 104 деревнях. Турки отстреливались, заняв позиции на крышах домов и даже на минаретах. За несколько дней были убиты 364 турка и 174 грека.
Хотя соглашение о прекращении огня было подписано представителями Великобритании, Греции и Турции 27 декабря 1963 года, а соглашение о демаркационной линии – 30 декабря, вооружённые столкновения между греками и турками продолжались вплоть до августа 1964 года.
В марте 1964 года для защиты мирного населения и остановки конфликта на остров были введены миротворческие силы ООН. Именно в это время появились контрольно-пропускные пункты между северной "турецкой" и южной "греческой" частями острова. Линия разграничения прошла и через столицу – Никосию, разделяя традиционно турецкие и греческие кварталы.
При этом турецкое население из смешанных южных деревень и городов массово переселилось на северную часть, находящуюся под защитой турецких войск. Всего бежали, бросив свои дома, от 25 до 30 тысяч турко-киприотов из 103 населенных пунктов, более четверти турецкого населения Кипра.
17 июля, 13:41Очень непростые отношения. Как договариваются между собой Анкара и МоскваО российско-турецких отношениях парадоксальным образом говорят и много, и почти ничего. Их толкового анализа в прессе почти не встречается, несмотря на критическую важность этой темы. А иногда даже в силу этой важности
"Холодный мир" на острове продолжался до 15 июля 1974 года, когда режим "чёрных полковников" в Греции осуществил на Кипре государственный переворот. Национальная гвардия Кипра, которой командовали офицеры греческой армии, захватила президентский дворец, сообщила о гибели Макариуса III и объявила новым президентом страны Никоса Сампсона. Однако Макариус III на самом деле сбежал в город Пафос в юго-западной части Кипра, запросил у миротворческих сил ООН эвакуацию и был вывезен в Лондон, а затем в США.
Вашингтон отказался осудить переворот, что и послужило последним толчком для введения Турцией войск на север Кипра.
20 июля 1974 года, под предлогом восстановления конституционной власти и защиты турецкого населения, Турция ввела войска на Кипр. В рамках Операции "Атилла" был высажен морской десант в 8 км к западу от Кирении, воздушный десант в аэропорту Никосии и южнее Кирении. Турецкий флот также блокировал порты Лимассола и Пафоса с целью предотвращения высадки греческой военной помощи.
Турецкие войска общей численностью более 30 тысяч человек заняли примерно 37% территории Кипра. Более 160 тысяч греков-киприотов были вынуждены покинуть места своего проживания в северной части Кипра, куда в свою очередь перебрались проживавшие на юге турки-киприоты (их через английские базы доставляли самолётами в Турцию, а затем морем на север острова).
По данным ООН, в 1974-75 годах было перемещено около 198 тысяч греко-киприотов и 37 тысяч турко-киприотов. Около трети населения острова лишились и жилья, и работы. Конфликтующие стороны были разделены так называемой "зелёной линией" – буферной зоной, которую контролировали миротворцы ООН. Перемещение через демаркационную линию стало почти невозможным. Был создан физический и социальный барьер между греческой и турецкой общинами Кипра.
В буферную зону попал главный аэропорт Кипра в Никосии, самый популярный туристический кластер на острове – Вароша – был заблокирован, а его население принудительно выселено. Туризм на Кипре был фактически разрушен. Около 70% сельхозугодий были заброшены, крупнейший торговый порт острова – Фамагуста – оказался на турецкой части, и полностью выпал из европейской торговли.
23 апреля, 17:12Европа без комплексов. Как страны ЕС сопротивляются требованию отдать Patriot УкраинеВласти Украины, уже не скрывая раздражения, требуют от Запада передать несколько комплексы Patriot для укрепления системы ПВО. Эти установки у ряда стран ЕС имеются, а желание делиться ими с ВСУ - нет
Разговоры об объединении острова велись с 1974 года, однако безрезультатно. Со стороны турецкой части Кипра предлагалось объединение в федеративное государство с широкими правами субъектов, однако такой вариант не был принят ни Республикой Кипр, ни мировым сообществом.
В ноябре 1983 года на контролируемой турецкими войсками территории острова была провозглашена так называемая "Турецкая республика Северного Кипра" (ТРСК), до сих пор не признанная никем, кроме Турции. Несмотря на это, в столице ТРСК Лефкоше (фактически северная часть Никосии) есть представительства целого ряда стран, включая США, Германию, Великобританию и Францию.
В 2003 году, впервые за 29 лет полной изоляции двух частей Кипра, открылся первый контрольно-пропускной пункт в буферной зоне, а в 2007 году в Никосии разобрали часть стены, разделяющей столицу Кипра. Сегодня с южной части острова попасть в северную можно через одиннадцать КПП.
В 2004 году Генсек ООН Кофи Аннан предложил план по урегулированию Кипрского вопроса. План предполагал создание единого государства из двух автономных республик, незначительное уменьшение территории "турецкой" части острова и возвращение 85 тысяч греко-киприотов в свои дома (в основном в район Фамагусты). Однако 75% греческого населения Кипра отвергло этот план на референдуме в конце апреля того же года.
При этом 1 мая 2004 года Республика Кипр стала членом ЕС как единственный законный представитель острова – хотя её правительство контролирует только южные территории. Турко-киприоты официально считаются жителями ЕС.
После этого Брюссель потерял главный рычаг давления на греко-киприотов (изначально решение конфликта было условием вступления Кипра в ЕС), и утратил доверие турко-киприотов (взявших курс на сближение с Турцией). При этом Республика Кипр пользуется своим статусом члена ЕС при рассмотрении вопросов сотрудничества Анкары и Брюсселя, особенно процесса вступления Турции в ЕС, а также развития торгово-экономических отношений ЕС с турецкой частью Кипра.
Теперь уже ЕС предлагает создать на Кипре формально единое федеративное государство, но с фактически раздельным управлением в каждой из его частей. Однако главной проблемой ныне являются даже не политические противоречия между двумя общинами или вопросы безопасности, а финансы – компенсации греко-киприотам за утраченное на севере острова имущество.
Через 50 лет после завершения "горячей" фазы конфликта на Кипре он остаётся нерешённым и замороженным. ЕС упорно отказывается признавать реалии и экстраполирует эту политику на Украину. Остаётся лишь надеяться, что на урегулирование этого конфликта понадобится меньше времени, чем на Кипре.